통제형 엄마가 사춘기 아이들을 대하는 법

"식탁에 있는 거 냉장고에 넣어."

"식탁에 있는 거 냉장고에 넣어줄 수 있어? 고마워, 역시 우리 딸(아들)이야."

큰사진보기 ▲샤워 후 아이 방에 방치된 수건 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

'수건이 많이 쌓여 있네. 내일 용돈 받는 날인데...'

"이번 주말에 스케줄 있니? 엄마랑 아빠는 OO 할 건데, 너는 어떻게 하고 싶어?"

"어떤 계획이야? 몇 시까지 집에 올 수 있어?"

집의 전쟁과 평화는 51대 49 주도 균형에 달려있다. 우리 집에는 성별이 다른 무서운 사춘기 아이가 2명(중1 남,고1 여)이나 있다. 이 지뢰는 언제 터질지 모른다. 잔소리, 말투, 눈빛 어느 것 하나 걸리기만 하면 폭발해 버린다. 지뢰가 한번 터지고 나면 최소 2~3일 빙하기가 찾아온다. 길면 일주일에서 그 이상까지 고통의 시간이다. 지뢰는 밟지 않는 것이 상책이다.사춘기 아이들은 요즘 날씨처럼 이상기온이 많고 예측이 불가능하다. 시시각각으로 감정이 변하고, 돌풍을 동반한 벼락 같이 말과 감정을 쏟아낸다. 그런 아이들과 부딪히는 순간 엄마도 상처를 입게 되고, 관계는 악화된다. 이 시기를 무사히 잘 지내는 방법은 무엇일까?아이들을 깨지기 쉬운 유리알 다루듯 조심스럽게 하는 지혜가 필요한 시점이다.단순하고 명료한 명령어가 편하지만, 청유형으로 바꾸고, 인정해 주는 말과 고마움을 담아 표현해 보자.청유형으로 말했는데도, 아이가 거절하면 엄마는 마음이 상하기 마련이다. '내가 예쁘게 말했으니 당연히 들어줘야지, 내가 노력했는데' 하는 생각 때문이다. 청유를 할 때 '들어주면 땡큐 아니면 말고'의 자세로 기대감을 내려놓고 편하게 툭 말해보자.그리고 거절의 답변이 왔을 때 어차피 내가 해야 할 일이었으므로 "그래, 힘들구나. 괜찮아, 엄마가 할게." 말하고 설거지하며 속으로 욕하자. 아이가 원하는 것을 내가 늘 들어줄 수 없듯이, 아이도 내가 원하는 것을 늘 들어줄 수는 없는 노릇이다. 사춘기 아이들은 생각보다 어감에 매우 예민하다. 전쟁 대신 평화를 위해 도전해 볼 만한 과제라고 생각한다.사춘기 지뢰밭 지도는 엄마의 육감과 통계가 가장 정확하다. 13년 이상 키운 내공이 발휘되는 순간이다. 내 아이가 싫어하는 말, 행동, 분위기, 태도, 상황을 종합적으로 알고 매 순간마다 그것을 피해 살아남아야만 하는 고난도의 일이다.사춘기 아이는 유리알이므로, 자칫하면 깨진다. 엄마가 고달프더라고 피하는 게 상책이다. 아이들과 싸우는 가장 흔한 이유 중 하나가 '잔소리'이다. 말하는 엄마도 힘들고, 듣는 아이도 짜증이 난다. 어떻게 하면 좋을까?필자는 규칙을 정했다. 샤워하고 수건을 방으로 가져가 쌓아놓으면 쉰내가 난다. 세탁실에 가져다 놓으면 좋으련만, 방에 수건이 꼭 3개 이상 쌓여있다. 필자는 수건 1개당 1천 원씩 벌금을 부과하기로 아이와 합의를 했다. 용돈을 지급하는 날 증거 사진과 함께 용돈에서 차감한다. 필자는 스트레스를 줄이고, 커피값을 번다. 용돈이 궁색해지면 아이는 며칠간 정리를 잘한다. 