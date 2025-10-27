"잊히는 것은 두렵지 않지만 이태원 참사 진상은 규명해야"

큰사진보기 ▲이태원 참사 유가족 최선미씨 ⓒ 이재환 - 최선미씨 페이스북 갈무리 관련사진보기

"참사 트라우마는 잊어야 한다. 하지만 진상규명에는 관심을 가져야 한다"

- 이태원 참사가 3주기이다. 그동안 어떻게 지냈나.

- 최근 정부가 이태원 참사와 윤석열 정권의 대통령실 이전이 관련이 있다는 감사 결과를 내놓았다. 그동안 일부 유가족들이 제기한 의혹과 일치하는 것 같다. 감사 결과에 대한 입장이 궁금하다.

- 뒤늦은 질문이지만, 지난 7월 이재명 대통령과 이태원 참사 유가족의 간담회가 있었다.

- 이태원 참사를 기억하고 추모하는 시민들에게 전하고 싶은 말이 있나.

－끝으로 하고 싶은 말이 있나.

이태원 참사 유가족 최선미씨의 말이다. 충남 홍성에 살고 있는 최선미(51)씨는 이태원 참사로 희생된 고 박가영씨의 어머니이다. 박가영 씨는 참사 당시 스물한 살, 대학 2학년이었다. 참사로 딸을 잃은 최 씨는 자신보다도 이태원 참사로 트라우마(외상후 정신적 장애)를 겪는 시민들을 오히려 더 걱정했다.2022년 10월 29일 159명의 희생자가 발생한 이태원 참사가 올해로 3주기를 맞았다. 올해는 윤석열 전 대통령이 탄핵을 당하고 이재명 대통령이 새롭게 당선된 뒤 첫 번째 맞는 이태원 참사 추모 기일이기도 하다. 변화도 감지되고 있다. 이태원 참사의 직접적인 원인에 대해 정부가 '대통령실 용산 이전'을 언급한 것.앞서 지난 23일 정부는 '이태원 참사 합동감사' 결과를 발표하고 윤석열 정권의 대통령실 용산 이전 이후 경비 수요가 급증하면서 이태원 일대의 관리에 공백이 생긴 사실을 공식 확인했다. 그동안 이태원 참사 유가족 일부가 주장해 온 '대통령실 용산 이전이 이태원 참사의 원인'이었음을 일부 인정한 것이다.하지만 당시 이태원 참사에 책임이 있는 공무원들에 대한 징계 관련 공소시효는 3년이다. 올해로 이들에 대한 공소시효가 만료된다. 유가족의 입장에서는 이같은 현실이 여전히 초조하고 안타까울 수밖에 없는 상황이다.이태원 참사 충남지역 유가족 중 한 명인 최선미(51)씨와 전화로 인터뷰를 했다. 아래는 그와 나눈 대화를 정리한 내용이다."이태원참사 특별법이 통과되고 특별조사위원회가 구성됐다. 그전에는 서울 상경 투쟁을 많이 했다. 지금은 홍성으로 내려와 있다. 일상으로 돌아가기 위해 노력하고 있다. 학대 피해 아동들에게 반찬을 만들어 주는 봉사활동을 하고 있다.""일부는 맞고 일부는 틀렸다고 생각한다. 용산 참사의 원인은 용산 이전이 맞다. 그러나 감사 결과에 용산 이전으로 집회가 잦아져 관리 인력이 부족했다는 내용도 나온다. 자칫 당시 '윤석열 정권에 대한 비판 집회'를 연 시민들의 잘못이라는 오해를 불러올 수도 있다. 집회 참석자들은 잘못이 없다.용산 이전이 참사의 직접적인 원인이다. 용산 대통령실을 지키기 위해 경찰 인력이 투입된 것이다. 또 52명의 마약 수사 경찰들에 대한 언급도 없었다. 그 점은 아쉽다. 국가공무원법상 징계시효는 3년이다. 10월 29일이면 공소시효도 끝난다. 유가족 입장에서는 상당히 유감스럽다.""그때 나는 참석하지 못했다. 참석 인원에 제한이 있었기 때문이다. 이재명 대통령이 유가족들에게 사과를 했다. 너무나도 고맙고 감사하다. 큰 위로가 됐다. 다만 그 후로 3개월이 지났지만 이태원 참사 관련 수사(조사) 속도가 빠르게 느껴지지는 않는다. 어떤 조사가 이루어지고 있는지 중간 중간 설명을 하지 않고 있다. 깜깜이여서 답답한 측면이 있다.""며칠 전 누군가 '잊히는 것에 대해서 어떻게 생각하냐'고 물었다. 이태원 참사와 우리 아이가 잊히는 것은 두렵지 않다. (시민들에게도) 트라우마이기 때문에 잊어야 할 필요도 있다. 하지만 수많은 사람들이 생명을 잃었다. 그 점에 대해선 반드시 진상 규명이 이루어져야 한다. 진상규명에 따른 책임자 처벌도 반드시 있어야 한다. 이 점을 꼭 기억해 주었으면 한다. 그래야 다시는 이런 일이 반복되지 않는다.""이태원 참사에 대한 진상규명이 이루어질 수 있도록 관련 수사에도 관심을 가져 주시길 바란다. 많은 사람들이 관심을 가져야 이태원 참사 관련 수사도 속도가 더 빨라질 수 있을 것 같다."