아내는 달리고 나는 쓴다

"악, 발로 차면 어떡해!"

"악몽을 꿨어. 누군가랑 싸우다 발길질을 했어. 미안해."

"아니, 나이 육십에 아직도 싸울 사람이 그렇게 많아? 제발 이제는 편안하게 좀 살자, 응."

큰사진보기 ▲지급받은 등번호와 티셔츠감성런 마라톤대회 등록 후 받은 등번호와 티셔츠. 첫 마라톤을 앞둔 아내의 설렘이 천 조각마다 반짝인다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"이게 뭐라고, 복통이 생기지."

"나 달리기 좀 해볼래."

"이번엔 진짜야. 매일 기록할 거야."

큰사진보기 ▲완주기록5km 완주. 친구를 배려해 속도를 늦췄다며 “오늘은 기록보다 마음이 더 기뻤다”고 아내는 말했다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

아내의 비명은 새벽 공기를 가르며 퍼졌다. 깜짝 놀라 눈을 떴다.아내는 신음을 삼키며 말했다.그 말에 부끄러움과 미안함이 동시에 밀려왔다. 33년간 직업계고에서 교사, 교감, 교장으로 일하며 나는 수많은 제도와 관행 그리고 오해와 싸워왔다. 눈앞의 싸움은 끝났지만, 내면의 싸움은 여전했다. 그 긴장감이 잠재의식 속에 남아, 결국 잠든 아내에게 '발길질'이라는 엉뚱한 폭력으로 새어나온 셈이다. 그것도 아내가 복통으로 고생하던 새벽에.나이가 들면 새벽에 일찍 눈이 떠지는 건 자연의 섭리다. 중년의 새벽은 대개 알 수 없는 '몸의 신호'로 시작된다. 그날도 그랬다. 그러나 현실의 피로는 꿈속에서도 나를 놓아주지 않았다. 싸움터를 전전하다 결국 가장 소중한 아내를 발로 찬 것이다.아내의 말처럼, 이제는 편안하게 살아야 할 나이다. 나이 들어 아내와 건강하게 좋은 관계를 이어가는 것, 그것이 이 세상에서 가장 큰 행복이다. 나는 오래전부터 그 행복을 지키기 위해 '고슴도치 사랑법'을 따르고 있다. 서로의 존재를 하나의 우주로 인정하고, 간섭하지 않되 외면하지 않는 불가근불가원(不可近不可遠)의 거리 유지다.그 적당한 거리는 사랑을 지켜주는 방패이기도 하다. 누구나 살다 보면 고슴도치처럼 가시가 돋을 때가 있다. 그 가시가 서로를 찌르지 않도록 지키는 거리, 그게 부부의 예의라 믿었다. 그런 아내가 이날 아침, 내 발길질을 받아내지 못한 이유는 따로 있었다. 바로 '마라톤' 때문이다. 아내가 첫 마라톤 5km 완주에 도전하는 날이었다.사실 내 발길질 전에 이미 아내는 복통을 앓고 있었다. 긴장한 탓일까.배를 따뜻하게 감싸 줄 무언가를 찾으며 중얼거리던 그녀였다. 새벽의 불미스러운 사건이 미안해서, 나는 기꺼이 '운전기사'를 자청했다. 아내를 잠실 한강변 대회장에 내려주고 돌아오자, 나는 곧장 아파트 단지의 작은 도서관으로 향했다. 책을 읽고 글을 쓰는 시간, 그것이 내게는 가장 행복한 '은밀한 도피처'다.아내는 달리고, 나는 읽고 쓴다. 이 얼마나 균형 잡힌 삶인가. 사실 우리 부부는 운동과는 거리가 멀다. 가끔 "오늘은 숨쉬기 운동도 하기 싫다"며 웃곤 했다. 운동을 못했던 이유야 많지만, 결론은 하나다. 못하니 안 했고, 안 하니 더 못하게 된 것.