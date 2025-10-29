화장품공학 전공 대학생이 화장품 고르는 법

대학에서 화장품공학을 전공하고 있는 1학년 학생입니다. 평소 화장품에 관심이 많았고 특히 ‘성분’ 찾아보는 걸 좋아합니다. 이 글이 본인의 피부에 맞는 화장품 선택에 도움이 되길 바랍니다.

큰사진보기 ▲직접 쓰는 화장품들을 촬영한 사진 ⓒ 황정미 관련사진보기

언젠가부터 다이소에서 화장품 종류가 눈에 띄게 늘어났다. 처음에는 마스크팩이나 아이 메이크업 정도가 전부였지만, 이제는 스킨케어부터 색조까지 없는 게 없다. 스킨케어 코너를 찬찬히 둘러보다 보면, 문득 이런 생각이 든다. '같은 기능의 화장품인데, 왜 성분은 이렇게 다를까?'불과 몇 년 전까지만 하더라도 미백은 비타민C, 주름은 레티놀, 탄력은 콜라겐 등 하나의 기능에 하나의 성분이 대응하는 경우가 많았다. 하지만 요즘은 이름도 생소한 성분들이 줄줄이 등장한다. 나이아신아마이드, PDRN, 판테놀, 아스코빅애씨드 등 발음하기도 어려운 성분들이 매일 같이 쏟아지고 있다.나는 평소 스킨케어에 관심이 많기 때문에, 화장품 앱을 통해 각 성분의 효능을 꼼꼼히 살펴본다. 그러다 보니 자연스레 요즘 유행하는 성분들의 특징을 알게 되고, 기존 성분과 어떤 점이 다른지도 비교해보게 된다.특히, 스킨케어 제품에 관심이 많기 때문에, 성분표를 분석하며 왜 이 성분이 쓰였는지, 어떤 과학적 원리가 적용됐는지를 이해하려고 한다. 이러다 보니 요즘 화장품 성분이 얼마나 다양해졌는지를 몸소 느끼고 있다. 단순히 새로운 제품이 나오는 것이 아니라, 기존에 없던 새로운 성분이 개발되는 것이 흥미롭다.한때는 브랜드가 화장품 선택의 기준이었다면, 이제는 어떤 성분이 들어 있는지가 가장 중요한 판단 기준이 되었다. 이렇게 성분이 다양화되면, 맞춤화된 스킨케어가 가능하다는 장점이 있다.예를 들어 기존에는 피부 주름과 탄력 개선을 위해 레티놀만을 썼다면, 요즘은 PDRN, EGF, FGF 등 선택지가 훨씬 많다. 하지만, 장점이 있으면 언제나 단점도 있는 법이다. 하루가 다르게 쏟아져 나오는 제품들 사이에서, 나에게 딱 맞는 화장품을 찾기가 더 어려워졌다. 그리고 온갖 광고성 문구에 현혹되어, 제대로 된 판단을 내리기도 어렵다.한 번은 엄마에게 미백 제품을 사달라는 부탁을 받고 며칠 동안 인터넷을 뒤졌다. 하지만, 같은 미백 제품인데도 브랜드마다, 또 제품마다 사용하는 성분이 천차만별이었고, 어떤 것이 가장 효과적일지 의문이었다. 결국 성분, 후기, 가격 등을 고려하여 제품을 고르는 데에만 꼬박 3일이 걸렸다.화장품에 나름대로 관심이 있다고 자부했지만, 빠르게 변해가는 화장품 시장에 헐떡이는 건 마찬가지이다. 새로운 제품이 나올 때 효과와 안전성뿐만 아니라, 다른 화장품과의 병용 주의사항까지 알아봐야 하기 때문이다.그러면, 왜 이렇게 새로운 성분들이 끊임없이 개발되는 것일까? 기존 화장품에 어떠한 문제점이 있었기에 변화가 일어난 것일까?오랫동안 사랑받은 비타민C, 레티놀은 효과가 확실하지만, 까다로운 사용법을 가지고 있다. 특히 비타민C는 되도록 저녁에만 바르는 것이 좋고, 낮에 바르고 난 뒤에는 꼭 선크림을 발라주어야 한다. 