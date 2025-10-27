35년 넘게 기울인 '뱃소리' 복원 노력, 종합 예술이 되다

큰사진보기 ▲제57회 한국 민속예술축제에서 문화체육부 장관상을 받은 <목계나루 뱃소리> ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲목계나루 뱃소리 학술 세미나에 참석한 사람들 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲중앙탑 공원에서 펼쳐진 <목계나루 뱃소리> 공연 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲<목계나루 뱃소리> 중 배끄는 모습 ⓒ 이상기 관련사진보기

여울물이 모질다 바우댕이 조심하세

바우에 부딪칠라 어서어서 끌어주게

먼데 사람 듣기 좋고 곁에 사람 보기 좋게

일심으로 끌어보세 어떤 사람 팔자 좋아

호의호식 잘 사는데 이내 팔자 기박하여

끌패를 못 면하고 배 끌어서 먹고 사나

큰사진보기 ▲이별가를 부르는 뱃사공: 중원민속보존회 임창식 회장 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲<목계나루 뱃소리> 공연에 참가한 사람들 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲목계나루에서 펼쳐진 <목계나루 뱃소리> ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲<목계나루 뱃소리> 공연 안내장 ⓒ 안내장 갈무리 관련사진보기

지난 25일 충주 중앙탑 공원에서 '목계나루 뱃소리' 공연이 있었다. 2025년 국가유산청 프로그램의 하나로 4~500명 정도의 관람객이 이를 지켜봤다. 이번 공연은 <목계나루 뱃소리>의 예술적 가치를 조명하고, 대중에게 전승 가치를 알리는 것을 목적으로 진행되었다.<목계나루 뱃소리>는 한강 중류에 있는 내륙항 목계나루에서 불리고 전해진 뱃소리다. 목계나루에 올라오기 위해 노력한 뱃사공, 끌패(牽夫), 목계나루 아낙, 선장, 선주, 기생 등이 부르는 노래와 의식으로 이루어져 있다. 강배를 부리고 끌던 뱃사람들이 부르던 노동요로 전승 가치가 높다.<목계나루 뱃소리>는 1992년 소금 뱃소리라는 용어로 시작되었고, 2000년대 들어 중원 뱃소리가 되었다. 이때 불려진 노래가 노 젓는 소리, 배 끄는 소리, 돛 내리는 소리, 이별가다. 이중 앞에 세 노래가 <목계나루 뱃소리>를 대표하는 3부작이다. 여기에 목계별신제의 뱃고사가 <목계나루 뱃소리> 한마당에 들어오게 되었다. 그리고 2019년 충주 아리랑이 <목계 뱃소리>의 한마당으로 도입되었다.<목계나루 뱃소리>는 현재 8마당으로 구성되어 있다. 놀이마당, 노 젓는 소리, 배 끄는 소리, 돛 내리는 소리, 충주 아리랑, 뱃고사, 이별가, 뒷풀이. <목계나루 뱃소리>는 악가무(樂歌舞)가 결합된 전통 놀이이자 마당 놀이로, 체계화하고 전승해야 할 충주의 대표적 무형유산이다.그 때문에 2025년 국가유산청 미래 무형유산 발굴 육성 사업에 선정되어 '목계나루 뱃소리의 가치 발굴과 학술적 조명'이라는 사업을 벌이고 있다. <목계나루 뱃소리>의 가치 발굴을 위해 역사 문화적 가치와 예술적 연희적 가치를 조명한 바 있다. 그것이 지난 9월 19일의 '목계나루 뱃소리의 가치발굴' 학술 세미나다. 여기서 <목계나루 뱃소리>의 문학성과 음악성을 연구한 주제 발표가 있었다.그리고 예능 보유자가 목계나루 뱃소리를 완성해 나간 과정을, <목계나루 뱃소리의 발굴 복원 과정 회고>라는 제목으로 정리했다. 그것은 예능 보유자가 35년 이상 뱃소리의 발굴 복원 노력을 기울였기 때문이다. 이를 통해 뱃노래 중심의 <목계나루 뱃소리>에 이별가와 아리랑 타령이 더해졌음을 알 수 있다. 여기에 놀이 마당이 추가되어 <목계나루 뱃소리>가 종합예술로 발전할 수 있었다.<목계나루 뱃소리>를 대표하는 노래는 노 젓는 소리, 배 끄는 소리, 돛 내리는 소리다. 