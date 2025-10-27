지주는 소작료 인상, 농민은 생존권 투쟁... 부평평야의 두 얼굴

큰사진보기 ▲1923년 4월 13일 부평수리조합 인가 조선총독부관보조선총독부는 부평수리조합을 1923년 4월 9일 인가한 후 4일 후인 13일 관보를 통해 공지하였다. 현재로 보면 부천시 중상동, 약대동, 대장동, 오정동, 고강동, 원종동을 포함하여 인천 계양구와 부평구, 김포시 고촌 등을 포함하고 있다 ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲1927년 9월 1일 조선일보 기사'문제의 부평수리조합 양수공사장'이라는 제목하의 기사로 부평수리조합은 공사부터 운영까지 많은 문제를 안고있었다. 이러한 부실은 결국 조선인들의 지주와 소작인들에게 과도한 조합비로 돌아왔다 ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲1926년 12월 9일 조선일보 기사부평수리조합(富平水利組合)은 설립 당시부터 지주들에게 원망이 많았으며, 수해로 인해 손해를 보았는데, 1926년에는 조합바가 실수입의 4-5배로부터 10배가 넘는 경우가 있으 올해 한해에만 한정되지않고 앞으로 25년동안 이와 같으면 3-4년 후면 부평평야에 사는 사람들은 고국을 버리고 간도로 가지않으면 안될 상황이라고 기사는 소개하고 있다. ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲'부평농민조합 소작료 인하 투쟁지' 안내판경기문화재단은 지난 2018년 말에 부천역 남부에 안내판을 설치하였으며 이를 통해 부평수리조합을 반대하며 부평농민조합을 창립한 역사를 알려주고있다. ⓒ 박종선 관련사진보기

일제는 1920년대에 들어오면서 내지(일본 본토)의 부족한 식량을 보충하기 위해 조선을 공급지로 선택하였다. 식량생산을 증식하기 위해 산미증식계획을 세웠으며 그 후속조치로 전국적으로 수리조합(水利組合)을 설치하였다.그 결과, 서울과 인천 사이에 위치한 부평평야(富平平野)에는 부평수리조합이 만들어졌다. 사무실은 소사역(현 부천역) 남부 심곡리에 위치하였다. 1923년 초기에는 자유시장 부근에 위치하였으며, 낡고 비좁게됨에 따라 1938년 심곡본동 663번지로 이전하였다.부평수리조합은 조선총독부에 의해 1923년 4월 9일에 설립 인가되었으며, 관보를 통해 4월 13일 공지되었다. 사업 지역은 부천군의 계남면·부내면·오정면·계양면, 김포군의 양서면·고촌면 등 총35리(里)에 걸쳤다.지금으로 보면 부천의 중·상동과 대장동, 인천의 계양과 부평, 김포의 고촌, 서울의 강서 일부가 여기에 해당 된다. 이 사업의 핵심은 양수기를 통해 한강물을 퍼올려 농업용수로 이용하는 것이었다. 초기 조합원은 2.040명으로 예산액은 290만 원, 물 공급 면적지는 3.872정 보에 달하였다.부평평야의 수리시설 공사는 1923년 6월에 착공하여 1925년 초에 준공되었다. 하지만 계획된 사업비 외에 여러 요인으로 계속 사업비가 증가되었으며 이로인해 조선인들의 삶은 많이 고달퍼지고 부평수리조합에 대한 반감은 날로 커져갔다.첫번째, 설계시공의 불법과 부실이다. 부평수리조합의 사업 추진 중심에 황해사(黃海社)가 있었다. 황해사는 경성부 영정 6에 설립된 주식회사로, 자본금이 105만 원이었으며, 조선을 비롯해 만주와 시베리아 등에서 농사 경영, 식림, 신탁업, 광산업, 전기 사업, 토지 매매, 중개업 등의 사업을 조성하기 위한 측량, 설계, 청부 등을 하였다.마츠야마 츠네지로(松山常次郞)가 대표였는데 이사람은 70만 원에 달하는 사업비를 횡령하였으며, 부실설계와 시공을 주도하였다. 이러한 문제로 양수기를 수시로 고장을 일으켰다.특히 중앙배수갑문(中央排水閘門)과 서부간선용배수로 횡단잠관(西部幹線用排水路橫斷潜管), 굴포천 호안석축[堀浦川護岸石垣]은 홍수뿐만 아니라 평상시도 제대로 기능을 못하였다. 조합원들의 민원을 조선총독부와 경기도에 넣었지만 매먼 묵살되었다.두번째, 1925년 을축년 대홍수이다. 1925년 대홍수로 부평평야는 거의 물에 잠기게되었다. 조선인들의 삶의 터전은 파괴었으며, 이를 복구하는 것도 조선인들의 몫이었다. 일제는 복구비를 조선인들에게 전가하였는데, 1년 후인 1926년에 풍년이 들었음에도 부평수리조합에 내야할 조합비가 수입의 4~5배에 달하였다.농사를 지어도 수세(水稅)를 못낼 정도가 아니라 1년 농사를 지어도 농사를 짓기 위한 농업용수 이용료로 4~5배를 더 내야할 정도였다고하니 부평수리조합은 농촌경제를 파괴하는 원흉이었다.세번째, 지주와 소작인들의 갈등을 조장이다. 부평수리조합의 횡포는 소작인들에게만 해당되지않았다. 지주들도 피해를 본 것인데, 이러한 손해를 지주들은 소작인들에게 전가하였다. 지주들은 1927년 10월 5일 갑자기 소작인들의 동의없이 소작료를 인상하였다. 구답(舊畓)에 6할, 신답(新畓)에 5할을 받았던 소작료를 구답은 6할5푼, 신답은 6할로 높여버린 것이다.통상 소작료는 농사가 끝난 겨울과 농사가 시작되기 전인 봄에 이루어지는데 지주들은 이를 어기고 갑자기 올린 것이다. 이에 분노한 소작인들은 1927년 10월 28일 계남면 소사 정미소 창고에서 창립총회를 열고 부평농민조합을 만들었다. 부평수리조합을 반대하며 소작료 인하 투쟁을 한 것이다.부평농민조합을 창립한 소작인들은 일제 관공서와 경찰들의 방해에도 10개 조의 결의사항을 만들어 지주 측과 협의하였으며, 지주들은 소작인들의 요구사항을 받들였다. 즉, 소작료를 기존과 같이 한 것이다.'부평농민조합' 투쟁은 이 당시 경기도에서 최초로 일어난 소작항쟁으로 역사적 의미가 매우 크다. 경기문화재단에서는 이러한 역사를 알리기 위해 지난 2018년 말에 부평농민조합창립대회가 일어났던 곳에 안내판을 설치하였다.일제강점기(대일항쟁기) 부천은 서울과 인천 사이에 위치하고 넓은 평야가 펼쳐져있어서 일제에 의한 수탈이 심했던 곳 중 하나이다. 부평평야에서 생산된 쌀은 소사역(현 부천역) 부근의 정미소에 의해 도정되고 경인철도를 통해 인천항으로 반출되었다.일제의 수탈이 심하면 심할 수록 우리 선조들의 삶은 힘들어진 반면 사람과 자본이 모이는 모순된 상황이 만들어졌다. 하지만 이러한 수탈의 역사를 알려주는 자료는 많지않은 상황이다.몇일 후면 10월 28일이 다가온다. 1년에 한번오는 이 날을 부천시민들이 기억하며, 앞으로 일제의 수탈과 부천의 사회상의 변화에 대한 연구가 많이 이루어져서 시민들에게 많이 알려주는 날이 오길 기대해본다.