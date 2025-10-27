APEC 코앞 김해공항, '경계'단계 보안 강화

▲아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 주 공항으로 사용되는 부산 강서구 김해국제공항 국제선 청사에 APEC 기간 전용으로 사용될 제2출국장 안내 현수막이 붙어 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기