그래도 나는 운동을 잘하는 사람을 부러워하지 않는다. 누군가는 달리며 행복을 느끼고, 또 누군가는 도서관에서 책장을 넘기며 행복을 느낀다. 삶의 방식은 다 달라야 제 맛이다.우리 부부의 유일한 운동은 산책이었다. 퇴근 후 저녁을 해결하고 하루 만 보를 함께 걸었다. 그 시간은 학교 일에 지친 마음을 다독이고, 서로의 온기를 확인하는 '공동체 복원'의 순간이었다. 아이들 이야기, 학교에서 겪은 일, 소소한 기쁨이 그 길 위에 차곡차곡 쌓였다.우리는 서로 다른 방식으로 삶에 에너지를 쏟았다. 나는 40대 전후로 너무 몰입한 탓에 임플란트 14개를 얻었다. 고통과 돈, 시간을 녹여 만든 뼈저린 기억이었다. 아내는 장인·장모님 간병으로 두 번의 휴직을 겪으며 삶의 마지막 고통을 지켜봤고, 자신도 평생 추적해야 할 병을 얻었다. 그 시절 이후 우리는 절박했다. 이제는 몸부터 회복해야 했다. 식단을 바꾸고, 건강을 되찾으려 애쓰던 어느 날, 아내가 돌연 말했다.처음엔 곧 그만둘 줄 알았다. 예전 탁구 레슨도 장비만 반짝하다 흐지부지됐으니까. 운동이란 해보면 재미가 붙고, 재미가 붙어야 계속하는 법이다. 그런데 이번엔 달랐다.아내는 스마트워치에 날짜와 거리를 빼곡히 기록해 나갔다. 비 오는 날엔 아파트 헬스장에서, 맑은 날엔 양재천에서, 아내는 쉼 없이 달렸다. 그녀의 달리기는 단순한 운동이 아니었다. 대웅전 앞뜰을 비질하는 스님이 번뇌와 회한을 함께 쓸어내듯, 지난 세월 헌신 속에 잃었던 자신의 '성장 경로'를 다시 몸으로 개척하는 조용한 혁명이었다.나와의 산책 시간은 줄었지만, 그녀가 삶의 활력을 되찾는 모습을 보는 기쁨은 그보다 더 컸다. 나도 달려야 하나 잠시 생각한다. 하지만 나는 여전히, 달리는 것보다 도서관 책장 사이를 거니는 게 더 좋다. 아내가 몸으로 세상을 다시 그리듯, 나는 글로 내면의 풍경을 다시 쓴다.내 달리기는 여기서 계속된다. 이 책장 사이에서, 그리고 오마이뉴스의 지면 위에서, 나는 여전히 싸우되 이제는 따뜻한 시선으로 세상을 기록하려 한다.두 시간쯤 지났을까. 휴대폰이 울렸다. 아내가 가족 톡에 기록표를 공유했다.두 딸이 빠르게 "대단하다"는 응원 문자로 대꾸했다. 기록이 빠른지 느린지는 중요하지 않다. 다만 자신이 정한 5km를 완주했다는 것, 그것만으로 자랑스럽다. 경품으로 받은 에버랜드 자유이용권 두 장을 공유하는 아내의 메시지에는 피곤함보다 성취감이 묻어났다. 땀에 젖은 참가 셔츠를 입고 환한 미소로 집으로 돌아온 그녀를 보는 순간, 내 마음도 따뜻하게 젖어들었다.집에 도착한 아내는 곧장 샤워를 했고, 나는 도서관에서 정리하던 원고를 마무리했다. 저녁 무렵, 우리는 다시 나란히 앉아 각자의 기록을 나눴다. 5km의 땀 기록과 원고 몇 장. 그것이 육십을 바라보는 우리 부부가 찾아낸, 함께 늙어가는 법이었다.우리는 각자의 우주에서 달린다. 아내는 양재천을, 나는 도서관 책장을 달린다. 그것이 우리 부부가 이어온 '고슴도치 사랑법'의 새로운 버전이다. 달리며, 쓰며, 살아간다. 그게 우리 부부가 배운 삶의 속도다. 저녁 식탁에서 서로의 우주가 포개질 때, 인생은 또다시 새로 시작된다.