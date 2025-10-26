"조희대를 탄핵하라"... 시민들, 사법부 규탄 촛불집회 열어

큰사진보기 ▲25일 오후 수원역 문화광장 앞에서는 수원오산화성촛불행동 주최로 "조희대를 탄핵하라", "조희대를 수사하라"고 촉구하는 촛불 집회가 열렸다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 오후 수원역 문화광장 앞에서는 수원오산화성촛불행동 주최로 "조희대를 탄핵하라", "조희대를 수사하라"고 촉구하는 촛불 집회가 열렸다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 오후 수원역 문화광장 앞에서는 수원오산화성촛불행동 주최로 "조희대를 탄핵하라", "조희대를 수사하라"고 촉구하는 촛불 집회에서 남기업 공동대표가 발언하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

경기지역 시민사회단체가 촛불집회를 열고 "조희대를 탄핵하라", "조희대를 수사하라"고 촉구하며 다시 한 번 '사법 정의'를 외쳤다.25일 오후 경기 수원역 문화광장 앞에서는 수원오산화성촛불행동 주최로 '내란청산, 국민주권 실현'을 주제로 한 촛불 집회가 열렸다. 시민들은 이날 "대선 개입, 내란 비호 조희대를 탄핵하라", "불법 재판 범죄자 조희대를 수사하라" 등의 구호를 외쳤다.남기업 수원오산화성촛불행동 공동대표는 "윤석열 전 대통령과 내란 세력 청산이 사법부 앞에서 멈춰 있다"며 "특별재판부를 설치하고 조희대 대법원장을 탄핵해야 한다"고 주장했다. 그는 "이제 사법 정의를 바로 세우지 않으면, 또다시 권력이 법 위에 군림하는 시대가 반복될 것"이라고 말했다.이어 "국내에서는 조희대 사법부가, 해외에서는 미국이 한국의 민주주의를 가로막고 있다"며 "트럼프 전 대통령의 투자 강요를 규탄한다"고 발언했다. 남 대표는 "미국이 한국 정부에 3500억 달러 투자를 강요하고 있다"면서 "이것은 동맹이 아니라 강요이며, 주권 침해에 다름 아니다"라고 비판했다.현장에서는 다양한 시민 발언이 이어졌다. 한 시민은 "사법부가 권력의 방패가 되어선 안 된다. 국민이 정의를 지켜낼 것"이라고 강조했다. 또 다른 시민은 "진실을 외면하는 법원은 국민의 법원이 아니다. 국민이 심판할 것"이라고 말했다.집회는 "사법 정의를 바로 세우자"는 구호 속에 마무리됐다. 시민들은 촛불을 높이 들고 "내란 세력은 심판받아야 한다", "끝까지 진실을 밝히자"고 외쳤다. 찬 바람 속에서도 시민들은 "사법부가 국민 위에 군림하지 못하도록 끝까지 싸우겠다"고 다짐했다.