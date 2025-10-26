민주당이 장동혁 대표에게 건넨 두 가지 질문 "혹시..."

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 부동산 정책 정상화 특별위원회 임명장 수여식 및 제1차 전체회의에서 김도읍 부위원장에게 임명장을 수여하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"혹시 장 대표님 6채 8억 5000만 원이 실거래가입니까, 공시지가입니까? 내일이면 언론에 금방 밝혀질 것이니 오늘이라도 스스로 밝혀주시길 요청합니다.

그리고, 국민의힘 국회의원 주택현황 전수조사는 해보셨습니까? 가지 많은 나무에 바람 잘 날이 없다고 했습니다. 남의 나무 미풍에 걱정 말고 자기 나무 태풍을 걱정하십쇼. 싸울 때 싸우더라도 국민 앞에 겸손해야 합니다."

더불어민주당은 장동혁 국민의힘 대표가 부동산 6채를 보유한 데 대해 "주택 싹쓸이 위원장으로 새로 취임하라"며 공세 수위를 높였다. 10·15 부동산 대책에 맹공을 퍼붓는 야당을 향해 반격 포인트로 '부동산 6채'를 꼽은 것이다.박수현 민주당 수석대변인은 26일 국회에서 기자간담회를 열고 장 대표를 향해 "부동산 정책 정상화 특별위원회 위원장직에서 즉시 사퇴하라"며 "장 대표께서 6채가 모두 실거주용이나 다른 목적이 있다며 이재명 대통령과 김병기 원내대표까지 끌어들였다. 그 정도는 물타기 해야 자신의 '내로남불'이 가려질 것이라 계산하는 것인냐"고 꼬집었다.박 수석대변인은 "국민은 장 대표 구구절절한 6채 주택 사연을 듣고 싶은 것이 아니다, 국민은 한 채만이라도 내 집을 갖도록 소망한 것"이라고 강조했다.그러면서 장 대표를 향해 "두 가지 질문이 있다"고 했다.박 수석대변인은 그러면서 한 가지 질문을 더 던졌다. "10·15 부동산 대책이 정말 0점입니까? 국민의힘 주장만 100점 입니까? 세상 이치에 100대 0은 없는 법"이라며 "윤석열 정부 3년 대한민국을 이렇게 망쳐 놓고도 할 말이 남아있냐"고 지적했다.이어, 국민의힘 10·15 부동산 대책에 비판을 쏟아낸 것을 두고는 "국민의힘 논평 등이 오전 10시 50분 기준으로 모두 23건"이라며 "'어떤 점이 잘못됐으니 어떻게 하자'는 정책 제안이 절반은 있어야 하는데, 이에 대한 자료는 찾을 수 없었다"고 짚었다.한편, 국민의힘은 '정책 실패'를 단언하며 비판을 이어갔다.이충형 대변인은 이날 논평을 통해 "이재명 정부 출범 넉 달 만에 4번의 부동산 대책이 나왔지만 시장의 반응은 싸늘하다. 문재인 정부 28번의 부동산 대책 실패의 전철을 그대로 밟아가고 있다"며 "보유세와 LTV를 둘러싼 당정의 엇박자와 오류, 갈팡질팡하는 혼선도 시장 불안을 더 키우고 있다"고 비판했다.이 대변인은 "문재인 정부 이후 부동산 대책이 나올 때마다 집값이 잠깐 잡히는 듯 보였다가 결국 더욱 가파르게 오른 전철이 반복됐다. 공급 없는 규제는 사회주의적인 '시장 찍어누르기'일 뿐"이라며 "서민과 무주택자들에게 '내 집 한 칸'의 희망을 줄 수 있는 실질적인 공급 대책을 내놓기를 촉구한다"고 밝혔다.최보윤 수석대변인 역시 최근 사임한 이상경 국토교통부 1차관에 대해 "차관 한 명 해임으로 끝낼 일 아니다. 이재명 대통령이 직접 나와 대국민 사과하라"며 "이재명 대통령이 '10·15 부동산 재앙'을 차관 한 명 사퇴로 덮으려 하고 있다"고 날을 세웠다.이어 김용범 대통령실 정책실장, 구윤철 경제부총리, 이억원 금융위원장을 언급하며 "'내로남불 부동산 3인방'이 버젓이 포진해 있다"며 "이들은 국민에게 대출 줄이고 투기 막겠다고 외치며 정작 자신들의 부동산은 불렸다는 공통점을 갖고 있다"고 꼬집었다. 그러면서 최 수석대변인은 "이 대통령은 10·15 부동산 대책을 전면 취소하고, 10.15 부동산 재앙 나머지 3인방도 즉각 해임하라"고 촉구했다.최 수석대변인은 이날 기자들과 만난 자리에서, 민주당의 6채 공세에 대해 "민주당이 얘기하는 부분은 장 대표에 대한 개인적 공격일 뿐 논리가 맞지 않는 공격에 지나지 않는다"라며 "국민들이 분노하는 건 위선과 불공정"이라고 말했다.