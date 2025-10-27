이 대통령 "'한국 사람이냐?' 물어볼 때 두근두근하지 않게 하겠다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 화동의 꽃을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의 참석을 위해 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르에 도착한 이재명 대통령이 첫 일정으로 현지 동포와의 간담회를 열고 "다시는 동포들이 본국을 걱정하지 않는 나라를 만들겠다"고 약속했다.동포단체 대표, 경제인, 한글학교 관계자, 문화예술인, 국제기구 종사자 등 각계 인사 200여 명이 회의장을 꽉 메웠다.이 대통령은 먼저 "우리 노래 가사에도 있고, 많이 쓰는 관용구 중에 '이역만리 타국 땅'이라는 말이 있는데, 여기가 딱 만리(4000km) 떨어진 곳"이라고 상기시키고 "대한민국으로부터 만리 떨어진 이곳에서 대한민국을 대표하는 민간외교관으로서의 역할을 잘 해내고 계신 동포 여러분 정말로 반갑다"고 치하했다. 그러면서 "동포라고 하면 왠지 가슴 뭉클한 그런 게 있다"고 말했다.이 대통령은 이어 "세계여행을 가거나 아니면 살다 보면 '어, 한국 사람이세요?' 이렇게 물어볼 때 그 의미가 다양하다고 한다"며 "어느 시기에는 '부럽다, 친하게 지내고 싶다' 이런 의미에서 정말로 가슴 뿌듯하고 자부심이 넘칠 때도 있지만 또 한편으로는 '그 나라 사람이야?', '그 이상한 나라 사람이야?' 이런 느낌을 받을 때가 있다고 한다"고 소개했다.그러면서 "이역만리 타국 땅에서 다시는 우리 동포 여러분이 본국을 걱정하는, 누군가 '한국 사람이세요?' 이렇게 물어볼 때 가슴이 두근두근하지 않는 그런 나라를 꼭 만들어서 여러분께 보여드리겠다"고 약속했다. 지난해 12.3 비상계엄 사태를 염두에 둔 것으로 보인다.이 대통령은 또 "말레이시아 교민이 1만 8천여 분 정도라고 하는데, 의외로 숫자가 많아 보이지는 않는다"며 "앞으로 점점 더 많은 우리 대한민국 국민들이 아마 말레이시아에 정착하게 될 것 같은데, 여러분이 대선배의 입장에서 다음에 정착하게 될 국민들에게 성공하기 쉬운 길을 꼭 열어주시기를 바란다"고 당부했다.이어 "대한민국 국민들 한 명 한 명이 다 위대한 역량을 가진 대단한 존재들"이라며 "특히 해외로 나가 있을 경우에는 우리 국민들끼리 서로 협력하고, 서로 의지할 수 있는 그런 관계를 잘 맺어달라"고 말했다.이 대통령은 "대한민국 국민으로서 자부심을 가지고 권한을 행사하는데 불편함이 없도록 본국에서 앞으로 제도적 개선도 확실하게 해 나가겠다"고 말했다. 그는 지난달 뉴욕 방문때 현지 동포들에게 "재외국민들이 주권을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도를 확실하게 개선하겠다"고 약속한 바 있다.이에 앞서 김종화 말레이시아 한인회장은 환영사에서 "말레이시아 동포사회는 1960년대부터 보건 인력 파견으로 시작해 현재 1만8천여 명에 가까운 규모로 성장했다"며 "최근 한 달 살기나 조기유학을 통한 유입이 활발해지면서 동남아시아의 역동적인 한인 커뮤니티로 자리매김하고 있다"고 소개했다.김 회장은 "대통령님께서 최근에 해외동포들이 모국을 걱정했는데 이제는 대한민국이 해외동포를 챙기겠다고 하셨다"며 "이 말씀을 저희 동포들은 가슴 깊이 새기고 있다"고 말했다.말레이시아 과학대 홍성아 박사는 "한류가 동포사회를 넘어 한국과 말레이시아를 이어주는 '실'이 되고 있다"고 말했고, 말레이시아 취약계층을 대상으로 미용 자원봉사를 펼치고 있는 김범진 라피오리레 뷰티그룹 대표는 "나눔 활동을 통해 동포사회와 말레이시아가 함께 성장하고 있다는 긍정적 메시지를 전하고 있다"고 밝혔다.축하공연에서는 말레이시아 한국국제학교를 비롯한 현지 한인 청소년 50여 명으로 구성된 'KSMY 청소년 오케스트라'가 '아리랑'과 '10월의 어느 멋진 날에'를 연주했고, 이어진 무대에서는 말레이시아 현지 경연 프로그램에서 우승한 가수 겸 배우 장한별씨가 무대에 올라 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 '골든'를 열창했다.한편 이 대통령이 이 시간 다른 곳에서 열리고 있는 각국 정상들의 실무 만찬 대신 동포간담회를 가진 데 대해, 위성락 국가안보실장은 "오늘이 아니면 동포들을 뵐 시간이 없어 그렇게 했다"고 설명했다.