개관 하기도 전에 소문난 도서관, 어디서 봐도 감탄

큰사진보기 ▲경기도서관 ⓒ 서희연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경기도서관 ⓒ 서희연 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도서관 ⓒ 서희연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

올해 초부터 손꼽아 기다리던 경기도서관이 지난 25일 토요일에 개관했다. 개관 소식을 듣고 들뜬 마음에 지하철을 타고 경기도서관으로 향했다.신분당선인 광교중앙역 4번 출구로 나가면 CG로 만든 듯한 작품 같은 건물이 보인다. 지상 5층의 나선형 모양으로 된 경기도서관이다. 독특하고 장엄한 나선형 모양의 경기도서관은 개관을 하기도 전에 '달팽이 도서관'이라는 별명이 붙여졌다고 한다. 지하철 출구로 나오자마자 나도 모르게 휴대폰으로 사진을 찍었다. 외관부터 작품 같은 도서관의 내부가 더욱 궁금해졌다.경기도서관 안은 이미 사람들로 가득했다. 나처럼 호기심과 기대에 찬 눈빛으로 도서관을 둘러보고 있었다. 아이들과 방문한 가족, 연인, 친구들이 감탄과 궁금증을 서로 주고받았다. 오늘만큼은 도서관이 책을 읽기 위한 공간보다 새로운 공간의 탄생을 축하하는 듯 시끌벅적했다.김동연 경기도지사님도 방문하셔 도서관을 둘러보시고, 도서관을 찾은 관람객들과 인사를 나누셨다.경기도서관은 국내에서 3번째로 큰 도서관이며, 지방자치단체 도서관 중에서는 최대 규모의 공공도서관이다. 총면적 2만 7,775㎥(8,400평)의 지하 4층, 지상 5층 규모이다. 경기도 전체를 대표하는 도립도서관으로 경기도 내 2천여 개 도서관의 정책과 협력을 총괄하는 정책도서관 기능 수행한다. 개방형·융합형 공간을 활용한 복합 프로그램을 운영할 예정이라고 한다.경기도서관은 지열· 태양광을 활용해 탄소배출을 최소화한 환경친화적 건축물이다. 공기 정화, 습도 조절, 소음 저감을 위해 보존이끼인 '스칸디아모스'가 나선형 계단을 따라 설치되어 있다. 초록색의 식물로 인해 도서관 실내가 환하고 쾌적한 공간으로 느껴졌다.천장까지 연결된 듯한 나선형 구조와 은은한 조명, 초록색의 향연은 이것만으로 경기도서관을 방문할 목적으로 충분했다. 아래에서 위를 보아도, 위에서 아래를 내려다보아도 감탄이 절로 나온다. 경계가 없는 나선형 구조로 연결된 개방형 공간이 경기도서관이 어떤 공간을 추구하는지 알 수 있었다.1층 로비에 재활용품을 이용해 만든 조형물과 병뚜껑 자원순환 그리고 환경 도서를 보면 경기도서관이 '기후도서관'을 표방하고 있음을 상기시킨다. 그 외에 지역서점 큐레이션, 보드게임, 청년 카페가 있다. 경기도서관 1층에 있는 '지역 서점 라운지'는 지역 서점과 도서관의 협업 공간이다. 지역 서점의 개성과 콘텐츠를 도서관 안으로 끌어들여 경기도민에게 새로운 독서 경험을 제공하기 위함이다.2층은 어린이, 청소년, 다문화 가정을 위한 공간이다. '세계친구 책마을'은 프랑스어, 이탈리아어, 우즈베키스탄어 등 다양한 언어로 제작된 책들을 만나볼 수 있다. '게임플레이' 공간은 아이들에게 인기가 많아 대기를 해야 했다. 얼마 전 방문한 디지털 도서관에서 처음 접했던 도서관 게임존, 아직은 어색하지만 언젠가 도서관의 한 공간을 당당히 차지할 수도 있겠다는 생각이 들었다.3층은 사회과학·역사 분야 전문 서적, 4층에는 인문학과 기후 위기와 관련된 책이 있다. 3층과 4층을 경계 없이 나선형으로 연결된 공간에는 청소년, 도서 여행, 예술 분야의 도서가 있다. 예술 분야의 책이 있는 곳에서는 의정부 미술도서관에서 보던 미술책과 의정부 음악도서관에서처럼 LP 음악이 흐르고 있었다. '시간의 나무 이야기의 동굴'이라는 공간은 책장으로 둘러싸인 가운데에 소파가 있다. 오로지 책에 집중할 수 있도록 만든 공간인 듯했다.5층은 청년과 창작자를 위한 공간이 마련되어 있다고 한다. 방문해 보진 않았지만, 경기도 예비 창작자들이 꿈을 펼칠 수 있는 개인 작업공간이라고 한다. 지하 1층에서는 경기도서관 개관 행사로 강연과 전시가 열리고 있었다. 경기도서관 개관기념 그림책 전시인 '깃털과 이끼'와 'BIB 30회 기념전'은 미술 전시회에 온 듯 착각을 일으켰다.경기도서관의 비전은 첫째, 끌림이 있는 도서관(사람들이 찾아오는 도서관), 둘째, 변화의 중심 도서관(경기도 도서관 정책을 선도하는 도서관), 셋째, 미래 100년을 준비하는 기후 환경 도서관(탄소중립 도서관)이다.두 번째와 세 번째 비전은 시간을 두고 지켜봐야 하겠지만 첫 번째 비전인 사람들이 찾아오는 도서관은 벌써 달성한 듯하다. 방문한 경기도서관은 작품처럼 멋진 공간과 다채로운 공간으로 머물고 싶고 또 찾고 싶은 공간이었다.