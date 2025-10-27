채소 값 올라가는 축제, 절정은 따로 있습니다

큰사진보기 ▲깽 쏨 꿍 (Gaeng Som Goong)파인애플의 단맛과 강황의 새콤함이 어우러진 푸껫 남부식 카레 수프 ⓒ 김형순 관련사진보기

"이 열흘은 푸껫 사람 모두가 평화를 기원하는 시간이야. 몸의 욕망을 줄이고, 마음의 소리를 듣는 기간이지."

큰사진보기 ▲ 채식 축제 풍경,푸껫 올드 타운 거리 위에 차려진 제단흰옷을 입은 사람들이 과일과 향을 바치며 열흘간의 평화를 기원했다. ⓒ 김형순 관련사진보기

"무서운 건 저 사람들이 아니야. 지금 세상에서 일어나는 일들이 더 무서워."

지난 24일, 항공권과 호텔만 예약해 두고는 바쁜 일상 속에 그 사실마저 잊고 있었는데, 달력을 보니 출발 날짜가 바로 다음 날이었다. 세세한 일정표도, 목적도 세우지 않았다. 다만 '가야겠다'는 마음 하나로 가방을 열고 흰 옷 두 벌을 넣었다.아침 7시 비행기라 새벽 다섯 시도 안 된 시간에 공항으로 향했다. 아직 어둠이 채 가시지 않은 도로는 고요했다. 차창 밖으로 스쳐 가는 불빛들을 보며 이번 여행은 내면을 들여다보는 여정이 될지도 모르겠다고 생각했다. 세상으로부터 조금 떨어져, 나 자신에게 돌아가는 길처럼 조용히 공항가는 길로 달렸다.태국 푸껫 공항에 도착하자 습한 공기와 바다 냄새가 섞여 들어왔다. 버스를 타고 올드타운으로 이동하는 길은 보통 관광지와 달리 느긋했다. 차창 밖에는 오래된 중국식 목조 건물이 이어졌고, 벽마다 노란 깃발과 붉은 한자가 번갈아 걸려 있었다. 그 풍경 속에서 어린 시절 시골 외할머니 집에 가던 기억이 겹쳤다.올드타운에 도착하자마자 아무 카페에나 들어갔다. 그래도 실패하지 않는다. 태국 남부의 커피는 진하고 달았다. 잔 끝에 캐러멜 같은 여운이 남는다. 아보카도 토스트와 커피로 간단히 아침을 먹고 도자기 공방으로 향했다.물레를 돌려 머그잔을 만들고 싶었지만, 굽고 유약을 입혀 집으로 보내는 데 2주가 걸린다기에 완성된 잔에 그림을 그리기로 했다. 마음에 들지 않아 몇 번이나 그리고 지우다 결국 글자를 썼다. 괴발개발 쓴 글씨지만 볼 때마다 웃음이 난다. 세상에 단 하나 뿐인 내 손끝의 흔적이라 마음에 들었다.점심 무렵, 올드타운에서 가장 맛있다는 식당을 검색했지만 지도로는 잘 찾을 수 없었다. 주변 사람에게 물으니 모두 고개를 갸웃했다. "원춘(one chun)이요?" 알고 보니 '원춘'이 아니라 태국어로 월요일을 뜻하는 '완짠(Wan Chan)'이었다.낡은 시계와 텔레비전으로 장식된 식당 안은 1970년대로 시간 여행을 온듯하다. 캐슈너트와 파인애플이 들어간 남부식 국 한 그릇을 먹으며 '여기 오길 잘했다'는 생각이 들었다. 계획이 아니라, 우연이 불러온 맛으로 여행이 시작된 셈이었다.일요일 오전, 흰 옷으로 갈아입었다. 흰색은 낀째라는 '채식 축제'의 상징이었다. 푸껫에 사는 태국 친구 '꽝'을 만나 함께 아침을 먹었다. 채소만 든 쌀국수 한 그릇과 태국식 전통 커피 '올리앙'. 진한 로스팅 향 사이로 설탕의 단맛이 녹아들었다. 우리는 조용히 국수를 비우고, 사람들의 물결을 따라 올드타운 대로로 걸었다.거리 곳곳에는 바나나, 파인애플, 사과, 배 등 과일과 꽃으로 장식된 제상이 놓여 있었다. 태국 사원에서 흔히 볼 수 있는 공양상과 닮았지만, 이날의 제상은 더 화려했다. 향 냄새와 북소리가 섞이고, 사람들의 발길이 이어졌다. 도시 전체가 하나의 거대한 제단이 된 듯했다.여행 사이트 푸껫101에 따르면, 한때 주석 광산으로 번성했던 카투 지역은 질병과 정글로 둘러싸인 위험한 땅이었다고 한다. 중국에서 이주해 온 사람들은 신성한 정령에게 복을 빌며 불행을 막고자 했다. 그 시절, 이 지역을 방문한 중국 오페라단이 공연을 이어가던 중 전원이 병에 걸렸다. 단원들은 자신들이 평소 행하던 채식 의식을 지키지 않았다는 사실을 깨달았다. 그들은 직접 극장에서 채식 의식을 열었고, 이후 병이 나았다. 이러한 이야기는 사람들 사이에서 전승되어 왔고, 이로부터 매년 음력 9월이면 '채식 축제'가 열리게 되었다.이 축제는 푸껫을 넘어 태국 전역에서 '낀째'라는 이름으로 이어진다. 올해는 10월 19일부터 28일까지 열린다. 많은 태국인, 특히 중국계 태국인들은 열흘 동안 육식을 멀리하며 몸과 마음, 정신을 정화한다. 재래시장의 채소 값이 오르는 시기이기도 하다.꽝의 말처럼, 축제는 신에게 바치는 시간이자 자신을 비우는 시간이다. 축제의 시작은 섬 곳곳의 중국 사원에서 대나무 장대를 세우는 의식으로 열린다. 이후 거리에는 노란 깃발이 펄럭이고, 두부 튀김과 콩고기, 면 요리가 산처럼 쌓인다. 사람들은 흰 옷을 입고, 식당마다 '채식 가능'이라는 붉은 글씨의 깃발이 걸린다.이 축제의 절정은 음식이 아니다.믿음을 몸으로 증명하는 퍼레이드가 열린다. 신자들은 무아지경 상태에서 뜨거운 불 위를 걷거나, 날카로운 쇠로 뺨을 꿰뚫은 채 거리로 나온다. 처음 보는 사람이라면 숨이 막힐 만큼 강렬한 장면이다. 책으로 읽고 알고 있던 나조차 긴장됐다.피어싱을 한 참가자들의 얼굴에는 고통의 흔적보다 평온이 어려 있었다. 마치 '고통을 통과해 신에게 닿는다'는 듯했다."아, 닭살 돋아" 하고 혼자 중얼거리자 옆에서 꽝이 조용히 말했다.칼끝의 통증보다 더 깊은 것은 세상의 고통에 무감각해지는 인간의 마음일지도 모른다. 그제야 통증을 견디며 신에게 다가가려는 사람들의 행렬이 무섭지 않았다. 이게 푸껫의 채식주의 축제가 전하려는 진짜 메시지인 것 같았다.