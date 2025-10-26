김동연 "세상에 하나밖에 없는 대한민국 최고 도서관... 이제 시작"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 25일 오후 경기도서관에서 열린 '경기도서관 첫 페이지를 열다' 개관 행사에서 '키워드 토크'에 참여하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 25일 오후 경기도서관에서 열린 '경기도서관 첫 페이지를 열다' 개관 행사에서 경기도서관을 방문한 도민들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"만약 이 공간이 여느 도서관처럼 책이나 보고, 책이나 대여해주는 공간으로 한다면 제 취지에 정말 맞지 않는 겁니다. 그걸 뛰어넘는, 대한민국에 하나밖에 없는 아주 유니크한 도서관을 만드는 데 신경을 쓰도록 하겠습니다."

"오늘 부족하지만, 도민과 함께 호흡하는 개관식을 하고 싶었다. 도민들이 와서 단순히 책 읽는 것에 그치는 것이 아니고 정말 이곳에서 자기가 하고 싶은 것들을 창업하는 공간, 친구를 만나는 공간, 새로운 사람을 만나는 공간, AI 기술을 활용해서 자기 생활과 비즈니스를 새롭게 할 수 있는 공간, 수많은 정보 공유의 공간, 이런 걸 만들고 싶었다."

큰사진보기 ▲경기도서관의 스칸디아모스(공기를 정화하고 습도를 조절하며, 소음을 줄여주고 뿌리가 없는 보존 이끼)로 식재된 중앙 나선형 계단. ⓒ 최경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도서관 개관 첫날 모습 ⓒ 최경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도서관에서 도민들이 편안한 분위기 속에서 책을 읽고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 경기도서관 3층 아트북 라운지에서 예술 서적을 들여다보고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 25일 오후 경기도서관에서 열린 '경기도서관 첫 페이지를 열다' 행사에서 참석자들과 개관 퍼포먼스 및 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도서관 전경 ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 25일 개관한 경기도서관을 두고 한 말이다. 그러면서 김동연 지사는 "세상에 하나밖에 없는 도서관위원회를 만들고 7명의 민간위원을 임명했다. 제가 직접 위원장을 맡았다"면서 "제가 갖고 있었던 도서관에 대한 열정과 애정을 기반으로 해서 경기도민의 상상력을 뛰어넘는 도서관을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.실제 이날 진행된 개관식도 김동연 지사의 말처럼 예사롭지 않았다. 내빈 소개도, 인사말이나 축사도 없었다. 이번 행사는 '사람과 책, 그 사이 경기도서관'이라는 슬로건 아래, '도민과의 첫 만남이자 첫 대화'를 위한 행사로 기획됐다. 전통적인 행사 절차를 과감히 생략하고, 도서관 투어·도민토크·공연·참여 퍼포먼스가 어우러진 참신한 '참여형 축제식 오프닝'으로 진행됐다.김동연 지사는 이날 기자들과 만나 "이제 시작이다. 대한민국에 하나밖에 없는 도서관은 개관식도 달라야 한다"면서 "의례적이고 판에 박힌 도서관과 그런 프로그램을 해서는 안 된다고 생각했다"고 강조했다.김동연 지사는 "제가 3년 전 도서관을 착공할 적에 '점을 찍는다'고 했는데 오늘 개관식은 그중에 하나의 점"이라면서 "경기도서관은 아직도 배가 고프다"고도 했다.경기도서관은 기후·환경, 인공지능(AI), 사람 중심 등 세 가지 키워드를 담아 운영하게 된다. 버려진 자원으로 가구와 조형물을 만들고, 태양광·지열로 에너지 일부를 충당하는 등 지속가능성을 실천한다. AI 스튜디오, AI 독서토론 등 실험적 서비스를 제공하고, 어린이부터 어르신, 이주민까지 모두에게 열린 포용적 공간으로, 누구나 머물며 배우고 연결될 수 있도록 설계됐다.김동연 지사는 '경기도서관을 만들면서 가장 심혈을 기울인 부분이 무엇이냐'는 질문에 "소프트웨어"라고 답했다. 김 지사는 "도민분들이 책을 읽든, AI 기술을 활용한 정보를 얻든, 이곳에 와서 자기 하고 싶은 것을 했으면 좋겠다"면서 "청년들이 자기가 하고 싶은 일을 찾을 수 있고, 일자리를 잃은 베이비부머 세대들이 와서 제2의 인생을 준비하고, 가족들이 와서 자녀들과 함께 서로 사랑을 나누면서 책 읽는 분위기를 만들고, 또 그 아이에게 상상력의 원천이 되게끔 하는 장소를 만들고 싶었다"고 설명했다.