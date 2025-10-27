APEC 코앞 김해공항, '경계'단계 보안 강화

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련해 각국 정상이 입·출국할 주 공항인 김해국제공항 등의 보안등급이 강화된다.
27일 국토교통부에 따르면, 한국공항공사는 다음 날인 28일부터 내달 1일까지 김해공항·대구공항·울산공항·포항경주공항의 항공보안등급을 '경계'로 상향한다. 지난 24일 전국 15개 공항의 보안등급을 '관심'에서 '주의'로 끌어 올린 공사는 APEC 행사를 앞두고 추가 대응에 들어간다.
공항의 보안 강화는 평시·관심·주의·경계·심각으로 구분되는데, '경계' 단계에서는 신체 확인과 수하물 개봉 검색 비율이 더 늘어나는 등 사전 보안 절차가 기존보다 훨씬 더 엄격하게 이루어진다. 공사는 공항 이용객들에게 "혼잡과 불편이 있을 수 있다"며 평소보다 이른 수속을 당부했다.
또한 같은 기간 정기 항공편 등을 제외하면 APEC 행사기간 대부분의 항공기 운항도 금지된다. 국토부는 이날부터 김해공항 일대를 비행금지구역으로 설정했다. 각국 정상·대표단의 안전을 확보하고, 비인가 항공기 위협을 차단하기 위한 조처의 일환이다. 이에 따라 국정원·국방부·경호처·경찰청이 합동으로 드론 탐지, 전파차단 장비를 운용한다.
국토부는 "비행금지구역에서 드론 조종을 하다 적발되면 최소 150만 원에서 최대 300만 원의 과태료 처분을 받을 수 있다"라며 각별한 주의를 강조했다. 비행가능 지역 여부 등의 구체적 정보는 '항공정보통합관리(http://aim.koca.go.kr)
' 누리집을 참조하면 된다.