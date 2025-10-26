여순사건 당시 무분별한 '즉결처분', 왜 그렇게 많았을까

큰사진보기 ▲붙잡힌 여수여고 학생들1948년 10월 당시 부역 혐의로 붙잡힌 여수여고 학생들 ⓒ 이경모 관련사진보기

1948년 여순사건 당시 진압부대에 의한 무분별한 '즉결처분'이 자행된 배경 중 하나로, 주요 현장 지휘관들이 일제 만주군 출신이었다는 점이 크게 작용했다는 분석이 제기됐다. 일제는 항일 빨치산 토벌을 위해 관련 법령을 제정해, 급박한 상황에서는 지휘관이 재량으로 '비적'을 사형할 수 있도록 허용했고, 이 같은 경험이 만주군 출신들에게 익숙한 행위로 남았다는 것이다.지난 22일 전남 여수시와 전남여수교육지원청 등이 공동 주최하고 여수지역사회연구소, 광주과학기술원 CIER, 용월사, 원광대학교평화연구소 등이 주관한 '여수·순천 10·19 77주년 국제학술심포지엄'이 '냉전과 여순사건, 그리고 평화학적 과제'를 주제로 여수 신라스테이호텔에서 열렸다.이 자리에서 노영기 교수(조선대학교)는 '여순사건의 발발과 대한민국 정부의 초기 대응'이라는 주제로 발표하며, 당시 토벌 부대의 주요 지휘관 다수가 만주군 출신이었다는 점에 주목했다.노 교수에 따르면, 제5여단장으로 토벌작전을 총지휘한 김백일 중령, 제3연대 부연대장 송석하 소령, 제15연대장 최남근 중령, 육군본부 정보국장이자 토벌사령부 실무 책임자 백선엽 중령, 육군본부 연락 담당 정일권 대령 등은 모두 만주 봉천군관학교 출신으로, 일제 시절 항일 빨치산 토벌 경험을 가진 인물들이었다.이 가운데 정일권을 제외한 대부분은 일제가 1938년 12월, 조선인 항일세력을 토벌하기 위해 조선인들로 구성한 '간도특설대' 출신이었다. 이승만 정권은 이들을 실전 경험이 풍부한 지휘관으로 평가해 여순사건 진압 작전에 투입했다.노 교수는 "토벌사령부 사령관 송호성은 광복군 출신으로 냉전 의식이 약했고, 만주군·일본군 출신이 주축인 토벌사령부에서 조직 장악력이나 실제 권한이 취약했다"고 봤다. 반면 "만주군 출신 지휘관들은 강한 반공 성향과 냉전적 세계관을 바탕으로 강경 진압을 주장했다"고 설명했다.이어 "이들은 만주군과 일본군 시절의 토벌 경험을 그대로 여순사건 진압에 적용했고, 이 과정에서 수많은 민간인 학살이 자행됐다"고 말했다. 특히 "1948년 10월 27일 토벌작전이 일단락된 이후 전남 동부 지역에서 '부역자'로 분류된 민간인들을 정당한 재판 절차 없이 무수히 '즉결처분'했다"고 밝혔다.노 교수는 이 같은 행위가 일제의 '잠정징치도비법(暫定懲治盜匪法)'에서 기원한다고 지적했다. 1932년 제정된 이 법은 항일 빨치산을 토벌할 때 사태가 급박하면 지휘관이 재량으로 적을 처단할 수 있는 '임진격살(臨陳擊殺: 전장에서의 즉결처분)' 권한을 부여했다. 노 교수는 "이 법에 익숙했던 만주군 출신 지휘관들이 여순사건 당시 민간인에게까지 이를 적용한 것"이라고 설명했다.또한 그는 여순사건 직후 선포된 계엄령의 불법성도 지적했다. "계엄법은 1949년에야 국회를 통과했는데, 여순사건 당시에는 법적 근거 없이 호남지구에 계엄령이 선포됐다"며 "이 불법적 계엄령에 따라 군은 고등군법회의를 설치하고 민간 감시와 통제를 강화했으며, 거주 이전의 자유를 제한하고 군이 민간인 재판까지 독점했다"고 주장했다.토론자로 나선 권오수 순천대학교 교수는 "현장 지휘관의 출신과 성향이 학살의 원인으로 작용한 것은 사실이지만, 그 책임을 현장 지휘관에만 한정할 수는 없다"고 지적했다. 권 교수는 1948년 10월 25일 제임스 하우스만 미군 고문관이 순천에서 민간인들이 재판 없이 처형되는 문제를 보고하고, 재판소 설치와 인원 충원을 요청했음에도 이범석 국무총리 겸 국방부 장관과 윤치영 내무부 장관이 아무런 조치를 하지 않았다고 언급했다.권 교수는 "이 보고에도 불구하고 한국 정부와 주한미군사령부가 방관했음을 고려하면, 여순사건의 민간인 학살에 대한 책임은 현장 지휘관뿐 아니라 당시 정부에도 있다"고 강조했다.한편, 이승만 대통령은 1948년 11월 5일 발표한 담화문에서 여순사건을 "공산분자들의 동족상잔"으로 규정하며 "남녀노소를 막론하고 불순분자를 색출하라"고 지시했다.