그것은 배가 돛을 올려 출항한 다음, 운행 과정을 거쳐 목적지에 도착해 돛을 내려야 일이 끝나기 때문이다. 그런데 내륙의 강을 따라 형성된 물길은 수심이 낮거나 물살이 센 경우가 있어 끌패(牽夫)가 배를 끌어야 하는 일이 발생한다. 그 때문에 끌패의 배 끄는 소리가 <목계나루 뱃소리>에 들어오게 되었다.그러므로 <목계나루 뱃소리>에서 가장 독특한 사설과 음조를 가진 것이 배 끄는 소리다. 노 젓는 일이 오랜 시간 동안 천천히 해야 하기 때문에, 노 젓는 소리가 느린 굿거리 장단으로 이루어져 있다. 이에 비해 배 끄는 소리는 짧은 시간 동안 온 힘을 다해야 하기 때문에, 자진모리 장단으로 불린다. 경쾌하고 빠른 리듬을 통해 노동의 능률을 올리려는 힘이 느껴진다. 그렇지만 내용적으로는 끌패들이 겪는 삶의 애환이 구구절절 녹아 있다.여기에 충주 아리랑과 이별가가 <목계나루 뱃소리> 노래마당으로 들어왔다. 충주 아리랑은 2019년 <목계나루 뱃소리> 한마당으로 도입되었다. 충주 지역에서 불리던 민요로 시집살이하는 여인의 애환을 노래하고 있다. 시어머니에 대한 원망이 보이지만, 그것을 여인의 숙명으로 알고 받아들인다. 방아를 찧으며 부르는 방아타령으로, 노동요로 분류할 수 있다.이별가는 "잊지 말고 또 오라"는 주모들의 사설과 "내 님두고 못 가겠네" 라는 뱃사공의 사설이 대비를 이룬다. 음악적으로 느린 굿거리 장단과 메나리조 선율로 이루어져 있다. 느린 굿거리는 애절한 분위기를 고조시키며, 메나리조는 소박하면서도 절제된 정서를 전달한다. 목계나루 주모와 뱃사공 사이에 주고받는 이별가를 통해 인간적 감정의 깊이가 더욱 선명하게 드러난다.놀이마당은 첫 부분과 끝 부분에 펼쳐진다. <목계나루 뱃소리>가 시작되면 풍물패와 모든 연희자가 입장해 풍물패를 중심으로 원을 그리며 놀이판을 벌인다. 마지막에는 배가 떠난 후 모든 연희자가 풍물에 맞춰 한바탕 신명나게 논다. 배가 떠나기 전에 하는 뱃고사가 있는데, 배의 무사 운행과 뱃사람의 안전을 기원하며 산신, 서낭신, 용신에게 드리는 고사다. 뱃고사는 축문을 낭송하는 형식으로 진행된다.<목계나루 뱃소리>를 발굴 육성해 미래의 무형유산으로 만들려면 전승 환경 조성과 전승체계화가 이루어져야 한다. 가치가 발굴되었으면 다음 단계가 전승 환경 조성이고 그 다음 단계가 전승체계화다. 전승 환경 조성에서는 전승자 교육을 통한 음악성과 연희성 육성이 가장 중요하다. 그 다음이 전승후계자 발굴 및 체험 프로그램 운영이다. 여기에 <목계나루 뱃소리> 교육 교재 및 프로그램 개발이 뒤따라야 한다. 그래야만 전승 토대가 마련될 수 있기 때문이다.전승 환경이 조성되고 전승 토대가 마련되면 문화 관광 자원으로의 활용이 가능하다. 지금까지 <목계나루 뱃소리>는 1년에 두세 번 정도 공연을 했다. 이에 큰 대중성을 확보하지 못했다. 그동안 대중에게 알릴 기회가 너무 적었기 때문이다. 문화관광자원의 대중화를 위해서는 상설 공연이 필요하다. 대표적으로 1980년 국가무형유산으로 지정된 <하회별신굿탈놀이>는 토요일과 일요일 하회마을에서 상설공연을 하고 있다.충주를 대표하는 국가무형유산은 택견이다. 매년 봄과 가을에 중앙탑 공원에서 상설공연을 한다. 올해도 10월 매주 토요일 오후 3시부터 1시간 공연을 했다. 이 공연에 중원민속보존회 사물놀이팀이 지원을 나간다. 그런 연유로 지난 25일 택견 공연에 앞서 <목계나루 뱃소리> 공연이 진행됐다. <목계나루 뱃소리>는 택견과 연계해서 중앙탑 공원에서 비정기 공연을 두 번째 하게 되었다.<목계나루 뱃소리> 공연은 목계나루에서 하는 게 맞다. 그것은 <목계나루 뱃소리> 가 목계나루를 오가던 배꾼들에 의해 불렸기 때문이다. 그런데 목계나루 백사장은 공간이 너무 넓고, 관람객을 끌어들이는 데 어려움이 있어 중앙탑 공원에서 공연을 했다. 그렇지만 상설 공연이 이루어진다면, 역사성을 감안해서 공연장을 목계나루에 만들어야 한다. 그리고 상설 공연이 가능하려면 먼저 무형유산으로 지정되어야 하고, 관계 당국의 지속적인 관심과 지원이 필요하다. 그런 차원에서 국가유산청의 미래 무형유산 발굴 육성 사업은 지속되어야 한다.