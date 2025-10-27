잘못 쓰이는 역사용어 쟁점

큰사진보기 ▲1957년 12월 16일, 당시 퇴임한 김병로 전 대법원장이 경무대를 방문, 이승만 대통령과 자리를 함께했다. 1957.12.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

해방 80주년이 되는 지금까지 우리가 일상적으로 쓰는 용어 중에는 시대의 변화에 따라 바꾸거나 쓰지 말아야 할 말이 적지 않다. 애초부터 일제가 의도적으로 만들거나 독재정권의 하수인들이 쓴 용어들이다.속담도 마찬가지다. "모로가도 서울만 가면 된다"는 말은 변칙을 정당화한다. "사촌이 땅을 사면 배 아프다"는 가까워야 할 친척을 갈라치기하는 속언이다.가끔 TV나 신문에 보면 사회명사나 고위공직자들이 "나 며칠 후에 일본(또는 기타 외국)에 들어간다"고 한다. 특히 TV 연속극에서 자주 쓰인다. 한국인이 외국을 가면서 '들어간다'는 표현은 어의에도 맞지 않거니와 '아'와 '비아'를 구분치 못하는 무지의 소치라 하겠다. 사대주의 잔재이기도 하다.전문학자는 물론 언론에서 공공연히 쓰는 '정치범'이란 용어가 있다. 독재정권과 싸우다 투옥된 민주인사·학생들을 일컫는데, 죄를 저지른 의미의 범(犯) 자를 쓰는 것은 이들에 대한 모독이다. 재판도 받기 전에 '범인'으로 낙인하는 것이다. '양심수'라 써야 옳다.이승만 초대 대통령을 '건국대통령'이라 쓰는 경우가 적지 않다. 또 1948년 8월 15일을 '건국'이라 표기하고 일부 세력은 이를 공식화하고 있다. 현행 헌법은 대한민국의 건국을 1919년 4월 11일 대한민국임시정부 수립일을 명시하고, 이것은 역사적인 진실이기도 하다.'권위주의 정권'이란 말은 이승만·박정희·전두환·윤석열 정권을 에둘러 표현한 용어이다. 독재정권이란 표현을 피하기 위한 수법인 것이다. '권위'는 좋은 의미에 속한다. 부모의 권위, 스승의 권위, 지도자의 권위는 중요하고 필요하다. 그런데 여기에 '주의'가 따라붙으면 부정적 의미로 바뀐다. 사대(事大)가 본뜻은 약자가 강자에게 복종하고 섬기며 강자는 약자를 돌봄을 일컫는데, 여기에 주의(主義)가 불으면 자주성이 없어 강자를 추종하는 의미가 되는 것과 같다. '권위주의 정권'은 마땅히 독재정권이라 써야 한다.'양민(良民)'은 일제가 대한제국을 무력통치하면서 생산한 식민용어다. 자신들을 거부하는 애국자들을 '불령선인(不逞鮮人)'이라 하고 친일파나 지지자들을 '양민'이라 감싸주었다. 사례가 이런 데도 '제주양민학살사건', '거창양민학살사건' 등 관권에 의한 민간인 학살사건과 관련하여 오용되고 있다.'정치공학'이란 말이 정가와 언론에서 가끔 쓰인다. 공학(工學)이란 공업 생산 기술을 창조·개발하기 위하여 체계화된 학문이다. 곧 기계공학·화학공학·건설공학·정밀공학 등이다. 그런데 정치에 공학을 붙혀 '정치공학'이 되면, 비합리적인 술수로 변질되고 만다. 이 분야 연구가들에게는 모독적인 발언(용어)이 아닐 수 없다.'소설 쓰네' 역시 비슷하다. 정치인들이 상대의 발언을 헐뜯는 말로 쓰인다. 소설은 작가의 상상력에 의해 구상하거나 또는 사실을 각색한, 주로 산문체의 이야기를 말한다. 그런데 '소설 쓰네'라는 표현은 황당한, 근거 없는, 무지막지한 등의 어의를 내포함으로써 순수한 소설가들을 욕 먹힌다.법조계의 용어로 '언도(言渡)'가 있다. 아무개 징역 몇 년 언도 등으로 쓰인다. 이 역시 일제 용어로서 구형법과 민법에서 분별없이 사용해왔다. 선고(宣告)가 바른 용어이다.'사변(事變)'이란 말이 쓰인다. 사람의 힘으로 피할 수 없는 천재나 그밖의 변고를 의미한다. 또한 전쟁까지에는 이르지 않았으나 경찰의 힘으로는 막을 수 없어 병력을 사용하는 내란의 뜻이 담긴다.이 역시 일제의 식민지 용어이다. 명성황후를 죽인 사건을 '을미사변'이라 호도하고, 만주를 침략하면서 '만주사변', 상하이를 점령할 때는 '상하이사변'이라 했다. 자기들이 일으킨 침략전쟁을 은폐하고자 사변이란 용어를 생산하고, 우리 나라도 한 때 6.25전쟁을 '6.25사변'이라 불렀다.'시해(弑害)'의 본뜻은 신하가 군주를 살해함을 의미한다. 일제의 '명성황후 시해'나, 김재규의 '박정희 시해'는 바른 표기가 아니다. 양자는 군신 관계가 아닐뿐더러, 지금은 군주시대도 아니기 때문이다. '000 암살 (또는〇〇〇살해사건)'이 맞다.'독도분쟁'이다. 일본은 기회만 있으면 독도영유권을 주장한다. 저들의 각급 교과서는 '일본령'이라 쓰고 한국이 강제로 점거하고 있다고 강변한다. 그리고 이를 '분쟁화'시켜서 국제기관에 제소하고자 벼른다. 따라서 분쟁이란 용어는 일본이 노리는 책략임을 알아야 한다.'모의(謀議)'란 여럿이 범죄의 계획이나 실행 수단을 의논한다는 뜻이다. 독립운동사에서 자주 쓰인다. 독립운동가들이 범죄를 계획했다는 것인가. 일제경찰·헌병·밀정들이 자기네 상급기관에 보고할 때 쓰인 용어를 분별없이 지금도 쓰고 있는 것이다.역사 용어 중 가장 반민족적인 것은 일본군의 '조선의병토벌'이다. '삼남지역 의병토벌'등이 교과서와 학술서에 버젓이 쓰이고 있다. "우리 의병이 일본군의 토벌에 밀려 났다는 국경을 넘어갔다."는 글도 있다. '토벌'은 관군이 반란군을 진입하는데 난 이를 말한다. 일제 침략군을 관군으로 대체하는 용어는 폐기해야 마땅하다.일제는 대한제국을 강탈하면서 이른바 '한일병합조약'을 맺었다. 합병이란 말이 무겁고, 합방이라면 조선인도 일본인과 같이 권력의무의 주체가 되기 때문에 '병합'이란 신조어를 만들었다. 우리의 입장에서는 강제로 합친다는 의미의 '병탄'이라 써야 한다.'인적자원(人的資員)'은 사람을 물질로 폄하하는 말이다. 정부나 각급 기관 또는 정치인·관료들이 무심코 쓰고 있지만, 인간을 '자원'으로 인식해서는 안 될 것이다.'단군신화'는 일제가 우리 역사를 뿌리부터 왜곡하면서 만든 용어다. 단군이 역사적 사실이 아니라는 전제에서 출발한다. '단군 사화(史話)' 또는 '단군 실화'로 표기해야 한다.