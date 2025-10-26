LG 팬인데요, '86세 한화 팬' 아버지 생각하면 조바심이 납니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

프로야구 2025년 한국시리즈가 개막했다. 올해는 내가 응원하는 LG 트윈스와 한화 이글스가 맞붙었다. 만년 하위권을 벗어나지 못하던 한화 이글스가 올해는 초반부터 분발하더니 정규시즌을 2위로 마무리했다. 그리고는 플레이오프전에서 3위팀을 꺾고 올라온 삼성 라이온스에게도 승리해 19년 만에 한국시리즈에 진출하게 됐다.나는 한화 팬은 아니지만, 삼성과 5차전까지 이어지며 팽팽한 경기가 펼쳐졌던 플레이오프전에서는 한화를 열심히 응원했다. 한화의 열렬한 팬이신 친정 아버지 때문이다.아버지의 유일한 취미이자 가장 큰 즐거움이 프로야구 한화 경기를 챙겨보시는 것이다. 프로야구 경기가 있는 날이면 중계방송을 보기 위해 저녁 식사도 일찍 끝내시고 TV 앞에 자리를 잡으신다. 어쩌다 주말에 자식들과 외출을 할 때도 행여나 경기 시간에 늦을까 봐 귀가를 재촉하신다. 그래서 오랜만에 자식들과 좀 더 길게 시간을 보내고 싶어하시는 엄마는 그런 아버지를 못마땅해 하신다.아버지의 이런 야구 사랑은 아버지의 외손녀인 내 첫째 딸이 고스란히 물려받았다. 하지만, 딸이 응원하는 팀은 한화가 아닌 LG 트윈스. 경기를 즐기는 방식도 TV 앞에 앉아서 큰 액션 없이 점잖게 경기를 보시는 할아버지와는 많이 다르다. 경기장에 직접 찾아가서 관람하기도 하고 가격이 제법 나가는 유니폼과 응원 도구, 팀 굿즈도 산다. TV로 경기를 볼 때도 응원가를 따라 부르고 환호하며 요란하게 경기를 즐긴다. 물론 치킨과 맥주도 빠지지 않는다.친정 아버지에게 내 딸은 일곱 명의 손주들 중에서도 각별한 손녀다. IMF 때문에 하시던 사업을 접고 힘든 시기를 보내고 계실 때, 나는 직장에 다니느라 아이를 친정에 맡겼다. 당시 나는 부모님을 더 힘들게 하는 듯해 죄송스러웠지만, 아버지는 오히려 아이에게 사랑을 주시며 위안을 얻고 마음의 안정을 찾아가셨다. 그런 할아버지의 사랑을 잘 알고 있어서 손녀도 할아버지에게 살갑게 대한다.플레이오프전에서 한화의 최종 승리가 확정되자마자 아이는 제일 먼저 할아버지에게 축하 전화를 드렸다고 했다. 표현하는 방법을 몰라서 마음과는 다르게 항상 시니컬하게 전화를 받으시던 할아버지가 그날은 목소리가 무척 들떠있으셨다고 전했다.할아버지에게 농담을 건넬 정도로 자란 아이는 능글 맞은 말투로 '한국시리즈에서는 LG가 우승할 것'이라고 장담했단다. 할아버지 역시 만만치 않은 승부욕을 보이시며 '어디 두고 보자'고 하셨단다. 할아버지와 손녀의 기세가 한 치의 양보도 없이 팽팽하다.내리 사랑이라고, 나는 딸이 보는 LG 트윈스의 경기를 같이 보다가 덩달아 LG 팬이 됐다. 이제까지는 오랜만에 선전하고 있는 한화를 응원해 주었지만, 내가 좋아하는 팀과 붙는 한국시리즈에서는 말이 달라진다.야구 경기는 평일엔 오후 6시 30분에 시작하지만, 한국시리즈 1차전은 일요일(10월 26일)이라서 오후 2시로 예정돼 있었다. 아버지는 가끔 경기 시작 시각과 중계 채널을 몰라서 나에게 묻고는 하시는데, 행여나 경기를 놓치실까 봐 경기 시작 전에 미리 전화해 알려드렸다.역시나 아버지는 한껏 기대에 찬 목소리로 전화를 받으셨다. 한화의 승리를 간절히 바라시는 아버지를 보니 마음이 약해졌다. LG는 재작년에 우승을 했고, 한화는 26년 만에 우승에 도전하는 것이라고 하니 한화가 우승을 한다고 해도 크게 아쉽지 않을 것 같다. 게다가 앞으로 한화가 계속해서 잘해주면 모를까, 86세인 아버지의 연세를 생각하면 한화의 우승을 보실 수 있는 기회가 많지 않을 것 같아서 조바심이 나기도 한다.아무튼 경기는 시작됐고, 1차전은 8대 2로 LG가 승리했다. 역시 내가 응원하는 팀이 승리하니 기분이 좋았다. 경기가 끝나고 아버지에게 전화를 드릴까 하다가 좋은 소리를 못들을 것 같아 참았다. 이제 겨우 한 경기를 이겼을 뿐이니까.아무쪼록 앞으로도 양팀 선수 모두 다치지 않고 좋은 경기를 보여주기를 바란다. 이왕이면 할아버지와 손녀의 티키타카가 길게 이어지도록 한 경기씩 주거니 받거니 하는 긴장감 넘치는 한국시리즈가 됐으면 좋겠다. 나는 이제 어느 팀이 이기든 '이기는 편 우리 편'이다.