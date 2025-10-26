김건희특검, 한문혁 부장검사 업무 배제... "이종호 전 대표와 술자리"

큰사진보기 ▲도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

[이종호 만남 관련 경위]

제 행동으로 인해 논란을 일으킨 점에 대하여 송구스럽게 생각합니다. 당시 경위에 대하여 말씀드리면 다음과 같습니다. 2021. 7.경 주말에 아이들 건강문제로 상의하면서 친해진 의사인 지인과 안부전화를 하다가 당일 저녁약속을 잡게 되었습니다. 약속장소인 식당에 갔더니 지인이 만나던 여성분과 낯선 남성이 있었습니다. 지인이 오후에 업무회의가 있어 만난 분인데 식사에 합석해도

되겠냐고 하였고, 간단히 인사한 후 식사를 하게 되었습니다. 지인이 집에 가서 간단히 맥주 한잔 더하자고 하여 지인의 집으로 이동하였습니다. 지인의 손님 몇분 더 와서 배달음식을 시켜먹고 헤

어졌습니다. 당시 이종호는 도이치모터스 피의자가 아니었고(2021. 9. 하순경 입건, 2021. 10. 하순경 구속), 상대방이 자신에 대하여 구체적인 소개를 하지 않아 도이치모터스 관련자라는 사실을 알지 못했습니니다. 당시 명함이나 연락처도 교환하지 않았고, 이후에 이종호를 개인적으로 만나거나 연락을 주고받은 사실이 없습니다.

김건희특검(민중기 특별검사)이 도이치모터스 주가조작 사건의 핵심 인물 종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표와 술자리를 가졌다고 알려진 한문혁 부장검사를 업무 배제하기로 했다. 한 부장검사는 "이 전 대표인 줄 몰랐다"고 해명했다.김건희특검은 26일 오후 공지 문자를 통해 "파견 근무 중이던 한 부장검사에 대해 수사를 계속하기 어렵다고 판단된 사실관계가 확인돼 23일자로 검찰에 파견 해제 요청했고 오는 27일자로 검찰로 복귀하게 됐다"고 밝혔다.김건희특검은 최근 한 부장검사와 이 전 대표 등 다섯 명이 지난 2021년 술자리에서 함께 찍은 사진을 제보받은 것으로 알려졌다. 이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건에서 김 여사의 자금을 운용하고 계좌를 관리한 인물로, 주가조작 혐의로 실형을 받았다.한 부장검사는 이날 '이종호 만남 관련 경위'라는 제목의 입장문을 내고 이 대표가 "도이치모터스 관련자라는 사실을 알지 못했다"고 해명했다. 다음은 그의 입장문 전문이다.