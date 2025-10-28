캠퍼스 커피도 디지털 화폐로? 암호화폐 카드 체험기

큰사진보기 ▲암호화폐 카드(Crypto Card) ⓒ 정승연(Gemini생성) 관련사진보기

"코인으로 직접 결제할 수 있다고?"

큰사진보기 ▲스테이블 코인 연동스테이블코인카드(RedotPay)를 애플페이(Apple Pay)와 연동한 모습이다. ⓒ 정승연 관련사진보기

큰사진보기 ▲카드와 연동된 가상 계좌 잔액 ⓒ 정승연 관련사진보기

큰사진보기 ▲외국인 유학생 암호화폐 카드 사용 후기국내 거주하는 외국인 유학생(네덜라드) 친구의 암호화폐 카드 사용 후기 ⓒ 정승연 관련사진보기

나는 주식과 코인, 재태크에 관심이 많은 평범한 대학생이다. 요즘 친구들 사이에서 코인 이야기가 자주 나와 나도 궁금해서 이것저것 알아보다 '스테이블 코인'이라는 디지털 화폐를 알게 되었다.기존 코인보다 시세 변동이 적고, 무엇보다 암호화폐 카드(Crypto Card)와 연동하면 코인을 실생활에서 직접 결제수단으로 사용 할 수 있다는 사실에 놀라웠다. 최근 국내에서도 사용할 수 있다는 소식에 직접 사용해보기로 마음먹었다.처음 스테이블 코인과 연동된 카드를 신청하는 과정은 꽤 간단하다. 스마트폰 지갑 앱을 설치하고, 신분 인증 절차를 거친 후 10달러를 내면 카드를 신청할 수 있다.나는 대표적인 암호화폐 카드 회사인 리닷페이(RedotPay)를 사용했다. 카드를 충천하기 위해서는 별도의 코인거래소가 필요했는데, 테더(USDT)나 USDC 같은 스테이블 코인을 직접 거래해 앱 내 디지털 지갑으로 송금하여 충전하는 방식이였다. 이후 애플페이와 가상카드를 연동하면 실제 카드처럼 사용할 수 있었다.카드신청과 충전을 마치고 드디어 스타벅스에 가서 아메리카노 한 잔을 주문한다. 카드를 NFC 단말기에 태그하자 결제 승인이 3초 만에 완료됐다. 내 스마트폰 앱에는 즉시 결제 내역과 남은 잔액이 떠올랐다.이 과정에서 '스마트 컨트랙트(Smart Contract)'가 작동한다. '스마트 컨트랙트'란 특정 조건이 충족되면 자동으로 실행되는 디지털 계약을 의미한다. 예를 들어, 사용자 간 코인을 거래할 때, 코인이 충분하다면, 블록체인 네트워크에 내장된 스마트 컨트랙트 코드는 자동으로 거래 승인과 자금 이동을 처리한다. 여기서 모든 데이터는 블록체인이라는 분산장부에 기록되어, 거래가 어디서 발생했든 불변이 보장된다.이러한 스마트 컨트랙트는 각 단계별로 여러 함수와 로직이 포함되어 있어, 잔액 확인, 상품 가격 비교, 환전 조건 등 다양한 세부 규칙을 독립적으로 자동 실행한다. 거래에서 실패 조건이나 오류가 발생하면, 스마트 컨트랙트는 전체 거래를 롤백해 진짜로 돈이 빠져나가지 않도록 안전장치를 제공한다.이처럼 스마트 컨트랙트는 암호화폐의 기본적인 작동원리이다. 자동화된 계약 이행, 블록체인 기반 자산 관리, 실시간 거래 검증을 동시에 담당해, 빠르고 안전한 개인 간 코인 거래 환경을 만드는 것이다. 미리 코딩된 계약이기 때문에 중간에 사람이 직접 확인하거나 승인할 필요가 없다. 따라서 스마트 컨트랙트 기술로 자체적인 실질적으로 별도의 신뢰 기관이나 중개자가 필요 없어진다.사용자가 결제 버튼을 누르면, 지급하려는 액수와 결제 참여자 정보가 블록체인 상의 스마트 컨트랙트로 전달된다. 블록체인 네트워크의 여러 노드는 조건 검증과 실행을 동시에 처리하고, 올바르게 조건이 맞으면 모두가 같은 결과를 채택한다. 이 과정에서 결제 승인, 잔액 차감, 거래 내역 등록이 자동으로 완료된다.여기서 암호화폐 카드의 등장으로 '스마트 컨트랙트'가 기존 결제 시스템까지 확장된 점은 기존 카드의 실물 거래와 인프라를 그대로 흡수하면서도, 디지털 자산의 자동 환전 및 정산까지 즉시 실행된다는 것이다. 