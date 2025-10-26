'논산 강경젓갈축제' 3일차... 금강둔치 인파로 '들썩'

큰사진보기 ▲강경젓갈축제 판매장에서 상인이 환한 미소로 관광객에게 젓갈의 맛과 우수성을 설명하고 있다. 축제 기간 동안 20% 할인 판매가 진행 중이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲인기가수 마이진이 강경젓갈축제 메인무대에서 ‘처녀뱃사공’ 등을 열창하며 관객의 환호를 받고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 3일차를 맞은 25일 오후, 충남 논산시 강경읍 금강둔치 일원이 젓갈축제를 즐기려는 관광객들로 북적이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘젓갈김치 담그기’ 체험에 참여한 관광객이 아이가 바라보는 가운데 진지하게 김치를 담그고 있다. 강경젓갈축제의 대표 인기 프로그램으로 자리 잡았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제장 쉼터. 수천명이 오갔지만 시민과 관광객의 자발적 참여로 ‘쓰레기 없는 축제’가 실현되고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲관광객들이 음식부스에서 금강을 바라보며 가을 정취를 즐기고 있다. 젓갈 향과 어우러진 금강의 저녁 풍경이 축제의 피날레를 장식했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 부스 곳곳을 돌며 상인과 시민을 격려하고 있다. “강경젓갈축제는 시민의 손으로 만들어가는 논산의 자부심”이라고 말했다. ⓒ 이동우 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제를 찾은 시민과 관광객들이 축제장 내 쉼터에서 휴식을 취하며 가을 정취를 만끽하고 있다. 여유로운 표정 속에 금강둔치의 낭만이 묻어난다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

25일 오후, 충남 논산 강경 금강둔치 일원. 가을빛이 강 위에 내려앉은 축제장은 수만 명의 인파로 가득했다. 그러나 그 어떤 대형 행사보다 눈길을 끈 건 '깨끗함'과 '질서'였다.제29회 강경젓갈축제가 '먹거리 축제'의 틀을 넘어 시민의식과 친환경 실천이 어우러진 지속가능한 축제로 자리 잡고 있다.이날 오전 일찍부터 열린 '젓갈김치 담그기' 체험장은 이미 줄이 길게 늘어서 있었다. 시민과 관광객이 직접 젓갈 양념을 버무리며 "강경의 맛을 손끝으로 느낀다"며 웃음을 터뜨렸다.젓갈판매장과 상월고구마 판매장은 문전성시를 이뤘고, '짭조름한 젓갈과 달큰한 고구마'의 조화는 축제장을 찾은 사람들의 입맛을 사로잡았다.그러나 인파만큼 인상적인 건 깨끗한 축제장 이였다. 수천 명이 오가는 현장이었지만, 금강둔치에는 흘린 쓰레기 하나 찾아보기 어려웠다.논산시 생활폐기물팀과 수거업체 직원들이 분주히 움직이는 한편, 시민과 관광객들도 스스로 다회용기를 반납하고 분리수거함을 찾아 나섰다."우리 지역을 우리가 깨끗하게 만든다"는 자발적 참여 문화가 어느 때보다 빛났다.올해 강경젓갈축제는 '탄소중립 실천 축제'라고 불릴 만큼 실천이 잘 되고 있다. 논산시와 (재)논산문화관광재단은 지난해에 이어 다회용기 순환 시스템을 전면 도입했다.음식 판매와 시식 부스에선 일회용품이 사라지고, 모든 그릇과 컵이 회수·세척·재공급되는 완전 순환 구조가 운영되고 있다.논산시 자원순환과 관계자는 "축제 기간 많은 양의 일회용 폐기물을 줄이는 효과를 기대하고 있다"며 "시민의 자발적 참여가 시스템을 완성하고 있다"고 말했다.이 같은 변화는 '버리지 않는 축제', '함께 책임지는 축제'로 논산시의 새로운 축제 모델을 만들어가고 있다.해질 무렵, 금강둔치를 붉게 물들이는 노을은 또 다른 주인공이었다. 관광객들은 강가에 서서 사진을 찍고, 가족과 함께 앉아 식사를 나누며 하루를 마무리했다.밤이 찾아오자 메인 무대의 열기가 이어졌다. 트로트 가수 마이진이 '처녀뱃사공'을 비롯한 히트곡을 연달아 부르며 강경의 가을밤을 뜨겁게 달궜다.이날 백성현 논산시장은 축제장 곳곳을 빠짐없이 순회하며 상인과 자원봉사자, 관광객들을 격려했다.백 시장은 "강경젓갈축제는 시민의 손으로 만들어가는 논산의 자부심"이라며 "단순한 행사를 넘어 도시의 지속가능성을 높이는 축제 모델로 발전시키겠다"고 했다.축제 기간 동안 논산시 강경읍 일대 상인들은 "젓갈과 고구마 덕분에 모처럼 활기가 돌았다"며 환하게 웃었다.논산문화관광재단 관계자는 "서울·대전 등 대도시 관광객의 비중이 늘면서 체류형 관광으로 발전하는 조짐이 뚜렷하다"며 "강경젓갈축제가 지역경제의 실질적 활력으로 이어질 것"이라고 전했다.