'아파트만 4채' 국힘 장동혁 '1채 빼고 실거주' 해명했지만...

이재명 정부의 부동산 정책을 두고 여야가 공방을 이어가는 와중에 장동혁 국민의힘 대표의 부동산 보유를 두고도 갑론을박이 벌어지는 형국입니다.
전용기 더불어민주당 의원은 26일 자신의 페이스북에 "장동혁 대표님, 실거주라고요? 차라리 부루마블이라고 하십시오"라는 제목으로 글을 올렸습니다.
전 의원은 "장동혁 대표가 "아파트 4채 논란은 투기 목적이 아니다"라고 주장했다. 그러나 투기가 아니라면 왜 집이 4채나 필요하느냐"라며 "서울·경기·충남·경남 등 전국 곳곳에 부동산을 차곡차곡 모아놓고도 '대부분 실거주'라고 주장하는 건 국민을 능멸하는 수준"이라고 저격했습니다.
이어 "더구나 충남과 경남에만 12억 원에 달하는 토지까지 보유하고 있는 것을 보니, '실거주'가 아니라 '부루마블'이라는 말이 더 정확할지도 모른다"고 주장했습니다.
전 의원은 "많은 국민은 전·월세 한 채도 버거운 현실에 내몰려 있다. 그런데 부동산을 쌓아놓고 '대부분 실거주'라며 해명하는 건 국민을 납득시키기는커녕 '대국민 조롱'으로 들릴 뿐"이라며 "이쯤 되면 부동산 규제 비판도 공익이 아니라, 자기 자산 방어를 위한 '집값 사수전'이라는 의심을 지우기 어렵다"고 지적했습니다.
그는 "분명 이런 '내로남불'은 장동혁 대표 한 명만의 문제가 아닐 것"이라며 "이제 국민의힘 인사들의 부동산 내로남불의 민낯을 하나씩 까보겠다"고 했습니다.
박수현 "장동혁, 부동산 정책 정상화 특위 위원장직 사퇴하라"
앞서 박수현 민주당 수석대변인은 26일 국회에서 기자간담회를 열고 장 대표를 향해 "부동산 정책 정상화 특별위원회 위원장직에서 즉시 사퇴하라"며 목소리를 높였습니다.
이날 박 수석대변인은 "혹시 장 대표님 6채 8억 5000만 원이 실거래가입니까, 공시지가입니까? 내일이면 언론에 금방 밝혀질 것이니 오늘이라도 스스로 밝혀주시길 요청한다. 그리고, 국민의힘 국회의원 주택현황 전수조사는 해봤느냐"라고 물었습니다. (관련기사: 민주당이 장동혁 대표에게 건넨 두 가지 질문 "혹시..."
https://omn.kr/2fsj3)
여야가 10.15 부동산 정책을 두고 공방을 벌이는 와중에 이준석 개혁신당 대표는 25일 자신의 페이스북에 "제3자적 관점에서 봤을 때 민주당의 장동혁 대표 비판은 뜬금포인 게 마이바흐 타고 벤틀리 타는 사람들이 집에 중형차 한 대, 경차 한 대, 용달 한 대, 오토바이 한 대 있는 사람한테 차가 4대라고 공격하는 느낌"이라는 글을 올린 바 있습니다.
장 대표는 25일 기자간담회에서 "장모의 생활비 충당을 위해 월세를 받을 목적으로 보유한 안양 아파트 한 채를 제외하고는 모두 실거주용"이라며 "자신의 부동산은 투기성 자산이 아니다"라고 해명했습니다.
현재 장 대표는 서울 구로구 아파트와 충남 보령 아파트, 보령 단독주택(노모 거주), 여의도 소재 오피스텔과 장인에게 상속받은 경기도 안양 아파트 지분의 10분의 1, 경남 진주 아파트 지분 5분의 1도 각각 보유하고 있습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.