때로는 한 번씩 언질을 주기도 한다.이 한 마디면 스스로 정리를 한다. 아니면 말고. 용돈이 아니어도 아이가 소중하게 생각하는 것을 제한하는 방법도 있다. 둘째 아이는 게임을 좋아한다. 게임을 1시간 하고, 책을 30분 읽고, 2주일에 한 번씩 독서록(학교제출용)을 작성하는 규칙이다. 독서록을 제출할 때까지 게임은 제한된다. 엄마의 성향에 따라 많이 달라지겠지만, 필자는 ISTJ로 규칙을 좋아한다. 오전 11시에 핸드폰이 식탁 위에 올라와있지 않으면 이 또한 용돈이 천 원씩 삭감이 된다.매번 삭감만 하는 것은 아니다. 분리수거날 학교 갈 때 박스를 가지고 나가면 2천 원의 보너스를 지급한다. 종류별로 버리면 만원을 벌 수 있는 기회이다. 누군가는 용돈과 집안일을 연결시키지 말라고 하지만, 필자는 생각이 다르다. 집안일을 함께 나누고, 즐겁게 할 수 있다면 좋다고 생각한다.마지막으로 가장 중요한 것은 51대 49의 주도권 싸움이다. 보통 사춘기 이전 아이와의 주도권 비율은 30:70, 20:80이다. 민주적인 가정은 40:60도 있으리라. 필자는 솔직하게 고백하면 필자는 통제형 부모였다. 사춘기 이전에는 이런 필자의 성향이 육아에 어려움은 없었다.문제는 사춘기에 접어들면서부터 시작되였다. 통제형 부모인 필자는 이 주도권 싸움이 지금도 어렵다. 아이를 유리알처럼 조심스럽게 다루고, 의견을 묻고 주도권을 주려고 필사적으로 노력한다. 집안의 평화를 위해서.스케줄에 동참하지 않을 때는 이렇게 묻는다.사춘기 아이들은 자기 스스로 무엇인가를 결정하고 싶어 하고, 주도권을 갖고 싶어 한다. 위험하지 않은 범위 내에서 아이를 믿고 51의 주도권을 허락해 보자.이번 명절 연휴에 처음으로 1박 2일 부부캠핑을 다녀왔다. 두 아이 모두 캠핑에 가고 싶지 않다고 말했기 때문이다. 상호 간 신뢰의 문제이기 때문에 집에 친구들을 데리고 오지 않고, 약속한 시간까지는 집에 들어오는 것을 약속했다. 전화도 하지 않았다. 가끔 안부만 물을 뿐이었다.필자는 영상전화를 하고 싶었지만, 남편이 만류했다. 남편은 아이들을 믿자고 필자를 설득했다. 그렇게 우리 가족은 무사히 각자가 원하는 방식대로 명절 마지막 연휴를 즐겼다.정답은 없다. 모든 아이들의 특성이 다르기 때문에 이 방법 저 방법 여러가지를 시도해볼 뿐이다.필자는 공부에 관해서는 잔소리하지 않는다. 공부도 재능이라고 생각하기 때문이다. 단, 아이가 원해서 간 학원인데 무단 결석을 하거나, 숙제를 하지 않으면 아이와 상의해서 학원을 조금 쉬거나, 옮긴다.팁을 제시하자면, 필자는 1:1 개인 상담을 통해 정신 건강을 지키고 있다. 내 정신이 건강해야 아이들에게 화를 내지 않기 때문이다. 친한 친구나 남편보다 전문가에게 비용을 지불하고 내 이야기를 쏟아내고, 방향성을 잡는 것은 내 정신건강뿐만 아니라 가정의 평화에도 큰 도움이 되었다.아울러 나를 위한 시간을 갖고, 아이들에게 몰두하지 않도록 했다. 아이들에게 몰두하는 순간 집안은 전쟁터가 되고, 내 삶은 엉망이 되기 때문이다. 지혜롭게 이 시기를 함께 이겨나가자. 전투 동지들이여!