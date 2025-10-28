밑도 끝도 없는 고요가 사랑으로 완성되는 여정

두텁나루숲 뒷간에 앉아 있으면 강이 자연스럽게 눈에

들어온다. 서서히 안개가 걷히며 강이 모습을 드러내는데

쪼그려 앉아 바라보는 두텁나루의 아침은 또 다른 세상이

다. 새들은 날아오르거나 자맥질하거나 바위에 외다리로

서 있다. 그래, 나도 그러고 있을 뿐이다. 그렇게 경이로운

풍경 속 점 하나로 쪼그려 앉아 있는 것이다. 그 세상은 그

세상대로 이 세상은 이 세상대로 쪼그려 앉아 다리가 저린

세상, 그렇게 하루가 가고 한 해가 가고 한 생이 간다. 그렇

게 지리산 어느 구석 바위틈에 아무도 눈길 주지 않는 구절

초 하나 홀로 피었다 진다.

- '뒷간에 앉아 보낸 세월' 전문, 시집 <두텁나루숲 뒷간에 앉아>(솔시선, 2025년)

큰사진보기 ▲박두규 시인의 일곱 번째 시집 <두텁나루숲 뒷간에 앉아>(솔시선, 2025년) 표지 ⓒ 안준철 관련사진보기

AD

고맙습니다, 한 세상 견디며 사는 일 또한 사랑인 것을/강물이 흐르고 새가 날고 싱그러운 바람이 부는/사소한 일상의 모든 길항이 다 사랑인 것을/마을엔 하나둘 불빛이 켜지고/빛과 어둠이 교차하는 길항의 저녁/그런 그대가 있어서, 그런 사랑이 있어서

- '길항拮抗의 그대' 부분

어머니는 망백望百의 나이가 된 불편한 어느 가을/단풍 구경을 가자고 하셨다./붉은 그늘의 고요 속에 서서 먼 산을 한참 바라보시더니//'참, 곱다.'//이파리 하나 떨어지는 속도로 이 세상에 헌사를 보내고/집에 돌아온 그녀는 늘 돌아갈 것을 걱정했다//아름다운 生을 증거할 수 있는 건 죽음뿐이니/꽃상여처럼 화려한 죽음//죽음 너머의 세상에 첫발을 디디는데/이승의 마지막 한 마디가 따라갔다.//'참, 곱다.'

- '사자死者의 서書 4-어머니' 전문

어머니가 살아계셨으면 그랬을 것이다./저 녀석이 또 쓸데없는 걱정이나 하고 있다고/그렇게 할 일이 없으면/밭에 나가 풀이라도 뽑으라고

- '쓸데없는 걱정' 부분

그 빛이 이미 내 안에 있다 해도/나는 나로 꽁꽁 묶여 그대에게 갈 수 없습니다./눈 코 입 귀 내 모든 감각을 잃고 마음까지 잃어/그대를 그리워할 수도 없을 때/그래야 그대와 하나 될 수 있다는 말은 너무 가혹합니다. 스스로의 모든 것을 잃어야/하나가 된다는 것은 너무 가혹합니다.

- '숲에서 길을 잃고-빛이 온다2' 부분

꽃이 피어 봄이 아니라/그 고운 꽃들이 다 져야 비로소 봄이다./고통도 절망도 나누어 짐 질 수 없는 것들이/어떻게 꽃을 피우는가//서로에게 갈 수 있는 길도 잃고/오랜 그리움마저 사라진 사나운 짐승이 되어/누가 봄을 말할 수 있을 것인가/무엇을 봄이라 노래할 건가./골목길에서 곱게 쓸어 손님을 맞듯/봄은 그토록 지극정성으로 오시는데/꽃이 피어 봄이 아니라/ 그 고운 꽃들이 다 져야 비로소 봄이다.

