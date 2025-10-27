아일랜드 새 대통령, 좌파의 귀환 아닌 인간의 귀환

큰사진보기 ▲캐서린 코놀리 대통령 당선인이 2025년 10월 25일 아일랜드 대선에서 승자로 선언된 후 아일랜드 총리 마이클 마틴(오른쪽) 옆에서 미소 짓고 있다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

가을비가 스쳐 지나간 더블린성 앞마당은 유난히 맑았다. 회색 돌바닥 위에 부서지는 빛이 차갑지 않았다. 10월 25일, 아일랜드의 역사에 새 향기가 스며든 날이었다. 캐서린 코놀리. 68세의 무소속 의원, 변방의 정치인, 오랜 사회운동가. 그리고 이제, 제10대 아일랜드 대통령. 많은 사람들은 그녀의 이름을 들으며 믿기 어려운 안도감을 느꼈다. 이 험한 시대에 '좌파'라는 낡은 이름이 아니라, '사람'이라는 새로운 언어가 당선되었다는 사실 때문이었다.득표율 63%. 단순한 수치 같지만, 그것은 피로한 시대가 내놓은 거대한 선택의 비율이었다. 오랜 중도우파 정권과 자본 중심의 성장 신화가 남긴 그림자는 길었다. 물가가 오르고, 불평등이 심화되며, 서민들의 하루는 버거워졌다. 세계 곳곳에서 민주주의가 피로를 호소하고, 정치가 신뢰를 잃어가던 그때, 아일랜드의 민심은 뜻밖에도 한 무소속 의원의 손을 들어주었다. 그 손은 권력을 움켜쥐기보다는 누군가의 어깨를 감싸는 손이었다.코놀리의 정치 이력은 화려하지 않다. 변호사이자 심리상담사로 출발해 지역 의회에서 20년 넘게 일했다. 그녀는 의정활동 중에도 늘 '사람의 문제'를 이야기했다. 노숙인의 거리, 여성의 노동, 난민의 체류권, 아이들의 교육기회. 그녀에게 정치란 법이나 제도가 아니라 '삶의 냄새'였다. 그래서 누군가 그녀를 두고 "향기로운 정치인"이라 부를 때, 그것은 수사적인 칭찬이 아니었다. 진짜였다. 그녀의 말에는 따뜻한 냄새가 났다.이번 선거의 결과는 단지 '좌파의 승리'가 아니라 '냉소의 패배'였다. 코놀리는 어떤 거대 정당에도 속하지 않았다. 당선 확정 후 무대에 오른 그녀는 이렇게 말했다."나는 모든 국민의 대통령이 되겠습니다. 목소리를 잃은 사람들의 목소리가 되겠습니다."그 말은 과장된 승리의 언어가 아니었다. 오히려 이 시대의 결핍을 정확히 꿰뚫는 언어였다. 세상은 너무 시끄럽지만, 정작 들리지 않는 이들이 너무 많다. 정치가 국민의 언어를 잃어버린 시대, 코놀리는 그 잊힌 목소리들을 향해 손을 내밀었다.그녀의 공약은 단순했다. 저소득층 지원 확대, 주거난 완화, 성평등 강화. 그러나 그 단순함 속에 인간의 윤리가 있었다. "정치가 복잡해지는 이유는 사람이 빠져 있기 때문이다." 그녀는 그렇게 말했다. 권력의 논리보다 삶의 감각을 더 믿는 정치. 그 신념이야말로 코놀리 정치의 근본이었다.하지만 그녀의 노선은 아일랜드 안팎에서 논란을 불렀다. 코놀리는 북대서양조약기구(NATO)를 '전쟁을 부추기는 세력'이라 비판했고, 유럽의 재무장 움직임을 '군국주의의 회귀'로 규정했다. 우크라이나 전쟁 이후 대부분의 유럽 국가들이 국방비를 증액하는 와중에, 그녀는 홀로 "평화의 언어를 잊지 말자"라고 말했다. 많은 이들은 그녀의 주장을 비현실적이라 했다. 그러나 누군가는 속으로 고개를 끄덕였다. '그래, 누군가는 그래야 한다.'코놀리는 국제정치의 중심부에 서기보다는, 인간의 중심에 서려 했다. 그녀의 외교 비전은 단순했다. "강한 나라가 아니라, 바른 나라." 그것은 아일랜드의 오랜 정신이기도 했다. 식민의 기억, 분단의 역사 그리고 중립의 전통. 그 속에서 그녀는 '힘의 동맹'이 아니라 '양심의 동맹'을 추구했다. 가자지구 사태에 대해 그녀는 "이것은 전쟁이 아니라 학살"이라 규정했고, 미국과 영국의 침묵을 정면으로 비판했다. 외교의 언어로는 거칠었지만, 인간의 언어로는 명료했다.그녀의 정치에는 일종의 '도덕적 고집'이 있다. 그러나 그 고집은 배타적이지 않다. 