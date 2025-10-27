깊어가는 가을, 내 마음 살포시 데워줄 사랑 노래

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

8년의 유럽 유학 생활을 마치고 고향 포항으로 돌아와 클래식 음악을 전하는 매개체로서 무대와 글을 통해 이야기를 이어가고 있습니다.

큰사진보기 ▲가을의 길 위에서바람이 차가워질수록 마음은 따뜻한 것을 찾는다. ⓒ pixabay 관련사진보기

"사랑합니다, 고객님."

[가벼운 사랑]

[무거운 사랑]

[진지한 사랑]

[환상적인 사랑]

"오래오래 행복하게 살았습니다."

"오래오래 행복하게 살았습니다. 그런데 싸우고 화해하고, 또 싸우고 또 화해하며, 딱 노력한 만큼 사랑하게 되었습니다."

덧붙이는 글 | 가을은 마음이 음악을 닮는 계절이다. 사랑의 무게를 떠올리며 쓴 이 글은, 피아노 앞에서 느꼈던 여러 감정들의 기록이다. 연주자의 손끝에서 흘러나오는 선율처럼, 사랑도 매 순간 다른 온도로 연주된다.