늦가을 단풍이 제대로... 남산 하늘숲길을 거닐다

"굳이 멀리 단풍 구경 떠날 필요 없어. (남산) 단풍이 제대로야."

큰사진보기 ▲남산 하늘숲길 단풍 남편이 가족톡에 올린 하늘숲길 풍경(11월 8일). 사진만 보면 어디 깊은 산골에서 찍은 줄 알겠다. ⓒ 전영선 관련사진보기

"와~ 대박!"

큰사진보기 ▲남산 하늘숲길의 단풍카메라에 온전히 담지 못할 만큼 빛깔이 고왔다. ⓒ 전영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲남산 하늘숲길 조망도 하늘숲길은 지그재그로 덱을 조성해 경사가 완만하고 평탄하다. 쉼터와 전망대도 곳곳에 마련되어 있어 남녀노소 누구나 편안하게 숲의 정취를 즐길 수 있다. ⓒ 서울시 '내손안에서울' 관련사진보기

"진짜 복잡하네유."

"그러게요. 이런 데도 집이 없다고 다들 아우성이죠."

큰사진보기 ▲노을전망대 유리 펜스를 활용해 공중에 떠 있는 듯한 개방감을 선사하는 스카이뷰 포토존이다. ⓒ 전영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲건강정원 하늘숲길의 종착점. 남산타워에서 내려온다면 이곳이 시작점이 된다. ⓒ 전영선 관련사진보기

"볼 만하네유."

남편에게서 남산 하늘숲길의 정취를 전해 들은 것은 11월 초였다. 남편은 토요일마다 남산도서관으로 강의를 나가는데 일이 끝나면 꼭 남산을 일주한다. 그러면서 남산의 정취를 사진으로 찍어 가족 단톡방에 올린다. 근사한 풍경을 함께 나누지 못하는 아쉬움을 달래기 위해서이다. 그러다 보니 우리 가족에게 남편은 본의 아니게 남산의 변화를 가장 발 빠르게 전하는 소식통이 되었다.하늘숲길을 걷고 온 날에도 남편은 단풍 사진과 함께 소감을 그렇게 전했다. 남편의 말에 '가봐야지' 마음을 먹었지만 좀체 짬이 나지 않았다. 그러다가 시어머니 제사를 마친 다음날인 지난 15일, 드디어 서울 용산구 후암동에 위치한 남산 하늘숲길(10월 25일 개통)을 찾게 되었다. 다른 일정이 있는 동서와 아이들을 제외하고 우리 부부와 서방님 세 사람의 나들이였다.11월 중순이었지만 하늘숲길의 단풍은 여전했다.숲길을 오르는 동안 곳곳의 단풍을 보자 탄성이 절로 터져 나왔다. 단풍은 카메라에 그 빛깔을 온전히 담을 수 없을 만큼 여전히 붉었다. 남편은 나뭇잎이 많이 떨어졌다며 아쉬움을 나타냈지만 이제야 단풍을 만끽하는 입장에서는 사라지지 않은 그 빛깔에 그저 감탄만 연발했다. 도심에서 단풍 삼매경에 빠진 날로 기억될 만한 특별한 순간이었다.하늘숲길은 남산도서관 '소월정원'에서 시작한다. 종착점은 '건강정원'(남산타워에서 내려오는 이들에게는 시작점과 종착점이 거꾸로겠다). 총길이는 1.45km로, 휠체어나 유모차가 다닐 수 있도록 경사가 완만하고 평탄한 나무 데크로 이루어져 있다. 데크의 폭은 휠체어 두 대가 지나기에는 좀 좁은 듯 보이는데 군데군데 전망대와 쉼터가 마련되어 있어 비켜 지나기에는 어려움이 없어 보인다.남산 하늘숲길은 2023년부터 서울시 총괄 건축가와 직원들이 험준하고 길이 없던 숲을 오가며 최적의 동선을 찾아내 만들었다고 한다. 데크 길은 나무가 없는 빈터를 중심으로 최대한 지형을 유지해 선정했고, 나무가 있는 곳은 구조물로 보호하거나 노선을 우회했다고 한다.아닌 게 아니라 걷다 보면 그런 흔적을 곳곳에서 발견할 수 있다. 데크를 뚫고 솟은 나무와 난간 곁에 바짝 붙어 비스듬히 자라는 나무를 흔하게 마주치기 때문이다. 지그재그길이 많은 것도 그런 노력의 결과로 보였다.지그재그길을 모두 지나고 나니 '노을 전망대'가 나타났다. 넓은 쉼터와 확 트인 도심 전경을 한눈에 담을 수 있는 전망 덕분에 많은 이들이 이곳에서 간식도 꺼내 먹고 사진도 찍으며 쉬어 갔다. 우리도 이곳에서 잠시 쉬어 가기로 했다.말 없이 걷기만 하던 서방님이 툭- 감상을 던졌다. 당진에 사는 서방님은 빈틈없이 들어 찬 빽빽한 서울 도심을 보자 풍광의 멋스러움보다는 직장을 구해 서울로 상경한 아이들의 팍팍한 서울살이가 먼저 떠오르는 모양이었다.독립할 날이 멀지 않은 아이들 생각에 나도 자연스럽게 말을 보탰다. 우리의 기분을 알아챈 듯 청명하던 날씨가 잠시 흐렸다 다시 맑아졌다.걷다 보니 어느새 남산타워가 눈앞에 나타났다. 마지막 쉼터인 '소나무 쉼터'였다. 이곳에도 머무르는 사람이 많았다. 남산타워를 배경으로 사진을 찍을 수 있어서였다. 이곳을 기점으로 되돌아가는 사람이 꽤 많았다. 하지만 우리는 이곳을 지나쳐 곧장 '건강정원'으로 향했다. 돌아갈 때는 해치 버스를 타고 내려갈 생각이어서였다.집으로 돌아오는 길, 높은 산을 즐겨 찾는 서방님에게 야트막한 남산의 단풍이 어땠냐고 감상을 물었다.서방님은 느릿느릿 고개를 끄덕이며 특유의 사투리를 날렸다. 단풍 삼매경에 풍덩 빠진 나만큼은 아니어도 저 정도면 서방님도 꽤나 만족했다는 표시. 오랜만에 형제간에 사진도 찍고 단풍 구경도 하고, 이래저래 하늘숲길을 찾길 잘했다고 생각한 하루였다.