'서울-창원 2시간 20분 고속철도'에 국회의원들도 동참

▲'동대구-창원 고속화철도'국가철도망 반영 위한 홍보활동에 창원지역 5명 국회의원 동참.

▲진보당 정혜경 국회의원이 창원중앙역 앞에 내건 서울-창원 고속화철도 관련 펼침막.

동대구–창원 고속화철도의 국가철도망 반영을 위해 창원지역 국회의원들이 힘을 모은다. 창원시는 "고속화철도의 국가철도망 반영을 위한 범시민 홍보활동에 지역 5명의 국회의원들이 정당을 초월해 함께 한다"라고 27일 밝혔다.창원시는 "이번 활동은 서울–창원 2시간 20분 실현을 통해 시민이 체감할 수 있는 교통 혁신과 지역 균형발전의 의미를 널리 알리기 위해 마련된 것"이라고 설명했다.더불어민주당 허성무(성산) 의원과 국민의힘 김종양(의창), 최형두(마산합포), 윤한홍(마산회원), 이종욱(진해) 의원이 뜻을 모은 것이다.의원들은 "동대구–창원 고속화철도는 창원의 미래 성장축을 연결하는 핵심 국가사업으로, 시민 모두가 함께 힘을 모아 반드시 실현해야 할 과제"라며 "국회 차원에서도 조속히 국가철도망 계획에 반영될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 뜻을 함께 했다.창원시는 "이번 국회의원 홍보활동에 이어 기관장·단체장·기업인 등 각계 주요 인사가 참여하는 캠페인을 순차적으로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.창원시는 "고속화철도의 국가철도망 반영을 위한 시민 공감대를 확산하고, 지역 사회 전반에 '서울–창원 2시간 20분 시대'에 대한 기대와 의지를 높여갈 방침이다"라고 밝혔다.한편 진보당 정혜경 의원(비례)은 창원중앙역 앞에 '서울–창원 2시간 20분 시대'의 내용을 담은 펼침막을 걸어 놓았다.