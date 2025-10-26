AD

내란청산-국민주권실현 촉구 162차 촛불대행진 집회가 촛불행동 주최로 24일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 앞 (서초역 1번 출구)에서 열렸다. 이날 집회는 이태원참사 3주기를 맞아 추모 묵념으로 시작됐다.먼저 10.29 이태원참사 희생자 송채림의 아버지 송진영씨가 무대로 나와 발언을 했다. 그는 "참사의 진실은 아직도 밝혀지지 않았다"며 "얼마 전 정부의 합동 감사 결과는 대통령실 이전으로 인한 경찰 배치 부족과 용산구청의 미흡한 예방 대응이 원인이라고 했다. 하지만 당시 현장에 있던 마약 수사반의 존재와 그 역할에 대한 언급은 단 한줄도 없었다"고 토로했다.이어 "진실을 밝히기 위해서는 훨씬 더 폭발적이고 강도 높은 조사가 필요하다. 검경 합동수사단은 지금이라도 국민이 납득할 수 있는 중간 수사를 공개해야 한다"며 "이태원 참사 진실을 밝힐 때까지 투쟁을 멈추지 않을 것"이라고 했다.기조연설을 한 구본기 촛불행동 공동대표는 "조희대 사법부가 이번 국정감사에서 보인 행태는 차마 눈뜨고, 봐줄 수가 없을 지경이었다"며 "국감에 나온 전국 법원장들은 헌법재판소에서 내란은 위헌이라는 결정을 했는데도 내란이라는 말을 하지 않았다"고 강조했다.오주성 국민주권당 당원은 "트럼프는 사과를 하라고 했더니 협박을 하고, 양보를 하면 더 빼앗아 가려고 하고 있다"며 "이런 동맹 필요한가. 주권침해와 모독이 반복되는 이 예속적인 쇠사슬 동맹 구조를 끊어 내자"고 주장했다.집회참가 시민들은 "조희대를 탄핵하라. 조희대를 수사하라" "대선개입 내란 비호 조희대를 탄핵하라" 등의 구호를 외쳤다.162차 촛불대행진 집회에 앞서 이날 오후 3시 30분부터 10.29이태원 참사 3주기 추모 미사가 열렸다. 이날 미사를 집전한 박재석 신부는 "이태원 참사 희생자들을 추모하고, 유가족들에게 위로의 말을 전한다"며 "제대로된 진상규명과 처벌을 위해 함께 기도했으면 한다"고 말했다.이어 "우리 공동체는 이태원참사 희생자들을 슬퍼하고 있다. 하지만 우리 그리스도인에게는 죽음이 삶의 끝이 아니라 영원한 생명의 시작이므로 주님 안에서 만나리라는 희망을 가지고 있다"며 "이제 우리 곁을 떠난 이태원참사 희생자들을 위해 함께 한마음으로 기도하자"고 말했다.이날 10.29이태원참사 3주기를 맞아, 시민추모대회가 유가족협의회와 시민대책회의, 정부 공동 주최로 오후 6시 34분 서울광장에서 열렸다. 이태원참사 기억식은 오는 29일 오전 10시 29분 서울 광화문 북광장에서 열린다.또한 이태원참사 3주기 추모 천주교 미사가 천주교정의구현사제단 주최로 오는 27일 오후 6시 34분 서울 용산 지하철 6호선 녹사평역 주변 이태원광장에서 사전행사가 열리고, 오후 7시 추모 미사가 열린다.