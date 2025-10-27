메뉴 건너뛰기

연재채해병 특검 24화송창진 위증 뭉갰나...'피의자' 공수처 전 부장검사 "할거 다 했다"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

연재채해병 특검  |  24화
25.10.27 11:05최종 업데이트 25.10.27 11:22

송창진 위증 뭉갰나...'피의자' 공수처 전 부장검사 "할거 다 했다"

[현장] 박석일 전 부장검사, 채해병 특검 출석...'송창진 위증 무죄' 보고서 작성, 1년간 대검에 통보 안해

박석일 전 고위공직자범죄수사처 수사3부장 검사가 27일 오전 9시 25분 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스

송창진 고위공직자범죄수사처(공수처) 전 2부장검사 국회 위증 은폐 의혹을 받는 박석일 전 3부장검사가 피의자 신분으로 채해병 특검팀(이명현 특검) 소환조사에 출석했다.

박 전 부장검사는 27일 오전 9시 25분 서울 서초구에 위치한 특검팀 사무실 복도에서 '송창진 전 부장검사의 위증 혐의 사건을 배당받고도 왜 대검찰청에 통보하지 않았냐'는 질문을 받고 "저도 할 거 다 했다"고 밝혔다. (관련기사 : [단독] "소설 쓰냐, 영장 치면 사표"... 채해병 특검, '공수처 수사방해' 진술 확보 https://omn.kr/2fqzj )

박 전 부장검사는 '대검찰청에 (송 전 부장검사 고발 사실을) 통보를 하려고 했지만 지휘부에서 하지 말라고 한 것이냐', '오동운 공수처장이 통보하지 말자고 제안했냐'는 등의 질문엔 "수사 상황이니 지금 말씀드릴 수 없는 것 아시지 않나"라며 "저는 열심히 했다. (그러나) 여러가지 얘기하는 것은 적절치 않다"고 강조했다.

그러나 박 전 검사는 기자가 '할 거 다하셨다는 말씀은 모든 절차를 완료했다는 뜻인가', '수사지연을 의도했다는 혐의는 어떻게 생각하냐'며 질문을 계속 이어가자, 입을 굳게 다문 채 정면을 응시하다가 특검 조사실로 들어섰다.

'이종호 변호인' 맡았던 송창진 공수처 차장직대 "임성근 구명 로비 의혹 연루 사실 몰라"

송창진 공수처 차장 직무대행이 7월 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 윤석열 대통령 탄핵소추안 즉각 발의 요청에 관한 청원 관련 2차 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.
송창진 공수처 차장 직무대행이 7월 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 윤석열 대통령 탄핵소추안 즉각 발의 요청에 관한 청원 관련 2차 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연

송 전 부장검사는 공수처 검사 임용 전 도이치모터스 주가조작 사건에서 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 변호를 맡았음에도 지난해 7월 국회 법제사법위원회 청문회에서 "이 전 대표가 임성근 전 해병대 1사단장의 구명 로비 의혹에 연루된 사실을 알지 못했다"고 위증한 혐의로 고발됐다.

공수처장은 공수처 검사의 범죄 혐의를 발견할 경우 대검찰청에 통보해야 함에도(공수처법 제25조 제1항), 송 전 부장검사의 고발 건을 1년간 대검찰청에 통보하지 않았다. 또 송 전 부장검사 위증 사건을 배당받았던 박 전 부장검사는 송 전 부장검사에게 죄가 없고, 공수처법에 따라 해당 사건을 대검찰청에 통보하면 안 된다는 취지로 수사보고서를 작성했다.

이에 특검팀은 오동운 공수처장, 이재승 차장, 박 전 부장검사가 지난해 8월 국회 법제사법위원회의 송 전 부장검사 위증 고발장을 접수한 이후 의도적으로 수사를 지연·은폐했다고 의심하고 있다. 특검은 이들을 피의자로 입건했다(직무유기혐의).

더해 특검팀은 수사과정에서 송 전 부장검사의 추가 위증 혐의를 파악했다. 공수처 채해병 순직사건 수사팀이 수사외압 의혹 관계자들의 통신 영장을 청구하려고 하자 송 전 부장검사가 "사표"까지 언급하며 영장 청구에 반대해놓고도 "영장에 보완이 필요해 반대했다"고 국회에서 위증했다는 것이다.

특검팀은 국회에서 "보완 필요성"을 진술했던 송 전 부장검사가 실제 일선 수사팀에 보완 지시를 내리지 않았다는 점을 들어 그를 위증 혐의로 고발해달라고 지난 15일 국회 법제사법위원회에 의뢰했다. 국회 법제사법위원회는 지난 23일 오전 위원회 의결로 송 전 부장검사를 추가 고발했다.

