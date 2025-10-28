해외서 종친회장 만난 아들, '뿌리'를 물어왔습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아빠, 우리 집안의 항렬이 어떻게 되는지 혹시 아세요?"

일가친척은 과연 어디까지라고 말할 수 있을까. 시대가 변하면서 그 범위에 대한 인식은 세대마다 다를 것이다. 옛날에는 '이웃사촌'이라는 말이 있었다. 자주 만나지 못하는 사촌보다, 매일 얼굴을 보는 이웃이 더 가깝다는 뜻이다. 하지만 요즘은 같은 아파트, 같은 층에 살면서도 이웃이 누구인지 모르는 경우가 많다. 그래서인지 이제는 '이웃사촌'이라는 말이 오히려 더욱 간절하고 실감 나는 시대가 되었다.​몇 달 전, 아들은 일을 하다가 우연히 같은 성을 가진 분을 만나게 되었다. 이야기를 나누던 중 서로 동성동본이라는 사실을 알게 되었고, 자연스럽게 본가가 어디인지 이야기가 이어졌다. 그러던 중 놀랍게도 그분이 바로 우리 집안의 종친회장이라는 것을 알게 되었다. 그때 아들은 인연이 이렇게 깊은 뿌리로 이어질 줄 몰랐다며 신기해 했다.​아들은 종친회장님이 꼭 큰아빠랑 비슷한 분위기가 났다고 했다. 그래서 뵐 때마다 우리 집안 느낌이 난다고 했다. 그 말을 듣는 순간 세상이 빠르게 변해도, 우리 안에는 여전히 피로 이어진 정(情)과 뿌리의 감각이 살아 있다는 것이 느껴졌다. 보이지 않는 유대감이 있다는 사실에 가슴이 뭉클했다.지난 27일(현지 시각), 아들은 해외에서 진행하는 프로그램에 참석하면서 또 다시 종친회장님을 만났다고 한다. 낯선 네덜란드 땅에서의 뜻밖의 재회는 가슴 뛰는 경험이었을 것이다. 아들은 그분과의 대화를 염두에 둔 듯, 카카오톡으로 불쑥 물어왔다.아들은 항렬에 대해 할아버지, 아버지, 본인의 대(代)는 알고 있었지만, 후대까지 정확한 내용을 알고 싶어 하는 것 같았다. 아들의 질문은 가문의 맥(脈)을 잇고자 하는 마음이 느껴졌다. ​순간, 잠시 생각을 더듬어 보았다. 예전에 부모님께서 말씀하신 "우리는 ○○파 몇 대손"이라는 말을 듣고 상세히 메모까지 남겨 놓았는데, 지금은 어디에 적어뒀는지, 내용은 또 왜 이렇게 가물가물한지 알 수 없었다. 눈앞의 현실에 바빠 소중한 뿌리를 잊고 지낸 내 자신이 부끄러워졌다.​혹시나 하는 마음에 기억을 되살려 보기 위해 종친회를 검색해 보았다. 대종회라는 홈페이지가 검색되었다. 홈페이지에는 다양하게 종친회 소식, 뿌리 연구, 전통 자료 등 여러 항목이 정리되어 있었고, 그중에서도 눈에 띈 것은 '인터넷 족보 열람'이었다. 기대하는 마음으로 클릭하자, 예상과는 달리 "인터넷 족보 열람은 파종회 승인 후 가능합니다. 파종회로 연락 바랍니다"라는 문구가 떴다.​사실, 종친회 홈페이지가 있다는 사실조차 이번에 처음 알았다. 족보가 책장이 아닌 온라인 상에서도 체계적으로 관리되고 있다는 사실에 놀라움을 금치 못했다. 게다가 종친회 활동이 이렇게 체계적이고 방대하다는 것도 놀라웠다.​결국, 인터넷 족보를 보기 위해서는 우리가 어느 파인지 알아야만 한다는 사실을 깨달았다. 하지만 부모님은 이미 작고하셨고, 누님과 형님이 그 사실을 정확히 알고 있을지도 확신할 수 없었다. 결국 누님께 연락해 가문의 내력을 묻고, 잊고 지냈던 족보의 '파'를 반드시 확인해 아들에게 확실히 알려줘야겠다는 생각을 했다.​예전에는 '가문'이 가족의 자랑이고 개인에게는 인생의 근본과도 같은 자부심이었다. 하지만 지금의 세대 간에는 명확하게 다른 기준으로 갈라져 있다. 그래서인지 나 또한 한동안 '족보'와 '가문'이라는 단어를 마음속에서 먼지처럼 잊고 살았던 것 같다.족보의 실질적인 의미가 사라진 요즘 시대의 변화가 새삼 느껴진다. 예전에는 족보의 '돌림자'를 이름에 넣어 쓰는 것이 당연했고, 이름만 들어도 가족 뿐 아니라 먼 친척 간에도 끈끈한 유대 관계와 서열이 형성되었다.하지만 요즘 세대는 그런 관계와는 무관하게 이름을 짓는다. 돌림자 대신 순수한 한글 이름이나, 부부의 의미가 담긴 이름, 혹은 발음이 아름다운 순우리말 이름 등으로 바뀌어 간 것이다. 이는 족보라는 형식적인 관계보다 '개인의 의미'를 더 중시하는 시대의 흐름을 보여준다.아들이 우연히 종친회장님을 만난 것은 단순한 만남이라 치부할 수도 없다. 핵가족화와 개인주의가 극대화된 요즘 세상에, 같은 성을 가진 동성동본의 어르신을 만나 유대감을 느꼈다는 사실은 시사하는 바가 크다. 가까운 부모 형제 간에도 이해관계 때문에 관계가 소원해지는 세상 속에서, 보이지 않던 뿌리를 통해 끈끈한 느낌을 받았다는 것은 우리 세대가 놓치고 있던 중요한 가치일 것이다.