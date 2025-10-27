잠시라도 근심 걱정 덜어주는 곳

큰사진보기 ⓒ 김병모 관련사진보기

아침 창살 틈으로 햇살이 들어온다. 온기가 느껴진다. 지난여름은 참으로 위대했다. 하루 더 햇살을 내리시어 과일의 완성을 재촉하시고, 포도에 마지막 단맛을 스미게 하라는 릴케(1875~1926)의 <가을날> 시를 읊조리지 않아도, 계곡 물소리만으로 가을 향기를 느낀다.지난 주말 18일, 필자는 순천 선암사 야생차체험관을 다녀왔다. 천년 고찰로 화려한 단청을 거부한 채, 고풍스럽고 옛 모습 그대로 간직한 절. 외할머니댁 마루에 앉아 정담을 나누었던 집 같다. 근심 걱정을 내려놓고 편히 쉴 수 있는 공간이다.선암사는 가장 한국적이고 자연 친화적인 사찰로 유명하다. 꾸미지 않아 더 아름다운 절집. 그저 뒷간을 바라보는 것만으로 힐링이 되는 공간. 뒷간 벽에 정호승 시인의 <선암사> 시까지 붙여 놓았으니 없던 시심(詩心)까지 생긴다.그 무렵, 아디선가 차향이 바람을 타고 코끝을 자극한다. 차향 따라 걷다 보니, 선암사 근처 야생차를 시음하는 야생차체험관에 이른다. 순천시가 운영한 멋진 한옥의 집에서 야생차를 체험하고 시음하는 곳이다. 다례(茶禮)를 체험하고, 명상과 숙박도 가능하단다.조용한 다실에서 진행된 다례 법과 시음을 통해 잠시 심신이 정화되는 느낌이다. 다관과 찻잔을 뜨거운 물로 예열해 차 맛을 안정적으로 유지하여 향미를 극대화한다. 다구(茶具)는 단순한 도구 그 이상의 것이다. 차를 마시는 내내 찻잔 속에서 풍겨 나오는 향, 마음이 맑아지고 고요해진다.일행은 차를 마시면서 피안의 세계를 느낀다. 사찰에서 차 마시기는 수행 방법의 보조 수단이라고 한다. 초의선사도 차 마시기와 수행을 다선일미(茶禪一味)로 보았다. 그가 집필한 <다신전(茶神傳)> 서문에 따르면, 총림 선방에서 당나라 조주 스님의 조주풍(趙州風, 778년경)의 끽다거(喫茶去, 차나 마시게)가 있었다고 한다.수행과 밀접한 관련이 있는 차, 선암사를 포함한 남도의 사찰에선 차 재배가 중요한 행사이다. 도선국사가 선암사를 중축할 무렵, 뒷산 주변에 차나무를 심었다는 설도 있다. 초의선사 역시 해남 대흥사 일지암(一枝庵)에서 <동다송(東茶頌)>과 <다신전>을 저술하다가 자연 차 재배지, 선암사를 들리지 않았을까.차의 유래도 불교와 관련되어 흥미롭다. 선종의 1조 스님, 달마대사가 좌선 중 졸음이 오자 눈꺼풀을 떼 버렸더니, 거기서 나무가 자라났다고 한다. 참선하는 사람들이 그 나뭇잎을 따서 달여 먹으니 졸리는 사람이 없었다고 한다. 차(茶)와 선(禪)을 연계하려는 사람들의 꾸밈일 수 있지만, 참선하는 선사(禪師)들이 차를 좋아한 것만은 사실인 듯하다.조선 유학자 추사 김정희도 차 마시기와 선(禪)은 같다고 할 정도이다. 명선(茗禪)이다. 선비들도 학문을 논하고 사색하는 과정에서 차를 마시는 것은 자연과 조화를 이루며 인격을 연마하는 중요한 수양으로 보았다. 다산 정약용과 추사 김정희가 대표적인 사례이다. 그들은 끽다거를 통해 마음속 깊이 자리 잡은 가시 같은 근심 걱정을 덜고, 사색과 학문에 정진하였다고 한다.일행들은 야생차체험관에서 시간 가는 줄 모른다. 아뿔싸, 차를 마시면서 좀 더 여유를 만끽하려 했건만, 다음 손님들이 기다린단다. 재미있게도 다음 차례는 일본인들이다. 평소 차를 좋아하는 그들도 순천 선암사에서 다례(茶禮)를 다시 배워, 근심 걱정을 덜고 싶은 것인가.아쉬움을 뒤로하고 돌아서는데, 일행 중 어떤 분이 중얼거린다. 우리 인생은 안타깝게도 백 세도 다 채우지 못하면서, 근심은 천년을 능가하려 한다. 그야말로 인생불만백, 상회천년우(人生不滿百, 常懷千年憂)이다. 가을 향기가 물씬 풍긴 순천 선암사 야생차체험관에서 차향을 느끼며 잠시라도 삶의 시름을 덜었으면 한다. 끽다거!