"주는 삶이 곧 성공입니다"

큰사진보기 ▲인터뷰중인 하 경서 회장 ⓒ 이계송 관련사진보기

- 회장님은 이미 여러 인터뷰를 통해 널리 알려진 성공한 해외동포 기업가이자 사회공헌가입니다. 특히 장학사업이 단순히 공부 잘하는 학생을 돕는 것이 아니라, 세상에 나가 어려운 이웃을 돕는 '사람'을 키우는 일이라고 말씀하신 점이 인상 깊습니다. 이것이 바로 단군의 건국이념 홍익인간, 즉 "세상을 이롭게 하는 삶"과 맞닿아 있다고 생각합니다. 이제는 한국이 도움받는 나라에서 도움을 주는 나라가 된 만큼, 젊은 세대가 세계로 나아가 회장님처럼 자신의 직업을 통해 가난한 사람들과 우리의 노하우를 나누며 단군의 홍익인간의 정신을 실현하는 삶을 살아가는 것이야말로 시대적 사명이라 생각합니다. 오늘은 이런 생각을 중심으로 말씀을 듣고 싶습니다.

AD

- 공부만 잘한다고 세상에 이로운 사람은 아닙니다. 의사든 사업가든, 자기 직업을 통해 공동선에 기여할 때 비로소 참다운 인간으로서 가치를 인정받을 수 있겠지요.

- 엘살바도르에서의 첫 사업 이야기를 들려주시죠. 아무 연고도 없는 나라에서 시작하기 쉽지 않았을 텐데요.

"실패는 성공의 옆자리에서 온다"

- 성공 이면에는 반드시 실패가 있습니다. 가장 어려웠던 시기와 거기서 얻은 교훈은 무엇이었습니까?

- AI 시대입니다. 그 주인공이 청년들이고 그들은 우리의 미래입니다. 그들은 어떤 삶을 준비해야 합니까?

- 결국 제너럴리스트로서, 넓은 시야를 가지고 세상에 기여하라는 말씀이군요.

- 해외에서 새로운 길을 개척하려는 젊은 사업가들에게 현실적인 조언을 해주신다면요?

- 미국 한인사회는 흑인 뷰티서플라이 시장을 장악하며 큰 성공을 거뒀습니다. 하지만 차세대의 계승이 잘 이뤄지지 않고 있습니다. 어떻게 보십니까?

- 기업인으로서 중대한 결정을 내릴 때 회장님만의 기준이 있습니까?

- 자녀에게는 어떤 유산을 물려주고 싶으신가요?

