민주당 경남도당 청년위 "내년 지방선거 적극 참여"

큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당 청년위원회는 25일, 26일 김해 봉하마을 봉하연수원에서 ‘청년, 봉하에서 미래를 그리다’를 주제로 청년조직?역량 강화 단합대회를 열었다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당 청년위원회는 25일, 26일 김해 봉하마을 봉하연수원에서 ‘청년, 봉하에서 미래를 그리다’를 주제로 청년조직?역량 강화 단합대회를 열었다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

더불어민주당 경남도당 청년위원회(위원장 진형익 창원시의원)는 25일, 26일 김해 봉하마을 봉하연수원에서 "청년, 봉하에서 미래를 그리다"라는 주제로 청년조직‧역량 강화 단합대회를 열었다.행사에는 더불어민주당 정청래 당대표와 이언주 최고위원, 모경종 전국청년위원장, 허성무·김정호 국회의원이 축전과 영상 메시지를 보내 격려했다.청년위는 "단합대회는 2026년 지방선거를 대비해 청년 당원의 실질적인 정치 역량을 높이고, 정책 기획력과 소통 능력을 강화하기 위한 취지로 마련되었다"라고 설명했다.청년위는 "참가자들은 온라인 홍보와 콘텐츠 작성법, 시민권력의 의미와 정치개혁의 과제, 그리고 목적에 맞는 데이터 분석 방법 등을 배우며 전문성과 실천 역량을 키웠다"라고 전했다.또 "참가자들은 모둠토론을 통해 2026년 지방선거 승리를 위한 전략과 정책 아이디어를 공유하고, 청년조직의 역할과 방향성에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다"라고 청년위가 밝혔다.청년들은 고 노무현 대통령 묘역을 참배하며 시민주권과 균형발전의 철학을 되새겼다.진형익 위원장은 "이번 봉하 워크숍은 청년이 스스로 미래를 그리기 위해 모여 배우고 토론한 시간이었다"며 "청년이 정치의 주변이 아니라 중심이 되어 민주주의의 가치를 회복하고, 새로운 시대의 변화를 이끌어갈 주체임을 확인할 수 있었다"고 말했다.이어 "워크숍을 통해 얻은 자신감과 자존감을 바탕으로, 경남 지역 곳곳에서 민주당의 가치와 희망을 실천해 나가겠다"고 강조했다.한편, 더불어민주당 경남도당 위원장은 송순호 전 위원장이 내년 창원시장 선거 출마를 위해 사퇴한 뒤 현재 공석으로, 다가오는 지방선거를 총괄하게 될 경남도당 위원장 보궐선거에는 허성무 국회의원이 단독 후보로 등록했다.