사용자가 결제를 시도하면, 백엔드 서버가 실시간으로 스테이블 코인 잔액을 확인하고, POS 카드 네트워크와 연동해 순식간에 법정화폐로 환전한 뒤 가맹점에 송금과 정산까지 원스톱으로 처리한다. 예전처럼 카드사-은행-결제망-가맹점 등 여러 단계의 승인이 필요 없으며, 중개 수수료도 대폭 감소한다.따라서 중앙 은행, 카드사, 결제망을 거쳐 여러 단계에서 중개 수수료가 붙는 기존 카드와 달리, 스마트 컨트랙트 기반의 암호화폐 결제 시스템은 빠른 결제 정산과 수수료가 낮다는 특징이 있다.스타벅스에서 커피를 마신 이후, 가까운 편의점과 카페, 심지어 음식점에서도 스테이블 코인으로 결제해 보았다. 스타벅스, 이디아, 메가커피 같은 거대 프렌차이즈부터 학교 주변의 작고 소소한 가게까지 대부분 사용 가능 했지만, 문구점 같은 일부 소규모 매장에서는 사용이 불가능했다. 아마 비자(Visa) 카드나 애플페이(Apple Pay)가 되지 않는 곳에서는 이용 불가능한 것 같았다.스타벅스, 편의점, 카페 등 다양한 곳에서 스테이블 코인으로 결제하는 동안 느낀 점이 있다. 우선 가장 큰 장점으로는 편리성이 기존 카드와 거의 다르지 않다는 점이다. 하지만 이것은 동시에 굳이 암호화폐 카드를 사용해야 하나 하는 의문으로 다가왔다.일반 체크카드나 신용카드는 은행 앱에서 클릭 몇 번이면 바로 잔액을 채울 수 있는데, 크립토 카드는 그렇지 않았다. 거래소에서 직접 스테이블 코인을 구매하고, 주소 입력이나 송금 절차를 거쳐 지갑에 코인을 옮기고, 다시 카드에 연동하는 과정이 필요했다. 이 과정에서 네트워크 수수료가 발생하거나 입출금 대기 시간이 길어져 답답하게 느껴진 적도 있다. 특히 처음 사용하는 이용자라면 각 거래소의 인증 단계, 코인 전송 오류, 잘못된 주소 입력 등의 문제로 진땀을 빼기 쉽다.또한 '코인 시세 변동과 환전성 문제'도 생각보다 큰 불안 요소였다. 스테이블 코인이 법정화폐와 1:1로 연동되어 있다고 해도, 거래소마다 소폭의 가격 차이가 발생했고, 환전 과정에서 일시적으로 금액 변동이 존재하거나 예상보다 덜 환전되는 경우가 있었기 때문이다. 거래 내역이 블록체인에 기록되지만, 결제 오류 여부, 승인 지연 등의 문제는 고객센터에서도 즉시 지원받기가 어려웠다.이처럼 코인의 활용도가 크게 높지 않은 한국에서 인프라의 한계까지 감수하며 기존 카드를 대체하기에는 더욱이 암호화폐 카드는 장점보다 단점이 많다고 느껴졌다.그럼에도 불구하고 암호화폐 카드의 새로운 가능성이 분명히 존재했다. 특히 한국에 거주하는 주변 유학생 친구들은 해외에서 환전 없이 바로 결제할 수 있다는 점에 큰 만족감을 표했다. 기존 카드로 해외 결제할 때 드는 높은 환전 수수료와 환전 대기 시간을 줄일 수 있어, 실시간으로 편리한 결제가 가능하다는 점이 크게 와 닿았다고 한다. 실제로 이 점 때문에 해외 거래가 잦은 사람들에게는 기존 카드보다 더 실용적인 수단이 될 수 있음을 확인했다.이처럼 국내에서는 아직 인프라가 완전하지 않고, 코인 충전 등 초기 투자 비용과 번거로움이 있다 보니 일반인들이 기존 카드 대신 스테이블 코인 카드를 선택하기에는 다소 부담스럽다고 느꼈고 이 부분이 앞으로 기술과 제도의 발전을 통해 해결돼야 할 과제로 보인다.이미 세계는 머니리셋 시대 속 스테이블 코인 결제 시스템을 발빠르게 도입하고 있다. 한국도 앞으로 이런 기술과 인프라가 더 넓게 확장한다면, 스테이블 코인이 국내외 일상에서 중요한 역할을 차지할 가능성이 크다. 특히 국경을 넘나드는 디지털 화폐에 특성에 놀라며, 디지털 화폐가 일상생활 속으로 더욱 자연스럽게 녹아드는 그날이 멀지 않았음을 직접 경험하며 느꼈다. 스마트폰으로 세계 어디서나 간단히 쓱 결제하는 그 미래를 기대하며, 나는 오늘도 코인 결제를 한 번 더 누른다.