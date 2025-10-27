"매일 검문 당하며 농사, 손주 같은 군인들도 고생... 민통선 전면 해제하라"

큰사진보기 ▲접경지역 농민들이 대통령실 앞에서 '민통선 전면 해제'를 촉구하며 기자회견을 하고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"우리는 매일같이 검문당하며 농사짓는다"민통선때문에 젊은 군인도 민간인을 검문하느라 고생하고 있는 현실을 지적하는 파주농민회 전환식공동대표

"매일같이 검문을 당한다고 생각해 보세요. 하루 열 번을 들어가면 열 번을 검문당해야 해요. 이거 때문에 젊은 애들도 고생입니다. 나라 지키라고 군대 보냈는데 매일같이 민간인들 검문, 검색하느라 민간인들하고 부딪치고 있습니다. 손주 같은 사람들인데 딱하기 그지없어요. 그리고 재산권 행사를 못해서 저희들 농사짓는 게 딱하기 그지없습니다. 창고도 하나 못 짓고, 농막도 못 져서 그 비싼 농기계를 노지에 놔두고 눈비를 맞히고 있습니다. 민통선은 전면 해제돼야 합니다."

"지금 이 나라는 농민들만 주권이 없습니다. 국회토론회 이후 대통령실은 접경지역 농민들과 수차례 만남을 가졌습니다. 그런데도 우리와 아무런 협의없이 5㎞까지 해제하겠다는 발표를 했습니다. 이재명 정부는 '국민주권정부'라고 이름 지었습니다. 우리 농민은 국민이 아닙니까? 5㎞든 10㎞ 농민들과 대화를 하십시오."

"우리는 시혜를 원하는 것이 아닙니다. 민통선 해제는 헌법이 보장한 재산권이 침해당하고 통제당하는 잘못된 현실을 바로잡으라는 것입니다."

"전쟁 나면 군인들도 민간인통제구역에서 철수해야 합니다. 평상시에 민통선을 유지하면서 주민들을 불편하게 할 필요가 없습니다. 그 비용과 노력으로 민통선에 널려 민간인들에게 피해를 주고 있는 지뢰부터 제거하십시오."

"농민들이 자유로운 농사를 짓는 것부터 평화의 시작이다."

파주민통선 검문소가 있는 통일대교에서 트랙터 서행시위를 하기위해 모인 파주농민들. 이날 시위는 파주농민회 창립의 계기가 됐다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 신문협동조합 '파주에서'에도 실립니다.1953년 정전협정이후부터 지금까지 70년 넘는 세월동안 권리를 잃어버린 민간인통제구역에서 농사짓는 민북농민의 권리 이제는 되찾아야 합니다.

부지깽이라도 빌려 써야 한다는 추수 때다. 올 가을은 잦은 비로 더 바쁘다. 눈코뜰새 없는 지난 24일 아침, 용산 대통령실 앞에 파주와 김포, 연천, 철원, 양구, 포천, 강원농민회 회원들이 앞으로 속속 모였다.최근 국방부는 접경지역 주민들의 불편을 해소한다며 DMZ 남방한계선에서 5㎞까지 축소하겠다는 계획을 발표했다. 하지만 이날 모인 농민들은 실효성이 전혀 없다며 민간인통제구역을 전면 해제하라고 요구했다.정전협정 때 UN을 대표한 미국과 북한, 중국은 군사분계선을 중심으로 파주에서 고성까지 남북 각 2㎞를 비무장지대(DMZ)를 정하는 것에 합의했다. 이어 UN은 DMZ 남방한계선을 기준으로 남쪽으로 5~15㎞에 이르는 구간을 민간인통제구역으로 정했다. 이곳에 살던 주민들은 하루 아침에 집과 땅을 뺏긴 채 70년 넘는 세월을 살았다. 그렇지만 주민들의 민원과 군사적 목적으로 민간인통제구역에 70년대부터 농사를 허용했고, 민통선도 강원도 백두대간 일부를 제외하고는 전 구역 5㎞까지 축소됐고 더한 경우는 5㎞가 안돼는 지역도 있다. 국방부의 발표는 접경지역 농민들의 눌러놨던 분노를 터지게 만들었다.전환식 파주농민회 공동대표의 말이었다. 이번 5㎞까지 민통선 해제에 접경지역농민들을 더 분통 터지게 만든 것이 있었다.이석희 접경지농민연합 공동대표와 김덕수 강원농민회 사무처장은 지난 8월 19일 접경지 농업, 농촌, 농민 권리회복을 위한 법제도개선 토론회 이후 대통령실과 수차례 회의를 했는데도 한마디 논의없이 국방부가 일방적으로 발표한 것을 지적했다. 이날 발표한 기자회견문에서는 '진정한 민통선 축소는 단순히 거리를 줄이는 것이 아니라 접경지 시·군의 실태를 면밀히 조사하고, 주민과 농민들의 생존권과 지역 발전을 실질적으로 보전할 수 있는 방향으로 추진되어야 한다'고 지적했다.이재명 대통령은 경기도지사 시절부터 접경지역 주민에 대해 '특별한 희생에 특별한 지원'이 필요하다고 강조해 왔다. 이날 기자회견 진행을 한 김상기 접경지역농민연합 사무국장은 말했다.정전협정 이후 민간인통제구역은 미군이 관리했다. 한국군에 이관 결정을 한 것은 60년대 말이었고 준비기간을 거쳐 70년대 초 한국군한테 민간인통제구역 관리를 완전히 넘겼다. 마정리 주민 증언에 따르면 처음에 1사단(파주 민통선 대부분 관할)이 관리하는 것에 반발이 컸다고 한다. 한국전쟁 이전에 1사단 군인들이 주민들에게 피해를 많이 끼쳤기때문에 차라리 미군이 관리하는 것이 낫다고 생각했다고 한다. 군에서는 농민들에게 민통선에서 농사는 자유롭게 지을 수 있도록 해주겠다는 약속했다. 그러나 그 약속이 깨진 것은 많은 시간이 걸리지 않았다. 오히려 시간이 흐를수록 검문과 통제가 심해졌다. 파주농민회 박해연 감사는 초등학생때인 70년대 임진강에서 놀았다고 한다. 김상기 국장은 이점을 환기시킨 것이다.지뢰 문제도 심각하다. 군사전문가이기도 한 김기호 DMZ지뢰연구소 소장은 첨단 무기를 사용하는 시대에 50년~70년된 지뢰들이 널려있는 것을 방치하고 있는 민통선 관리를 비판했다. 그는 민통선을 전면 해제해도 문제 없다는 점을 군사적인 면에서 말했다.이날 접경지농민연합은 민통선 전면해제와 함께 ▲ 민통선 축소 관련 법령개정 여부와 추진근거 공개 ▲ 접경지역 별 실태조사 및 접경지역 농민 의견수렴 실시 ▲ 민통선지역 농민의 재산권 회복과 생활권 보장 종합대책 마련을 요구했다.하원오 전국농민회총연합 의장이 기자회견에서 한 말이다.