그것은 상처받은 이들을 향한 연민에서 비롯된 고집이다. 그녀는 늘 말한다. "연민이 없는 정의는 폭력이다." 그리고 "정의 없는 평화는 위선이다." 이 두 문장을 동시에 품을 수 있는 정치인, 그것이 캐서린 코놀리다.아일랜드의 거리에서 그녀의 이름을 부르는 사람들의 표정은 단순한 환호가 아니라, 회복의 미소였다. 그 미소는 마치 오래된 음악을 다시 듣는 것 같았다. 정치가 한때 인간의 가능성을 믿던 시절의 노래. 그녀의 등장은 그 멜로디를 되살렸다.정치는 본래 냄새가 나는 일이다. 권력의 냄새, 돈의 냄새, 피로의 냄새. 그러나 코놀리는 다른 냄새를 풍겼다. 그것은 사람의 향기였다. 그녀의 향기는 단정했다. 화려하지 않고, 은은하게 스며드는 향기. 사람들 사이에 오래 남는 냄새였다. 그래서 나는 그녀의 당선을 '향기의 사건'이라 부르고 싶다.그녀의 리더십은 '공감의 리더십'이라 불린다. 강한 어조 대신 경청의 시간, 경쟁 대신 연대. 대통령 선거 토론에서 상대 후보가 격한 언어로 공격했을 때, 코놀리는 조용히 말했다."우리가 서로를 미워하는 이유는 다르지 않습니다. 우리 모두 두렵기 때문입니다."그 순간, 청중은 박수를 멈추고 숨을 고르듯 침묵했다. 그리고 이 침묵이 그녀의 승리였다. 언어가 아닌 마음의 순간이 정치의 방향을 바꾼 것이다.그녀는 곧 마이클 D. 히긴스 대통령의 뒤를 이어 11월 11일 취임한다. 히긴스 역시 시인이자 인문주의자였지만, 코놀리는 또 다른 결을 가지고 있다. 그녀는 '냉정한 도덕가'가 아니라 '따뜻한 윤리인'이다. 히긴스가 국가의 정신을 노래했다면, 코놀리는 그 정신을 돌본다. 그녀의 대통령직은 아마도 '치유의 정치'로 기억될 것이다.그러나 치유는 쉽지 않다. 아일랜드 내부의 분열은 여전하다. 북아일랜드 통일 문제는 언제나 폭발 직전의 긴장감을 품고 있다. 코놀리는 취임 전부터 "언젠가 통일 국민투표를 해야 한다"고 말해왔다. 그것은 영국과의 마찰을 예고하는 발언이다. 하지만 그녀는 주저하지 않는다. "진정한 평화는 불편함의 끝에서 시작된다." 그녀는 그렇게 말한다. 그녀에게 정치란 회피가 아니라 진실의 노출이다.그녀의 눈에는 중심의 오만이 없고, 변두리의 진실이 있다. 코놀리의 정치는 바로 그 시선에서 출발했다. 그녀는 자신을 권력의 정점에 세우지 않았다. 오히려 '공감의 변두리'에 서서 세상을 바라봤다. 그렇기에 그녀의 언어는 단단하고, 동시에 부드럽다. 그것은 시의 리듬을 닮았다.언론들은 이번 당선을 '유럽 좌파의 귀환'으로 분석한다. 그러나 나는 그렇게 부르고 싶지 않다. 이것은 좌파의 귀환이 아니라 '인간의 귀환'이다. 정치가 다시 인간의 얼굴을 찾는 순간, 그것은 진보와 보수를 넘어선 사건이다.아일랜드는 늘 거대한 나라들의 사이에서 고독하게 서 있었다. 그러나 그 고독 속에서 배운 것은 '자존'이었다. 코놀리는 그 자존을 다시 일깨운다. 돈보다 사람, 동맹보다 평화, 이익보다 양심. 그 단어들은 너무 오래된 단어 같지만, 그래서 더 간절히 필요하다.한 사회가 자신의 내면을 다시 선택한 사건, 한 시대가 다시 인간의 가능성을 신뢰한 장면. 그것은 소설의 마지막 문장처럼 아름답다. 우리가 잃어버린 단어들이 다시 살아난 느낌. '공감', '평화', '연대', '양심'.코놀리의 시대가 시작된다. 그러나 나는 그것을 '시작'이라기보다 '회복'이라 부르고 싶다. 회복은 언제나 조용하다. 그것은 누군가의 눈빛에서, 한 줄의 말에서, 작은 행동에서 피어난다. 코놀리의 향기는 그런 회복의 냄새다. 강렬하지 않지만 오래 남는다.언젠가 그녀의 임기가 끝나고, 역사가 다시 이 시절을 기록할 때, 사람들은 숫자나 정책보다 이렇게 말할지도 모른다."그 시절, 아일랜드에는 향기로운 대통령이 있었다."그녀의 정치가 남긴 향기는 국경을 넘어 퍼질 것이다. 그리고 우리 모두의 질문이 될 것이다. 우리의 정치에는 언제 이런 향기가 났던 적이 있었던가?그래서 나는 오늘, 조용히 축하의 글을 쓴다.캐서린 코놀리 대통령, 당신의 당선은 한 나라의 승리가 아니라, 인간에 대한 신뢰의 회복입니다. 당신의 향기가 오래 남기를 바랍니다.