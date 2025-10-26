"어느덧 11년..." 이재명 대통령 '신해철' 추모글 올려

큰사진보기 ▲가수 신해철 ⓒ KCA엔터테인먼트 관련사진보기

큰사진보기 ▲2014년 JTBC <속사정쌀롱>에 출연했던 고 신해철. ⓒ JTBC 관련사진보기

큰사진보기 ▲2015년 '신해철거리 만들기' 토크콘서트에 참석한 당시 이재명 성남시장. ⓒ 이세진 관련사진보기

이재명 대통령이 가수 신해철씨의 11주기를 하루 앞둔 26일, "그의 삶이 전하는 메시지는 앞으로도 우리가 나아갈 길을 밝혀주는 등불이 되리라 믿는다"며 추모의 글을 올렸다.이 대통령은 이날 자신의 페이스북 글을 통해 "어느덧 11년이 흘렀다"라며 "시대의 음악인이자 양심이었던 故신해철 님은 청년들에게는 '생각하는 힘'을, 기성세대에게는 '성찰할 용기'를 일깨워 준 상징적 존재"라고 그를 기렸다. 신해철은 의료 사고로 2014년 10월 27일 사망했다.이 대통령은 "그가 세상에 던진 질문은 결코 가볍지 않았다. 누구도 쉽게 답하지 못하는 문제, 모두가 외면하던 불완전한 현실에 정면으로 맞서며 우리에게 두려움 대신 용기를 택하자고 말해주었다. 음악으로 고립된 이들의 손을 잡았고, 상처 입은 이들과 걸음을 맞추며 함께 걸었다"고 평했다.그러면서 "'예술이 세상을 변화시킬 수 있는가' 본질적 질문을 다시금 생각한다. '정치가 아닌 예술이 바로 치유의 힘이다' 지난달 별세한 배우 로버트 레드포드의 말도 떠오른다"며 "그가 꿈꾸던 자유롭고 정의로운 세상, 누구도 소외되지 않는 공동체는 여전히 우리 앞에 놓인 과제"라고 밝혔다.신해철씨에 대한 이 대통령의 추모는 2015년부터 이어져왔다. 당시 성남시장이었던 이 시장은 "신해철 거리는 시의 대중예술 인프라를 확충하고 상권을 활성화하는 랜드마크일 뿐 아니라 고인이 남기고 간 마지막 선물이 될 것"이라며 고인의 음악 작업실이 있던 성남에 '신해철 거리'를 조성하겠다고 공표했다. 2018년 실제 경기도 성남시 분당수 수내동에 '신해철 거리'를 완공했다.더불어 강영호 사진작가는 지난 23일 자신의 SNS에 이 대통령이 신해철씨의 무대의상을 입고 촬영한 사진을 공개해 화제가 되기도 했다.이 대통령의 대선 포스터 작업을 함께 했던 강 작가는 "2022년 당시 이재명 후보가 대선 포스터 사진 작업 후 내 개인적인 부탁을 친히 받아들여 내가 보관하고 있던 신해철 유품인 무대의상 한 벌을 입고 찍은 것"이라며 사진을 올렸다. 강 작가는 "정치인에게 전혀 쓸데없어 보이는 사진을 부탁했을 때 모델 이상으로 기꺼이 콜라보레이션을 해주는 이재명은 이미 있는 길 뿐 아니라, 새로운 길을 만들어가는 사람으로 보인다"고 전했다.강 작가는 "얼마 전 이 대통령의 국민 임명식 때에도 신해철의 '그대에게'가 울려 퍼졌다"며 "신해철과 이재명은 서로 만난 적은 없지만, 그들은 같은 방향을 바라보고 있었음을 확신한다. '민물 장어의 꿈' 그들은 분명 같은 꿈을 꾸지 않았나 싶다"고 덧붙였다.