- '비로소 봄' 전문

보름 전쯤, 합천 가야산에 갔다가 산중에 핀 구절초를 보고 온 다음 날 이 시를 읽었다. 하산길이었고, 아찔하고 험한 구간이었다. 소월의 시처럼 '저만치서' 하얗게 핀 구절초에게 저절로 눈이 갔는데. 그 뒤에도 두 번이나 뒤를 돌아보았다. 내 시작 노트에는 '너를 두고 가는 것 같아서'라고 적었다.시집 <두텁나루숲 뒷간에 앉아>에는 해설 대신 <시인의 산문>이 수록되어 있다. 거기에 '두텁나루숲'에 대한 설명이 나온다. 박 시인은 "지리산이 바라보이는 섬진강 하류에 거처를 마련하고 산 것이 벌써 17년이다"라고 적었다. 그 17년 된 한옥의 당호가 '두텁나루숲'인데, 두껍이 蟾, 나루 津, 섬진을 풀어 당호를 그렇게 지었다고 했다. 박 시인은 "이 숲 그늘에 앉아 밑도 끝도 없는 고요를 기다렸다"라고 술회하고 있다.밑도 끝도 없다고 했지만, 박 시인의 시를 오래 읽어온 독자인 내 눈에는 그 끝이 조금은 보이기도 한다. 그 전환점이랄까 하는 것이 위에 인용한 표제시에서는 "그래, 나도 그러고 있을 뿐이다"라는 구절 언저리쯤이 아닐까 싶다. 현대 용어로는 화장실을 뜻하는 '뒷간'에서의 명상을 시화한 이 시는 구절초 이야기로 끝이 나는데 전날 가야산에서의 경험 때문이었을까. "아무도 눈길 주지 않"고 홀로 피었다 지는 구절초에게 품은 시인의 마음이 '사랑'일 거라는 생각이 들었다.박두규 시인의 일곱 번째 시집 <두텁나루 뒷간에 앉아>는 총 4부로 구성되어 있다. 흥미로운 것은 시집 1부 맨 앞에 <사자死者의 서書> 연작시 네 편이 나란히 실린 것이다. 4부의 제목은 <사랑의 완성>이다. 죽음과 사랑 사이에는 '어둠에 젖어 스스로 빛나는(2부)' 시편들과 '내 안의 사람(3부)'에 대한 시편들이 놓여있다. 명상과 불교적 사유가 가득한 시편들을 그 방면에 무지한 나는 사전을 찾아가면서 읽었다. 그 결과는 어땠을까?"참, 곱다."는 말이 두 번 나온다. 처음은 단풍 구경 중에 시인의 어머니 입에서 나온 말이다. 그걸 아들인 화자는 "이파리 하나 떨어지는 속도로 이 세상에 헌사를 보내"는 것으로 읽고 있다. 마지막 연의 "참, 곱다."는 "죽음 너머의 세상에 첫발을 디디는데/이승의 마지막 한 마디가 따라갔다."고 한 걸 보아 어머니를 떠나보낸 뒤 화자의 회상 속에서 떠오른 말이겠다.이 두 번의 "참, 곱다."가 나는 "참, 좋다."라고 말해야겠다. 그리고 잘 모르거나 수박 겉핥기로 식으로만 알고 있었던 명상과 관련된 용어들을 사전을 찾아가며 시집을 정독하고 난 그 결과도 다르지 않았다고. 참, 좋았다고.시집 2부에서 시인의 어머니가 다시 등장한다. 화자인 아들 시인은 쓸데없는 걱정이 많다. "봄이 오면 저 늙은 산수유나무도/저만의 꽃들을 잔잔하게 피워내는데/나는 지금껏 살아오며/제대로 된 내 색깔의 꽃 하나 피워냈을까."라는 생각도 그런 걱정거리 중 하나다.뿐만이 아니다. "겨울엔 마당 구석 장독들도/제 뚜껑만큼씩은 눈을 받아내는데/살아오며 지금껏 나에게 온 인연들을/나는 잘 받아냈을까."