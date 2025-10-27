미 재무장관 "중국, 희토류 통제 유예... 미국도 추가 관세 안 해"

큰사진보기 ▲스콧 베선트 재무장관 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

스콧 베선트 미국 재무장관이 중국의 희토류 수출 통제가 유예되고 미국도 중국에 추가 관세를 부과하지 않을 것이라고 밝혔다.베선트 장관은 26일(현지시각) 미국 방송들과의 인터뷰에서 "나와 내 중국 카운터파트인 허리펑 부총리가 실질적인 프레임워크(substantial framework)를 마련했다"라며 이같이 말했다.도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 오는 30일 부산에서 열릴 정상회담을 앞두고 양국 고위급 인사들은 아세안 정상회의가 열리는 말레이시아에서 만나 최종 의제 조율을 마쳤다.베선트 장관은 ABC 방송에 "중국이 희토류 수출 통제를 검토하면서 1년간 연기할 것이라고 믿는다"라며 "그 결과 중국에 대한 관세 부과도 피하게 됐다"라며 "트럼프 대통령이 중국에 100% 관세를 부과하겠다고 위협하며 나에게 막강한 협상 지렛대를 줬다"라고 밝혔다.앞서 중국이 오는 12월 1일부터 희토류 수출 통제를 강화하겠다고 발표하자 트럼프 대통령은 11월 1일부터 중국산 제품에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 맞서면서 무역 갈등이 악화됐다.베선트 장관은 NBC 방송에서도 '미국이 중국에 100%의 추가 관세를 부과하지 않을 것으로 보느냐'는 질문에 "그럴 것으로 보지 않는다"라며 "중국이 논의했던 희토류 수출 통제도 어느 정도 유예될 것(some kind of deferral)"이라고 말했다.중국이 희토류 수출 통제를 보류하고, 미국도 중국에 대한 추가 관세를 부과하지 않는 방향으로 양국이 합의에 도달했음을 시사한 것이다.그는 CBS 방송 인터뷰에서 "중국에 대한 추가 관세 인상은 사실상 논의에서 제외됐다"라며 "트럼프 대통령과 시 주석이 이번 주말 한국에서 환상적인 회담을 가질 것"이라고 강조했다.미중 무역 갈등의 또 다른 원인이었던 중국의 미국산 대두 수입 중단과 미국으로의 펜타닐 유입 등에 대해서도 합의한 것으로 보인다.베선트 장관은 "미국 농부들을 위한 대규모 농산물 구매에 대해서도 합의했다"라며 "중국이 미국을 황폐화하는 끔찍한 펜타닐 원료 문제를 해결하는 것도 돕기로 합의했다"라고 말했다. 다만 구체적인 내용에 대해서는 "트럼프 대통령이 직접 발표하는 것보다 앞서가지 않을 것"이라고 말을 아꼈다.AP통신은 "양국의 무역 불균형과 첨단 반도체 수출 통제 등 무역 갈등의 근본적 문제를 다루지 않더라도 어떤 합의에 이르는 것만으로 시장에 안도감을 줄 것"이라고 전했다.베선트 장관은 미국 기업들이 중국의 인기 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권을 인수하는 것과 관련해서도 "우리는 최종 합의에 도달했다"라며 "모든 세부 사항이 조율됐으며 두 정상이 한국에서 만나 합의를 마무리할 것으로 본다"라고 밝혔다.이어 "두 정상은 아시아와 중동에서 성공을 거둔 트럼프 대통령의 글로벌 평화 구상에 대해서도 논의할 것"이라며 "이제 트럼프 대통령의 시선은 우크라이나와 러시아로 향하고 있다"라고 설명했다.또한 "트럼프 대통령이 내년 초에 중국을 방문해 시 주석을 만날 가능성이 높다"라며 "시 주석도 내년 말에 미국을 방문할 수 있다"라고 덧붙였다.