하경서 회장은 10살때 부모님과 함께 미국으로 이민 와 대학을 마치고, 1995년 엘살바도르에서 카이사그룹을 설립, 현재 25개의 계열사를 운영하고 있다. 주사업은 의류 제조와 포장재 생산이며, 엘살바도르, 과테말라, 니카라과, 온두라스, 미국, 베트남 등에 진출, 활발히 사업을 펼치고 있다. 하 회장을 지난 10월 초 서울에서 만났다."저는 특별한 사람이 아닙니다. 다만 해외에 나가 배우며 기회를 얻었을 뿐이지요. 공부 잘하는 학생을 돕는 건 누구나 할 수 있습니다. 하지만 저는 오히려 C를 받는 학생 혹은 50세가 넘은 사람들에게 더 관심이 있습니다. 그들이 다시 배우고, 그 배움을 통해 사회에 기여하는 것—그게 진정한 소프트 파워라고 봅니다. '주는 것(Give)'은 손해가 아니라 오히려 플러스입니다. 마음에서 우러나온 나눔이야말로 세상을 움직이는 부드러운 힘이라고 생각합니다.""그렇습니다. 모든 사람은 두 가지 일을 해야 합니다. 교수라면 제자를 가르치면서 인성을 함께 길러야 하고, 사업가라면 돈을 버는 동시에 가치(Value Added)를 만들어야 합니다. 그게 사회를 발전시키는 힘이지요.한국도 기업가들에 대한 상속세를 미국처럼 20~30% 수준으로 낮추면 사회복지를 위해 훨씬 더 효과적으로 나눌 수 있을 겁니다. 세금을 거두어 쓰는 정부가 그 돈을 자기 돈처럼 아끼지 않으면 비효율이 생겨요. 결국 개인이 자발적으로 기여할 수 있는 사회를 만들어야 합니다. 개인이 스스로 나누는 사회, 그게 진짜 선진국이라 할 수 있습니다.""미국에서 대학교를 졸업한 후 중남미를 한 바퀴 돌았습니다. 그곳 사람들의 기질, 가능성을 눈으로 봤어요. 3년 후, 부도 직전의 공장을 인수할 기회가 생겼습니다. 그게 시작이었죠. 당시는 모두 중국과 베트남으로 눈을 돌렸지만, 저는 라틴아메리카의 다양성에 주목했습니다.20~30년 전에는 젊은이들에게 '중국어를 배우라'고 했습니다. 그때는 중국이 뜨던 시기였으니까요. 15년 전에는 '베트남어를 배우라'고 했죠. 그런데 지금은 세상이 달라졌습니다. 중국과 베트남은 인구가 많고 산업 기반이 탄탄하지만, 정치 체제가 단일합니다. 반면 라틴아메리카는 30여 개 나라로 나뉘어 있고, 다양성과 분산 구조 덕분에 오히려 위험이 줄어듭니다.저는 지금이야말로 라틴아메리카에 눈을 돌릴 시기라고 생각합니다. 예를 들어 쿠바는 최근 한국과 상호 대사관을 열며 개방의 길로 가고 있습니다. 베네수엘라 역시 정치적 혼란 속에서도 자원 부국으로 다시 주목받고 있죠. 앞으로 미국이 들어가면 건축, 인프라, 통신 등에서 큰 붐이 일어날 겁니다. 이런 분야는 한국이 잘하는 분야 아닙니까? 라틴은 앞으로 5년, 10년 동안 중국이나 베트남보다 훨씬 더 많은 기회를 줄 겁니다.특히 히스패닉들은 가족 중심적이고 정이 많습니다. 미국의 식당 주방에서도 김치와 깍두기를 담그는 사람이 히스패닉이에요. 이들은 이미 한국 문화를 몸으로 배우고 있습니다. 그래서 K-팝, K-푸드가 라틴에서 통하는 겁니다.""실패는 언제나 성공 옆에 있습니다. 실패할 때마다 왜 무너졌는가를 보면, 그게 곧 성공의 답이 됩니다. 엘살바도르 초창기엔 노조 문제로 큰 어려움을 겪었습니다. 노조가 세 곳이나 돼 서로 경쟁적으로 요구를 높이더군요. 외국인 사업가에게는 큰 리스크였죠. 그때 깨달았습니다. 성공의 핵심은 문화 이해력이라는 걸요. 나라에도 문화가 있고, 회사에도 문화가 있습니다. 그걸 모르면 아무리 돈과 노하우가 있어도 실패합니다.그래서 저는 지금도 늘 말합니다. '인턴처럼 먼저 냄새를 맡고 문화를 배워라.' 문화는 법보다 강한 힘을 가집니다. 법은 문서로 되어 있지만, 실제로 작동하는 것은 문화예요. 그걸 빨리 배우고, 빨리 적응하는 게 진짜 능력입니다. 자본이나 기술보다 중요한 것이 바로 이 '문화 이해력'입니다. 세상은 늘 변하고, 환경은 예측할 수 없습니다. 그래서 빠르게 배우고 적응하는 능력, 저는 그걸 '러닝 어댑트(Learning Adapt)'라고 부릅니다. 새로운 땅에 가서 그들의 방식을 배우고, 그 위에 우리의 강점을 얹을 수 있는 사람, 그게 진짜 글로벌 인재입니다. 엘살바도르에서 배운 것도, 수많은 실패에서 얻은 교훈도 결국 그 한 가지로 귀결됩니다. 성공의 열쇠는 문화 속에서 길을 찾는 힘입니다.""앞으로의 세상은 AI와 로봇이 지배할 겁니다. AI를 모르면 먹고살 기회가 없습니다. 