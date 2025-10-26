이 대통령 부부, 아세안 정상회의 참석차 말레이시아로 출국

큰사진보기 ▲말레이시아 아세안 정상회의 참석차 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 오늘(26일) 오전 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의 참석을 위해 출국했다. 이 대통령은 1박 2일 일정으로 말레이시아 쿠알라룸푸르를 방문한 뒤 내일(27일) 귀국한다.부인 김혜경 여사와 함께 서울공항에 도착한 이 대통령은 배웅나온 정부와 여당 인사들과 일일이 악수를 나눈 뒤 전용기인 공군1호기 트랩에 올랐다.이 대통령 부부는 환송 인사들과 함께 공군 1호기로 걸어서 이동하면서, 대화 도중 정청래 더불어민주당 대표와 웃음을 짓는 모습도 엿보였다.공항에는 정청래 대표 외에도 윤호중 행정안전부 장관, 김병기 더불어민주당 원내대표, 다토 모하메드 잠루니 빈 카리드 주한 말레이시아 대사, 강훈식 대통령실 비서실장, 박윤주 외교부 1차관 등이 나왔다.이 대통령은 이날 오후 쿠알라룸푸르에 도착한 직후 현지 동포들과 만찬 간담회를 갖는다.둘째 날인 27일은 첫 일정으로 캄보디아 훈 마네 총리와 정상회담을 갖고 전략적 동반자 관계 발전 방안 등 양국간 현안을 논의한다. 특히 최근 한국인 납치감금 등으로 큰 문제가 되고 있는 초국가 온라인 스캠 범죄에 대해 어떤 대응 방안을 논의할지 주목된다.이어 열리는 한-아세안 정상회의에서는 포괄적 전략적 동반자 관계 발전을 위한 청사진을 제시하고, 이어지는 아세안+3국 정상회의에서는 아세안과 한중일 간 협력 강화를 표명할 예정이다.이 대통령은 오후에는 올해 아세안 정상회의 의장국인 말레이시아 안와르 이브라힘 총리와 정상회담을 갖고 무역 투자, 인프라, 방산 등 실질 협력 강화 방안을 논의한 다음 경주 APEC 정상회의 준비를 위해 27일 오후 서둘러 귀국길에 오른다.