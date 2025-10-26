대통령실 "트럼프-김정은 만남, 아는 건 없지만 어느 경우에도 대비"

큰사진보기 ▲ 위성락 국가안보실장이 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르의 한 호텔에 마련된 한국 기자단 프레스센터에서 아세안 정상회의 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

위성락 대통령실 국가안보실장은 다음주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 북미정상회담이 열릴 가능성에 대해 "어느 경우에도 대비하고 있다"고 말했다.아세안 정상회의에 참석중인 이재명 대통령을 수행하기 위해 말레이시아 쿠알라룸푸르에 온 위 실장은 26일 오후 프레스센터에서 열린 브리핑에서 기자들에게 이같이 말했다.위 실장은 "(북미정상회담 가능성에 대해) 그리 긍정적인 게 아닌 건 맞다"면서도 "없으리라고 말하는 것은 아니다"고 얼버무렸다.그는 이어 "아무도 모르고 저도 모른다. 제가 알고 있는 정보나 지식이 여러분하고 크게 다르지 않다. 특별히 저희가 아는 건 없다. 저희도 트럼프 대통령의 보도를 본 정도"라며 관련 정보가 없다는 것을 여러 차례 반복해 강조했다.트럼프 대통령은 지난 24일(현지시간) 아시아 순방 전용기 안에서 김 위원장과 만날 가능성에 대해 "그렇게 하고 싶다. 그(김 위원장)는 우리가 그쪽으로 간다는 것을 알고 있다"고 말했다. 또 "(만날 가능성이) 100% 열려 있다"며 "나는 그와 아주 잘 지낸다"고 강조했다.위 실장은 그러면서 "어느 경우에도 대비할 생각은 가지고 있다"며 여운을 남겼다.위 실장은 아세안에서 이 대통령과 트럼프 대통령의 일정이나 동선이 겹쳐서 만날 가능성에 대해서는 "일정이 어떻게 겹칠지는 모르겠지만 그렇게 조우할 수도 있다"고 말했다.그러면서 "중국, 일본 지도자들하고도 조우할 수 있고, 또 거기서 대화할 내용도 준비하고 있다"며, 그러나 "본격적인 대화는 APEC 계기에 한국에서 이뤄질 것이고 이번에는 가벼운 조우가 있을 때 잠깐 나누는 대화가 될 것"이라고 내다봤다.