하지만 AI보다 더 중요한 건 문화와 인간의 해석력이에요. 기계를 이해하고 사람을 이해하는 트랜슬레이터—그게 미래의 주인공입니다.한국의 젊은이들이 AI와 로봇을 배우되, 너무 한 분야에만 갇히지 않길 바랍니다. 기술은 빠르게 변합니다. 우리 세대는 직업을 두 번쯤 바꿨지만, 지금 세대는 여섯 번, 열 번은 바꿔야 할지도 모릅니다. 왜냐하면 기술이 너무 빨리 사라지고 새로 등장하기 때문이에요. 다방면의 지식을 가진 사람은 시너지를 만들어냅니다. 엘론 머스크처럼 여러 산업을 연결해보세요. 자동차, 우주, AI, SNS—이게 바로 폴리매스(polymath)의 길입니다.그리고 무엇보다 공사일체(公私一體)의 정신이 필요합니다. 공적인 일과 사적인 일을 조화시키는 사람, 윤리와 이익을 함께 볼 줄 아는 사람이 결국 신뢰를 얻습니다. 그게 진짜 리더입니다.""맞습니다. 전쟁이 끝나면, 예를 들어 우크라이나처럼 재건이 필요한 나라에는 수많은 기회가 생깁니다. 그때 스페셜리스트는 뭘 해야 할지 모릅니다. 하지만 제너럴리스트는 열 가지 중 하나를 선택해 투자하고 개발할 수 있죠. 결국 아는 게 많아야 선택지가 생기는 겁니다. 한 길만 파다가는 세상이 바뀌면 그 길도 사라집니다.""외국에서 사는 건 희생이지만, 그 희생이 쌓이면 성공이 됩니다. 성공의 공식은 세가지 말로 요약됩니다. '멈추지 말고, 매일 현장에 나와, 끝까지 버텨라'(Never Stop, Show Up, Outlast), 이 세 가지가 제 인생의 원칙입니다. 성공은 하루하루의 누적이에요. 1달러씩 쌓다 보면, 30년 뒤엔 산이 됩니다.그리고 성공의 기준은 돈이 아닙니다. 돈이 많아도 실패하는 사람, 돈이 없어도 성공하는 사람이 있습니다. 진짜 성공은 끝까지 나누는 사람입니다. 공항 면세점을 팔아 80억 달러를 벌고, 죽기 전 모든 재산을 기부한 사업가처럼요.""맞습니다. 지금은 1세대의 위대한 업적이 사라질 위기에 있습니다. 자녀들이 사업을 잇지 않으려면, 이제는 프로페셔널 매니저 체제로 가야 합니다. 전문경영인을 고용하면 회사가 '조직'으로 바뀝니다. 맘&팝 스토어를 기업으로 바꾸는 첫걸음이죠. 유대인들이 그랬습니다. 자식이 안 하면 전문가를 쓰고, 그마저 어려우면 M&A를 통해 자산을 지켰습니다.한국계 뷰티업계도 마찬가지예요. 8천 개 매장 중 10%만 체계화돼도 800개가 하나의 매니지먼트 아래서 움직일 수 있습니다. 그러면 기업화의 시대가 열립니다. 혼자 하지 말고, 그룹으로 하세요. 정보를 공유하고, 트렌드를 함께 만들어야 합니다. 그게 다음 세대의 생존 전략입니다.""세 가지입니다. 첫째는 Gut Feeling(직감), 즉 믿을 만한 사람의 제안이면 계산하지 않습니다. 마음이 걸리면 즉시 노(No) 합니다. 두번째는 Time Horizon(시간), 즉 저는 항상 5년, 10년, 20년을 봅니다. ROI를 묻고, 타임라인을 설정합니다. 세번째, Win–Win–Win(삼각형 구조), 즉 나, 제안자, 공급자 모두 이익을 봐야 합니다. 하나라도 깨지면 안 합니다. 월마트 같은 대기업도 이 원칙 때문에 거절했죠. 조금 덜 벌더라도 착한 사람들과 함께 가는 게 훨씬 오래갑니다. 그게 제 경영 철학입니다.""돈은 독입니다. 돈이 많으면 배가 불러 움직이지 않아요. 그래서 저는 재산을 트러스트나 전문경영 체제로 넘길 겁니다. 대신 물려줄 건 네트워크, 50년간 쌓은 인간관계입니다. 그건 돈보다 훨씬 가치가 있습니다. 그리고 아들들에게는 늘 이렇게 말합니다. '보통 사람으로 살아라. 너무 날카롭지 말고, 반짝이지도 말라.' 평범하게 사는 게 마음이 편하고, 오래간다는 말입니다."서 회장은 인터뷰 내내 유쾌하고 소탈했다. 티셔츠 차림에 귀걸이와 문신을 한 모습, 그는 "이게 내 행복"이라며 웃었다. 돈은 나눌 때 의미가 있다고 말한다. "기부와 봉사에서 인생의 만족을 찾는 사람들은 행복하다"면서, 그는 "110% 행복하다"고 덧붙인다. 그의 얘기는 결코 허세가 아니라, 세상을 향한 진심이었다. "성공은 멈추지 않는 끈기, 그리고 결국엔 나누는 용기다." "돈보다 귀한 것은 사람이고, 남는 것은 신뢰와 사랑뿐이다." 인터뷰를 마친 후에도 기자의 귓전을 울린 말들이었다. 3시간의 인터뷰가 부족했다. 다음 기회를 통해서 못다 전한 그의 얘기를 계속해볼 작정이다.