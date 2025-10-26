트럼프 "북한, 일종의 핵보유국... 김정은 만나고 싶어"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 25일(현지시간) 카타르 도하의 알우데이드 공군 기지에서 에어포스원에 탑승하며 기자들과 대화하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 북한을 핵보유국으로 인정할 수 있다며 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 거듭 밝혔다.트럼프 대통령은 25일 말레이시아·일본·한국 등 아시아 순방길에 대통령 전용기(에어포스원) 안에서 기자들이 '북한은 미국과 대화하려면 뉴클리어 파워(Nuclear Power·핵무기 보유국)로 인정받아야 한다고 주장한다. 그것에 열려 있느냐'는 질문에 "나는 그들이 일종의 뉴클리어 파워라고 생각한다"라고 답했다.그러면서 "나는 그들(북한)이 얼마나 많은 무기를 갖고 있는지 알고 있다. 그들에 대한 모든 것을 알고 있다"라며 "김 위원장과도 매우 좋은 관계를 유지하고 있다"라고 말했다.이어 "그들이 뉴클리어 파워로 인정받아야 한다고 말한다면 나는 그들이 핵무기를 많이 보유하고 있다고 말할 수 있다"라고 덧붙였다.지난 3월에도 트럼프 대통령은 북한을 '뉴클리어 파워'라고 부르며 인도, 파키스탄 등과 함께 사실상의 핵보유국으로 인정하는 듯한 발언을 한 바 있다.김 위원장은 지난달 21일 최고인민회의에서 "개인적으로는 트럼프 대통령에 대한 좋은 추억을 가지고 있다"라며 "만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초해 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다"라고 밝혔다.이와 관련해 <월스트리트저널>은 "북한을 핵보유국으로 인정하는 것은 수십 년간 경제적·외교적으로 북한의 핵무기 폐기를 설득해 온 미국의 정책에 있어 획기적인 전환(dramatic shift)이 될 것"이라고 설명했다.트럼프 대통령은 이번 아시아 순방에서 김 위원장을 만나고 싶다는 뜻을 분명히 전했다. 그는 한국 방문 기간에 김 위원장과 비무장지대(DMZ)에서 만날 가능성을 묻자 "그가 연락한다면 그렇게 하고 싶다"라며 "지난번(2019년 6월) 그를 만났을 때 나는 내가 한국에 온다는 것을 인터넷에 공개했다"라고 밝혔다.또한 "북한은 핵무기는 많지만, 전화 서비스는 부족하다. 인터넷 말고는 방법이 별로 없다"라면서 "김 위원장은 내가 한국에 간다는 걸 아마 알고 있을 것"이라고 말했다.그러면서 "나는 100% 열려 있다. 김 위원장과 아주 잘 지냈다(I'd be open to it, 100%. I got along very well with him, Kim Jong Un)"라고 강조했다.트럼프 대통령은 이날 전용기에 오르기 전에도 기자들이 김 위원장과 만날 가능성을 묻자 "그렇게 하고 싶다. 그도 내가 간다는 것을 알고 있다"라고 답했다.앞서 트럼프 행정부 고위 당국자는 언론 브리핑에서 트럼프 대통령이 김 위원장을 만날 가능성이 있냐는 질문에 "미국의 대북 정책은 변함없다"라며 "대통령은 김 위원장과의 대화에 여전히 열려있지만, 이번 순방 일정에는 없다"라고 답했다.다만 "물론 변동이 생길 수는 있다"라고 여지를 남기면서 "트럼프 대통령은 첫 임기 때 김 위원장과 세 차례의 역사적인 정상회담을 가졌고, 이를 통해 한반도 안정을 이루었다"라고 강조했다.트럼프 대통령과 김 위원장은 2018년 6월 싱가포르, 2019년 2월 베트남 하노이에서 정상회담을 했으나 합의가 결렬됐다.하지만 2019년 6월 일본에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에 참석 중이던 트럼프 대통령이 김 위원장에게 판문점에서 만나고 싶다는 글을 SNS인 트위터(현 X)에 올렸고, 북한이 긍정적으로 반응하면서 이튿날 '깜짝 회동'이 성사된 바 있다.한편, 트럼프 대통령은 이번 방문에서 한국과 관세 협상을 마무리할 것이냐는 질문에 "타결에 매우 가깝다"라고 답했다. 그러면서 "한국이 준비된다면, 나는 준비됐다(If they have it ready, I'm ready)"라고 덧붙였다.