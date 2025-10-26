"세계인 모여 축제 여니 가슴 뭉클, 맘프는 한국문화의 자랑"

큰사진보기 ▲제20회 문화다양성축제 맘프(MAMF) ⓒ 윤성효 관련사진보기

"가슴이 뭉클하다. 우리나라를 위해 일하러 온 이주노동자들이 현장에서 온갖 차별을 받고 있을 건데, 여기 와서 자기 나라 사람들을 만나 기를 펴고 웃고 춤을 추고 노래도 부르는 걸 보니 너무 흐뭇하다. 세계인들이 모여 축제를 여는 걸 보니 너무 좋다."

큰사진보기 ▲제20회 문화다양성축제 맘프(MAMF). ⓒ 창원시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲제20회 문화다양성축제 맘프(MAMF) ⓒ 경남도청 관련사진보기

올해로 스무 번째로 열린 문화다양성축제(맘프, MAMF : Migrants', Arirang, Multicultural, Festival) 현장에서 만난 이아무개(55, 창원)씨가 한 말이다. 26일까지 이틀째 창원 용지공원을 찾아 세계인의 축제를 즐기고 있다고 한 이씨는 "지구인 축제가 창원에서, 그것도 스물번째 열리고 있다고 하니 정말 자랑스럽다. 맘프 또한 대한민국 문화의 자랑인 것 같다"라고 말했다.여러 나라의 음식을 맛볼 수 있는 음식차량(푸드트럭) 앞에서 만난 김아무개(45)씨는 "몇 해 전 베트남, 태국을 여행하면서 먹었던 음식을 여기서 맛보니 마치 그 나라를 다시 여행하는 기분이다"라며 "여러나라 고유음식을 한 자리에서 맛볼 수 있어 너무 좋다"라고 했다.고아무개(43, 김헤)씨는 "다니는 회사에 이주노동자들이 몇 명 있는데 맘프 축제를 한다고 해서 가족들과 왔다. 요즘 동남아 일부 나라의 다양한 문제로 때문에 여행하기가 부담이었는데, 여기 와서 다양한 나라와 민족의 문화를 함께 보고 즐기고 나니 너무 좋다"라고 전했다.우즈베키스탄 전통복장을 하고 물품을 판매하는 역할을 맡은 라니자(35)씨는 "우리나라 명절 때 축제를 여는데, 맘프는 규모가 훨씬 크다"라며 "우리의 고유 문화를 여러 사람들한테 알릴 수 있어 좋고, 다른 나라 문화를 함께 접할 수 있어 좋다"라고 말했다."무엇이 제일 좋느냐"는 물음에 그는 "음식이다. 세계 여러 나라의 음식을 한 자리에서 맛볼 수 있어 너무 좋다. 너무 많이 먹어 배가 부를 정도다"라고 답했다.올해 맘프 '주빈국'인 몽골의 산업박람회장 앞에서 만난 지환(20)씨는 "올해 처음 왔는데 너무 좋다. 몽골 문화를 자랑할 수 있어 좋고, 가 보지 못한 나라의 문화를 체험할 수 있어 좋다"라며 "특히 한국 사람들이 몽골 자연에 반해 많이 여행을 하는데, 도움을 줄 수 있는 안내를 하고 있어 더 좋다"라며 소개했다.여러 행사장을 둘러 보기도 한 백순흠 고려아연 사장은 "우리 회사가 세계 여러 나라에서 영업을 하고 있다. 직원들이 다양한 나라의 문화를 접하고 있다. 맘프 축제가 여러 나라의 문화, 음식을 함께 즐길 수 있어 좋고 직원들한테도 도움이 되는 것 같다"라고 말했다. 고려아연은 오래 전부터 맘프 축제를 지원해오고 있다.맘프는 지난 24일 저녁 창원 용지문화공원에서 화려한 개막을 알렸다. 개막식에는 수헤 수흐볼드 주한 몽골대사를 포함한 몽골 문화교류단과 많은 내·외국인 주민이 자리를 함께 했다.개막식은 창원다문화소년소녀합창단 '모두'의 아름다운 하모니로 시작돼 축하공연이 진행됐다. 축하공연에서는 뮤지컬배우 강홍석, 몽골 마두금 오케스트라, 전통연희단 꼭두쇠와 이승환밴드가 다채롭고 열정적인 무대를 선보였다.올해 주빈국은 몽골이다. 사흘동안 몽골 주빈국 특별문화공연 및 문화행사, 다문화 그림그리기 대회, 대한민국 이주민가요제, 도시에서 떠나는 세계여행, 마이그런츠 아리랑, 문화다양성 거리행진(퍼레이드), 세계음악공연(월드 뮤직콘서트) 등 다채로운 행사들이 펼쳐졌다.마지막날인 26일 오후 창원 중앙대로에서 열린 거리행진에는 해군군악대를 시작으로 몽골, 중국, 일본, 인도네시아, 필리핀, 태국, 스리랑카, 캄보디아, 베트남, 네팔, 파키스탄, 방글라데시, 미얀마, 우즈베키스탄, 멕시코, 과테말라, 베네수엘라, 볼리비아, 페루, 에콰도르 등 21개국이 참가했다.축제 기간 동안 창원 중앙대로 일부 구간은 '차 없는 거리'로 운영됐고, 시민들은 각국의 전통음식과 수공예품을 즐겼다. 또 지원봉사자와 시민서포터즈가 방문객을 위한 안내와 통역을 제공했다.장금용 창원특례시장 권한대행은 행사 첫날 개막식 축사에서 "맘프는 단순한 축제를 넘어 다양한 문화가 하나로 어우러지는 열린 플랫폼이자 화합의 장"이라며, "앞으로도 맘프가 화합과 공존의 가치를 널리 알리는 글로벌 대표축제로 자리매김할 수 있도록 아낌없는 지원과 노력을 지속하겠다"고 말했다.박완수 경남도지사는 같은 자리에서 "맘프 축제가 지난 20년간 이주민과 지역민을 어우르고 서로의 문화를 이해하고 존중하며 살아온 여정이었다"면서 "맘프가 이제 명실상부 대한민국을 대표하는 문화다양성 축제로 자리매김했다"고 말했다.이어 "맘프는 서로 다른 문화가 공존하고 다름을 존중하는 사회의 가능성을 보여주는 뜻깊은 축제"라며 "경남도는 앞으로도 이주민과 외국인 주민을 위한 정책을 더욱 강화하고, 함께 성장하는 지역사회를 만들어가겠다"고 덧붙였다.이철승 맘프추진위원회 집행위원장은 "다름과 차이를 넘어 세계인과 소통하는 문화다양성 대표 맘프축제가 20돌을 맞이했다. 한국(K)-문화에 스며 있는 관용의 멋과 정을 담아 신명나는 축제를 준비했다"라며 "그동안 많은 사람들의 적극적인 참여와 지원 덕분이고 감사드린다. 해를 거듭할수록 더 많은 사람들이 참여하는 것 같다"라고 말했다.