김 지사는 이날 개관식 행사의 하나로 열린 '키워드 토크 – 사람과 책, 그 사이 이야기'에서도 "도지사로서 건설 공사장이나 큰 건물 준공할 때 가서 축사도 많이 해보고 하지만 오늘이 가장 벅찬 기분"이라며 "도서관은 제게 정말 특별한 의미가 있다"고 감격 어린 모습을 보였다.김동연 지사는 또 "관장이나 도서관 직원들에게 세상에 하나밖에 없는 대한민국 최고의 도서관을 만들어보자고 이야기했다. 그저 건물 크게 짓고 책만 잔뜩 갖다 놓는 공간으로 만들고 싶지 않았다"면서 "3년 전 도서관 착공식에서 우리는 점을 툭툭 찍고 있다고 이야기했다. 오늘 첫 만남도 큰 점 하나를 찍었을 뿐"이라고 말했다.그는 이어 "이제 선을 만들고 면을 만드는 오늘이 시작이다. 경기도서관이 대한민국에 하나밖에 없는 도서관을 넘어 사람들을 연결하는 장이 되도록 도와주시기 바란다"고 강조했다.김윤아(33살)씨는 "책도 많고 공간도 쾌적하고 자주 오게 될 것 같다"면서 "(기후와 환경을 생각하는 도서관답게) 공간 소재 같은 경우에도 박스나 폐종이 등을 많이 활용했고, 의자 같은 것도 폐제품들을 활용해서 뭔가 기후 위기, 이런 것들을 좀 고려한 도서관인 것 같다"고 방문 소감을 밝혔다.이소연(39)씨도 "이렇게 좋은 도서관은 처음 봤다. 우리 동네에 있는 도서관은 그냥 책 읽는 공간이라서 좀 딱딱한 느낌이라면 여기는 좀 자유롭고, 도서관을 넘어서 안정적인 느낌이고, 편안해서 더 자주 찾아올 것 같다"고 말했다.11살, 9살 두 아들과 함께 도서관을 방문한 이소연씨는 "아이들이 와서 조금 더 책과 친해졌으면 좋겠다"면서 "책을 보면 딱딱한 느낌이고 애들이 싫어할 수도 있는데 여기는 아이들이 자주 와서 마음이 편해지는 곳이 되었으면 좋겠다"고 기대감을 나타냈다.경기도 이천에서 경기도서관 개관식을 보기 위해 자녀와 함께 방문한 이양수(57)씨는 "도서관에 대한 고정관념이 있지 않나. 좀 딱딱할 것 같기도 하고, 공부만 해야 할 것 같기도 하고. 그런데 경기도서관은 웅장하면서도 편안하고 여러 사람이 만나는 장소가 될 것 같아 기대감이 크다"고 말했다.이씨는 이어 "지식을 얻고자 하는 여러 사람이 만나서 새로운 도서관의 모습이 되지 않을까 싶다. 닫혀 있으면 한정될 텐데, 이렇게 열린 공간으로서 어떤 실험도 적용하기가 수용할 수 있을 것 같다"면서 "오늘 너무 좋은 시간을 만들어 주신 김동연 지사께 감사드린다"고 웃어 보였다.이날 개장 행사에는 김동연 지사의 고등학교 2학년 담임 선생님이었던 이경복(83)씨도 함께했다. 김 지사는 "국어 선생님이셨고, 책 읽기와 글쓰기의 중요성을 가르쳐주신 은사"라고 이씨를 소개했다.이경복씨는 "육체를 위해서 좋은 음식을 먹으려고 하는 것처럼 정신을 위해서는 책을 읽어야 한다. 독서를 해서 생각을 잘해야 행동을 잘하고, 습관이 되고 성격이 되고 운명이 된다"면서 "김동연 지사도 고등학교 때 두 번이나 교내 백일장에서 장원을 했는데, 책을 많이 읽고 생각을 많이 했기 때문에 그런 시를 쓸 수 있었을 거다. 그 힘이 아마 오늘의 김동연을 있게 했을 것"이라고 말했다.이날 개관식에는 윤희윤 국가도서관위원회 위원장, 마렉 레포브스키 슬로바키아 대사, 이진우 한국도서관협회장, 오지은 공공도서관협의회장, 이광호 한국출판인회의 회장, 고도원 아침편지문화재단 대표, 김경집 인문학자, 최서림 동방서림 대표 등이 참석했다.개관식 행사 마지막 순서로 참석자들은 '나의 독서 다짐'을 친환경 풍선에 적어 천장으로 띄우는 축하 퍼포먼스를 펼쳤다. 수십 개의 다짐이 달팽이관처럼 생긴 중앙 홀을 따라 올라가 5층까지 이어지며, 경기도서관의 비전인 '사람과 책이 연결되는 미래도서관'을 상징적으로 표현했다.경기도서관의 첫날 방문자는 2만 2,030명, 대출 권수는 3,107권이다. '오감으로 독서하라!' 야외 행사에는 1,620명이 참여했다.윤명희 경기도서관장은 "오늘은 경기도서관의 첫 페이지를 연 날이자, 도민이 함께 써 내려갈 이야기가 시작되는 날"이라며 "앞으로도 경기도서관은 책을 매개로 사람과 지구, 기술과 감성이 만나는 공간으로 진화해 갈 것"이라고 밝혔다.경기도서관은 연면적 2만 7,795㎡로 전국 공공도서관 가운데 최대 규모다. 지하 1층부터 지상 5층까지 도서 열람과 체험, 전시, 창작공간으로 구성됐다. 장서는 총 34만 4,216권으로, 도서가 14만 8,181권, 전자책이 19만 6,035권이다. 도는 향후 5년 내 도서 25만 권, 전자책 30만 권 등 최대 55만 권까지 장서를 확대할 계획이다.시범운영 기간인 올해 말까지는 월~금요일 아침 10시부터 밤 9시까지, 토·일요일 아침 10시부터 저녁 6시까지 이용할 수 있다. 도는 시범운영 기간이 끝나면 도민 의견을 반영해 운영시간을 확정할 예정이다.회원제도는 일반회원과 도민회원으로 나뉜다. 실명인증만 하면 일반회원, 거주지 인증까지 하면 도민회원이 된다. 일반회원의 경우 1회 3권, 15일간 대출이 가능하며 내년부터는 1회 5권·7일 연장제도가 도입된다.