국힘 "보좌진이 사노비? 최민희, 과방위원장 사퇴하라"

▲국회 국정감사 기간 딸 결혼식으로 논란이 됐던 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 대기업·언론사 관계자 이름과 액수가 적힌 명단을 26일 텔레그램을 통해 보좌진에게 전달하는 장면이 서울신문 카메라에 포착됐다. ⓒ 서울신문 제공 관련사진보기