와 같은 반찬거리도 안 되는 걱정을 하다가 돌아가신 어머니에게 한 소리를 듣기에 이른다.어찌 보면 시인은 쓸데없는 걱정을 하는 존재다. 그래도 그렇지. 박 시인은 그 도가 지나친 감이 없지 않다. 때로는 걱정이 두려움으로 퍼져가기도 한다. 하지만 그런 걱정과 두려움이 인간적인 솔직함 속에서 드러나는 것도 박두규의 시의 미덕이다. 시인은 숲에서 길을 자주 잃는다. 길을 잃고 헤매다가 '그대'를 만나기도 한다. 여기서 '그대'는 누구일까?화자는 "때죽나무 하얀 꽃들이 떨어진 길을 걸으며/풀섶에 숨은 듯 피어 있는 동자꽃을 보며/무심히 날아오르는 새들의 소리를 들으며/이 모든 것이 그대라고 생각"한다. "하지만 종일토록 걷고 또 걸어도/태양을 도는 행성처럼 반경은 좁혀지지 않네요."라고 자신의 부족함을 털어놓는다.그러다가 "그대의 광휘는 보이나 이를 수 없네요./아, 그 빛은 밖에서 오시는 것이 아니라/안에서 빛나는 것인가요."라고 묻기도 한다. 다음은 화자의 솔직함이 드러나는 대목이다.이 대목에서 피식 웃었던 기억이 난다. 이게 어디 웃을 수 있는 상황인가? 그래도 "너무 가혹합니다."라는 말투랄까, 몸짓이랄까 하는 것이 솔직하면서도 재밌게 느껴졌다고나 할까. 이런 인간적인 면모가 가감 없이 드러나는 일련의 마음공부라고도 할 수 있는 수련 과정을 거치면서 "두려워하지마라/떠나는 것을/잃어버리는 것을/나만의 사랑/나만의 세상이 사라지는 것을/두려워하지마라"(<두려워하지마라-빛이 온다.3)라는 내면의 소리를 들을 수 있었으리라.<사랑의 완성-빛이 온다.8>에서는 "두려움 가득한 숲과 두려움 없는 숲/두려움 가득한 저잣거리와 두려움 없는 저잣거리"라는 구절이 눈에 띈다. "두려움 가득한 나와 두려움 하나 없는 나"는 같으면서도 다른 나이다. 둘 사이에는 어떤 차이가 있을까? 그걸 구분할 줄 아는 지혜가 당장은 없으니 "오로지 그 사잇길을 걸어가는 것" 외에는 달리 방법이 없다.그 오솔길 어디쯤에서 "세속의 옷 그대로 세속을 살며/온 우주를 다만 사랑하는 나"를 만나기도 했을 것이다. 그리고 그 "사랑은 그토록 과정에 있는 것"이며 "사랑은 시작부터 완성된 사랑"임을 알게 되는 한 고요의 순간을 경험하기도 했을 것이다. 이 즈음에서 "밑도 끝도 없는 고요"가 '사랑'을 만나 그 끝을 보여주고 있는 것으로 나는 읽었다. "그가 찰라의 섬광으로라도 만나고 싶었던 '그대'가 저무는 강변에서 '사랑'으로 완성되는 여정(조용호 시인)"인 것이다.1985년 <남민시南民詩> 창립 동인으로 작품활동을 시작한 박두규 시인은 다양한 NGO 활동을 통해 사회적 실천도 게을리하지 않고 있다. 이런 사회적 활동도 곧 실천적 사랑의 한 모습이요 방편이리라. 다만, 내 안의 평화를 먼저 확보하기 위해 숲에 들어와 명상과 사유로 궁극의 '나'를 찾아가는 과정을 담아 시집을 펴낸 듯하다. 이런 그의 시적 지향이 잘 그려져 있는 시 한 편을 더 소개하고 글을 마칠까 한다. 쓸데없는 걱정을 한다고 아들을 나무라시던 시인의 어머니가 생각나는 시이기도 하다.