걸으면서 평화통일 '힐링걷기평화통일축제' 열린다

걸으면서 평화 통일을 염원하는 제4회 경기중부통일힐링걷기 평화통일축제가 오는 11월1일 군포시 산본 이마트 광장에서 열린다.
행사를 주최하는 단체는 6.15경기중부평화연대와 군포시민사회단체협의회, 안양시민사회단체네트워크, 과천풀뿌리, 의왕풀뿌리희망연대 등이다.
걷는 거리는 약4km이고, 코스는 산본 이마트광장~초마골생태공원~궁내중학교이다. 참가자들은 A3 크기 폐박스를 이용한 평화 손팻말을 들고 걷는다. 군포가 지역구인 이학영 국회 부의장과 이인영 국회의원 (서울 구로갑, 전 통일부 장관) 등이 함께 걸을 예정이다. 각 단체의 특성을 반영한(기후 정의, 여성, 안전 등) 평화 손팻말을 직접 만들어 오면 멋진 팻말을 선정해 시상도 할 계획이다.
5kg 꿀고구마, 전통간장과 된장 세트, 명품 부채 등 행사 경품이 매우 푸짐하다. 100가지 이상을 준비했다고 한다. 5명 이상 참가 단체는 참가 5명 당 무조건 경품 1개를 지급할 예정이다. 행사는 13:00~13:40 걷기 접수, 13:40~15:20 평화 걷기, 15:20~17:00 평화문화공연과 경품 추첨 순으로 진행된다. 예상 참가 인원은 500여 명이다.
참가 신청 링크(https://forms.gle/hQRTB3cvo3beUn8E8
)나 QR코드를 이용하여 참가 신청 하면 된다.