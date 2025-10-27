루브르 박물관 보석 도난 용의자 2명 체포... 범행 6일 만

AD

프랑스 루브르 박물관에 침입해 왕실 보석류를 훔친 용의자 중 2명이 체포됐다. AP통신 등 외신에 따르면, 파리 검찰은 25일(현지시간) 두 명의 용의자를 붙잡았다. 사건 발생 6일 만이다. 이 중 한 명은 파리 샤를 드골 공항에서 알제리행 항공기에 탑승하려다 체포됐다.수사 당국은 현장에서 약 150개의 증거 샘플을 확보해 DNA 분석을 진행 중이며, 용의자들은 최대 96시간 동안 구금될 수 있다. 체포 작전은 무장 강도와 예술품 절도를 전문으로 담당하는 특별 경찰 부서가 주도했다. 당국은 용의자 구금 조사가 끝난 뒤 추가 발표를 예고했다.로랑 누네즈 프랑스 내무장관은 이날 X(옛 트위터)에 "수사팀이 불과 일주일 만에 용의자 체포에 성공했다"며 "탁월한 성과를 거둔 수사관들에게 최고의 찬사를 보낸다. 나는 언제나 그들을 전적으로 신뢰해왔다"고 밝혔다. 이어 "수사는 파리 검찰청 관할 특수 광역 재판부 권한 속에서 철저히 비공개로 진행돼야 한다"며 "같은 결의로 나아가겠다. 우리는 계속한다"고 덧붙였다.이번 사건은 지난 19일 오전 발생했다. 복면을 쓴 4명이 이삿짐용 크레인 차량을 이용해 루브르 박물관 2층 창문을 부수고 침입, 약 8,800만 유로(약 1,499억 원) 상당의 왕관 보석 8점을 훔쳐 달아났다. 일반 관람객이 입장한 시간대에 범행이 벌어져 충격을 더했다. 박물관 관장은 이 사건을 "끔찍한 실패"라고 인정했다.이번 사건은 루브르 박물관의 보안 체계와 프랑스 문화시설 안전 기준에 대한 비판을 불러일으켰다. 프랑스 일간지 르몽드는 이를 "국가적 치욕"이라고 지적하며 문화유산 보호 대책 강화를 촉구했다.한편 범인들이 사용한 독일제 크레인 차량 '아길로(Agilo)'의 제조사 뵈커는 사건 직후 인스타그램에 루브르 도난 현장 사진과 함께 "급히 이동해야 할 때, 아길로는 최대 400kg의 짐을 분당 42m 속도로 조용히 운반합니다"라는 문구를 올려 논란을 빚었다. 해당 게시물은 홍보 효과를 노린 부적절한 마케팅이라는 비판이 나왔다.12세기 말 건립된 루브르 궁전은 한때 프랑스 왕의 공식 거처로 사용됐다가, 루이 14세가 베르사유로 옮긴 뒤 1793년 박물관으로 전환됐다. 현재는 모나리사, 밀로의 비너스 등 세계적 걸작을 소장하고 있으며, 2024년 기준 연간 약 870만 명이 방문했다.이번 루브르 박물관 도난 사건은 문화유산 보안의 허점을 드러낸 대표적 사례로, 한국 역시 문화재 보안 체계와 긴급 대응 시스템을 전면 점검해야 한다는 지적이 나오고 있다.