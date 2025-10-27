송창진 위증 뭉갰나...'피의자' 공수처 전 부장검사 "할거 다 했다"

▲송창진 공수처 차장 직무대행이 7월 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 윤석열 대통령 탄핵소추안 즉각 발의 요청에 관한 청원 관련 2차 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기