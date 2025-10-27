시골 초등학생들의 서울 나들이에 주민-선배들 '응원'

큰사진보기 ▲합천 대양초등학교, 역사와 사랑이 함께한 2박 3일 문화체험여행. ⓒ 대양초등학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲합천 대양초교, 서울 문화체험. 서울지역 선배들이 격려 방문. ⓒ 대양초등학교 관련사진보기

시골 초등학교 학생들의 서울 나들이에 마을주민과 졸업선배들이 격려‧지원했다. 합천 대양초등학교(교장 이명주)는 지역 주민과 선배 졸업생들의 도움으로 "역사와 사랑이 함께한 2박 3일 문화체험여행"을 잘 마쳤다고 27일 밝혔다.4학년 9명, 5학년 1명, 6학년 9명을 포함한 학생 19명이 지난 22일 부터 24일까지 2박 3일간 일정으로 서울, 용인, 수원으로 수학여행을 다녀온 것이다. 이 학교는 "단순한 관람을 넘어 깊이 있는 학습과 다채로운 활동이 조화된 일정으로 진행돼 학생들의 큰 호응을 얻었다"라고 전했다.학생들은 첫날 서울 국립중앙박물관에서 선사시대부터 조선시대까지의 유물을 관람했고, 이어 경복궁에서는 문화해설사의 설명을 통해 조선 궁궐 문화를 깊이 있게 이해하는 시간을 가졌다.둘째 날에 이들은 삼성교통박물관에서 세계 각국의 교통수단 역사를 보며 인류 문명 발전에 기여한 기술의 진화를 배웠고, 이어 호암미술관에서 문화적 소양을 넓히고 힐링하는 시간을 가졌으며, 오후에는 에버랜드에서의 체험 활동으로 우정을 다졌다.마지막날 학생들은 유네스코 세계문화유산인 수원화성 탐방을 하며 2박 3일간의 여정을 마무리했다.학생들의 수학여행은 동문들의 따뜻한 후배 사랑이 더해져 더욱 특별의 추억 돼었다. 강원수 대양장학회 이사장, 오종택 전 총동창회장, 심상윤 총동창회장, 이기수 동기회장, 윤재호 대양장학회 홍보이사 염 합천고려병원장례식장 장장 등이 '함께 웃는 체험지원금'을 지원했다.또 박수영 대양면장, 신경자 합천군의원, 추찬식 대양장학회 사무국장이 학생들을 격려했다. 특히 김두식 서울지역회장, 정복련 전 서울지역회장, 정경희 서울지역총무 등 선배들이 후배들의 숙소를 방문해 선물을 전달하며 격려하기도 했다.정아무개(6년) 학생은 "교과서에서 보던 역사 이야기를 직접 보니 신기했어요. 특히 조상들의 지혜와 멋이 느껴져서 정말 놀라웠어요. 선배님들이 응원해 주셔서 더 열심히 배우고, 좋은 추억을 만들었어요."라고 소감을 만족감을 드러냈다"고 말했다.이명주 교장은 "작은 학교지만 아이들의 배움은 결코 작지 않다"며 "선배들의 사랑과 지역사회의 응원이 더해져, 이번 체험학습이 아이들에게 더 깊고 넓은 배움의 시간이 되었다"고 전했다.심상윤 회장은 "모교는 현재 전교생 30명이 다니는 자랑스러운 학교로 나날이 발전하고 있으며 총동창회에서 학교의 크고 작은 행사에 동참하도록 노력하겠다"라고 말했다.