그 이유는 비타민C가 공기나 햇빛을 만나면 산화되어 피부를 손상시킬 수 있기 때문이다.비타민C를 뒤이은 미백 성분이 바로 나이아신아마이드이다. 비타민C와 비교했을 때, 산화가 거의 없다는 장점이 있지만, 효과가 즉각적으로 나타나지 않는다는 단점이 있다. 그래서 장기적인 관리를 원할 때는 나이아신아마이드를, 단기적인 효과를 위해서는 비타민C를 써주는 것이 좋다.이렇게 미백 효과를 예시로 봤을 때, 화장품의 동향을 조금이나마 파악할 수 있다. 일시적 효과보다는, 장기적이고, 안정성 중심의 제품으로 옮겨가고 있다.'피부 장벽 개선'도 이와 비슷한 맥락에서 나온 것이다. 피부 장벽이란 단순히 겉 피부가 아니라, 수분을 지키고 외부 자극을 막는 피부 층을 말한다. 여드름, 주름, 탄력 등의 원인을 피부 장벽 손상으로 지목하여, 이를 근복적으로 회복하려는 방향에 관심이 있다.최신 화장품 트렌드의 또 다른 특징은 '먹는 제품의 화장품화'이다. 예전에는 건강을 위해 섭취하던 영양제 속 성분들이 이제는 스킨케어의 핵심으로 자리 잡았다. 특히 대표적인 영양제 성분이었던 비타민B 계열을 화장품에서 자주 볼 수 있다.비타민B 계열은 체내 대사나 면역, 항산화 작용을 위해 섭취하는 영양제 성분이었지만, 피부 세포에도 직접적인 생리작용을 준다는 것이 밝혀졌다. 특히 비타민 B3는 미백 효과를, B5(판토텐산)는 피부 장벽 강화와 피지 조절의 효과가 있다.즉, 얼굴에 기름이 많은 지성 피부의 경우, 피지 조절을 위해 B5 영양제를 복용하는 경우가 많다. 이 판토텐산이 바로 요즘 화장품 성분표에서 자주 보이는 이름 중 하나다.나도 지성 피부라 한동안 판토텐산 영양제를 꾸준히 섭취해왔다. 하지만 날씨가 건조해지면서 피부가 오히려 푸석해져 잠시 복용을 중단했다. 그러다가, 최근에 바르는 판토텐산을 접하게 되었다. 한 브랜드의 파우더를 구매했는데, 이 제품의 주요 성분이 판토텐산이었다.파우더란 이름 그대로 고운 입자를 얼굴 위에 얹어서 기름을 제거하고, 화장을 마무리하는 제품이다. 이 제품을 구매하기 전까지는 파우더를 자주 쓰지는 않았다. 모공을 막아 피부 트러블을 유발하여 피부가 더 악화될 것 같은 느낌이 들었기 때문이다.하지만, 이 제품은 판토텐산 성분을 함유하여, 유분량을 완화하면서도 모공을 막지 않는다는 광고 문구를 보게 되었다. 처음에는 반신반의하며 사용했지만, 결과는 의외였다. 먹는 영양제보다 피부 유수분 비율을 잘 조정해주는 느낌이었다. 판토텐산 영양제는 건조하다 못해 각질까지 일어난 정도였다면, 이 제품은 유분기만 잡아주었기 때문에 건조함은 느껴지지 않았다.이렇게 건강을 위한 영양제가 기능성 화장품으로 진화한 사례를 직접 체험해 보았다. 기존에는 피부 관리를 위해 먹는 비타민이나 영양제를 챙겼다면, 이제는 같은 성분을 피부에 직접 바르는 시대가 열린 것이다.화장품의 미래 화장품은 하루가 다르게 변화하고 있다. 단순히 꾸미는 제품을 넘어서, 피부를 이해하고, 관리하는 제품으로 변화하고 있는 것이다. 이제 소비자들은 즉각적인 효과보다는, 안정성과 장기적인 피부 건강을 생각하게 되었다.특히 '나에게 맞는 피부 과학'이 트렌드가 되며, 개인의 피부 상태와 생활 습관에 맞춘 맞춤형 과학으로 변해가고 있다. 나 역시 매일매일 새로운 제품 속에서 나에게 맞는 화장품을 찾아가고 있다. 우리 모두 '나의 피부를 아는 현명한 소비자'가 되는 것은 어떨까?