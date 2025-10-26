제30회 효고현 한국학원 연합 문화제 열려

큰사진보기 ▲제30회 효고현 한국학원 연합문화제 ‘시월마당’ 가요제에서 요즘 부는 한류나 케이팝 영향으로 젊은이들이 많이 참여한 단체도 있었습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학에서 우리말과 민속학을 가르치고 있습니다.

25일 오후 일본 고베 산노미야 고베포토오아시스에서 고베한국교육원(김재호 원장)과 효고한국학원연합회(회장 김상영)가 주최하는 제 30회 효고현 한국학원 연합 문화제 '시월마당'이 열렸습니다. 이날 효고현 민단이 운영하는 한국학원 13곳에서 공부하는 학생들이 여러 가지 노래와 민속예능들을 선보였습니다.효고 민단은 효고현 고베시나 여러 곳에서 사는 우리 나라 사람들이 모여서 만든 조직입니다. 민단은 일본 전국에 조직을 가지고 있습니다. 고베는 오사카의 이웃 도시로 오래 전부터 개항해 여러 나라사람들이 드나들며 모여서 살았습니다. 1995년 1월 지진 피해를 입기도 했지만 이제 새롭게 바뀌었습니다.효고 민단 여러 한국학원에서는 효고현 고베시와 둘레 여러 도시와 한반도에서 온 사람들과 일본 사람들이 우리말을 비롯해 우리 춤과 노래 들을 가르치고 배우고 있습니다. 이날 시월 마당에서는 그간 배운 말과 노래와 춤을 바탕으로 여러 학생들이 모여서 자신들의 기량을 발표하는 자리였습니다.지난 주에는 고베한국교육원에서 백일장이 열렸습니다. 백일장은 초급과 상급으로 나누어서 열렸습니다. 초급에서는 참가자 10명이 실력을 겨루었고, 상급에서는 18명이 참가했습니다. 참가자들은 '내가 경험한 한국 문화'라는 제목으로 글을 지었습니다.25일 가요제에는 고베 한국학원 7곳에서 참가하여 우리 노래를 부르며 즐거운 시간을 가졌습니다. 가요제가 마친 뒤에는 여러 학교에서 준비한 특별 출연이 이어졌습니다. 이 자리에서는 학생들이 그동안 준비해온 태권도 공연뿐만 아니라 우리 노래를 부르거나 춤을 추었습니다.