국힘 "보좌진이 사노비? 최민희, 과방위원장 사퇴하라"

"최민희 위원장은 그 자리에 머물러 있을 자격이 전혀 없다." - 송언석 국민의힘 원내대표
국민의힘이 더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 향한 비판의 목소리를 높였다. 국정감사 과정에서 이뤄진 현장 간담회에서 MBC 보도본부장에게 퇴장을 명한 일에 대한 여파도 채 가라앉지 않은 가운데, 논란이 일었던 결혼식 축의금 환급과 관련해 국회 본회의장에서 보좌진에게 지시하는 휴대전화 화면이 언론사 카메라에 잡힌 탓이다(관련 기사: 4년 전 술자리 기억 안 난다? 김건희특검 '도이치 수사팀장' 교체 https://omn.kr/2fspq
).
국민의힘은 최민희 과방위원장이 공직자로서 자질이 부족하다며 사퇴를 요구하고 있다. 아울러 축의금 내역 전체와 반환 내역 전체를 공개하라고 압박하는 한편, 법적 조치도 예고하며 공세 수위를 끌어 올렸다.
"사적인 축의금 정리를 보좌진에게? 명백한 갑질 아닌가"
송언석 국민의힘 원내대표는 27일 오전 당 최고위원회의 모두발언에서 "요즘 시중에서는 김현지 전 총무 비서관보다도 최민희 과방위원장이 더 뜨고 있다는 말들이 많다"라고 꼬집었다.
그는 최 위원장을 향해 "자녀의 결혼식 날짜를 유튜브 보고 알았다고 주장하시던 분"이라며 "그런데 사진에 나온 걸 보니 축의금을 누가 냈는지, 얼마씩 냈는지 아주 꼼꼼하게 확인하고 계시더라"라고 지적했다. "피감기관 관계자들로부터 100만 원씩, 적은 돈은 아닌 것 같다"라며 "김영란법 위반 소지가 다분하고, 뇌물 수수 소지도 많다고 법조계에서 말들이 많다"라고도 날을 세웠다.
송 원내대표는 "이것도 돌려준다고 또 이야기했는데, 현금으로 받고 계좌로 이체해서 돌려준다는 뜻인지 확인도 되기 어렵다"라며 "뇌물은 돌려주더라도 뇌물죄가 성립한다는 게 법조계의 중론"이라고도 비판했다. 특히 "또 사적인 축의금 정리 업무를 보좌진한테 시킨 것, 이거 명백한 갑질 아닌가?"라고도 따져 물었다. 그는 최민희 위원장을 향해 "즉각 과방위원장, 사퇴하기 바란다. 그다음 할 일은 성실히 수사에 임하는 길"이라고도 직격했다.
김재원 최고위원 또한 "국정감사 MVP로 저는 추미애 의원이 될 걸로 예상이 됐는데 최민희 의원이 새로 등장하고 있다"라고 비꼬았다.
그는 "최근에는 양자역학을 공부한다길래 무슨 명리학, 손금 이런 공부를 하나 싶었는데 숫자에 강한 면모를 보여주고 있다"라며 "국정감사 기간 중에 그것도 자신이 근무하고 있는 국회 경내에서 자식의 결혼식을 하는 것도 정상이 아니지만, 그 과정에 오만 곳에 요구를 해서 화환을 진열했다는 기사도 나오고 있는 이 판에 드디어 숫자가 제시된 것"이라고 비난했다.
김 최고위원은 "아마 국정감사 피감기관일 가능성이 많다"라며 "이게 도대체 누구인지, 또는 그 이상의 축의금이 얼마인지를 축의금 대장을 압수해서 밝혀야 되지 않겠느냐?"라고 목소리를 높였다. "최민희 의원이 누구인가? 최악질 갑질 의원 아닌가?"라며 "아마 많은 분들이 갈취당했을 가능성이 많다. 축의금 대장을 압수하려면 공수처가 나서든 검찰이 나서든 하루빨리 영장을 발부해서 최민희 의원을 압수수색 해야 된다"라는 이야기였다.
그는 "사노비도 아니고 국회 보좌진이 왜 국회의원의 축의금 대납을 하고 송금을 하고 받아가지고 김 실장에게 전달하고 이런 일을 하는가?"라며 "이 분도 조사를 해야 한다"라고 재차 주장했다.
"양자역학 공부한다더니 축의금 산수 공부? 데스노트 만들던 것 아니냐"
우재준 청년최고위원 역시 "최민희 과학기술정보방송통신위원장이 국회 본회의장에서 피감기관, 대기업, 언론사, 관계자들의 이름과 액수가 함께 적힌 축의금 리스트를 보좌진에게 전달하는 장면이 언론사 카메라에 포착되었다"라며 "양자역학 공부하신다더니 축의금 더하기를 위해서 산수 공부를 한 것인가?"라고 따져 물었다.
그는 "국정감사 기간에 국회에서 자녀의 결혼식을 거행하고 피감기관으로부터 거액의 축의금을 받는 행위는 청탁금지법 위반 가능성이 매우 높은 행위이며 뇌물죄에도 해당할 수 있는 사안"이라며 "논란이 일자 최민희 의원실에서는 부랴부랴 해당 텔레그램 메시지가 받은 축의금을 반환하기 위한 목적이라고 밝혔다. 믿기 어려운 변명"이라고 날을 세웠다.
우 최고위원은 "이미 카드 결제 기능까지 포함된 청첩장이 전달되었고 피감기관으로부터 축의금을 받았으며 정리하고 있다는 사실 자체가 밝혀졌다"라며 "상식적으로 축의금을 반환하기 위한 메시지를 주고 받았다면 입금 완료보다 반환 완료라고 표현하는 것이 적절하지 않느냐?"라고 의혹을 제기했다.
이어 "반환 기준은 어찌되는 것인가? 현금으로 낸 사람들도 돌려주고 있느냐?"라며 "개인적인 인연과 직무 관련성을 엄격하게 적용했다고 자부할 수도 있습니까?"라고도 꼬집었다. "혹시 성의를 보이지 않은 기관과 기업에게도 상임위장에서 무차별적으로 남발하고 있는 퇴장을 요구하기 위한 데스노트를 만들고 있었던 것은 아닌지 심히 우려된다"라며 "이번 자녀 결혼식에서 받은 축의금 내역 전체와 반환 내역을 공개하시라"라고도 요구했다.
"최민희, 권력 이용해 돈 갈취... 고발 등 법적절차 진행할 것"
이날 회의를 마치고 기자들과 만난 박성훈 수석대변인은 "최민희 위원장은 말 그대로 피감기관을 갈취하는 것"이라며 "공직자로서 본인의 권력을 이용해서 돈을 갈취했다. 굉장히 죄질이 나쁘다"라고 꼬집었다. "국민의힘은 최민희 과방위원장 사퇴와 고발 등 관련 법적절차를 진행할 생각"이라고 알렸다.
그는 최민희 위원장 측의 해명이 "잘못된 해명"이라며 "그런다고 해서 본인이 갈취하고 뇌물받는다는 것을 없던 일로 되돌리기 어렵다"라고 직격했다. "뇌물죄는 돈 받는 순간 형성된다. 반환 의사 여부는 중요하지 않다"라며 "본인이 돈 받았다는게 명백하고, 뇌물 공여한 사람들도 피감기관"이라는 점을 반복해 강조했다.