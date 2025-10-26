큰사진보기 ▲서울광장추모행사장'10.29 이태원 참사 3주기 시민추모대회'가 열리는 서울도서관 앞 서울광장 행사장. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"이제야 진정한 추모가 시작된 것 같아요."

"정권이 바뀌고 나서야 이런 자리가 가능해졌다는 게 씁쓸하지만, 결국 진실은 묻히지 않는다는 걸 보여주는 날이에요."

큰사진보기 ▲서울시청광장 앞 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시청광장 앞 모습 ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲기억물품들시민추모대회장 홍보부스에서 나눠준 '10.29 이태원참사' 기억 물품들. 팔찌2개, 리본, 책갈피, 배지. ⓒ 이상돈 관련사진보기

25일 오후, 서울광장은 깊어가는 가을 햇살 아래 시민들의 발걸음으로 가득 찼다. 오는 29일 이태원참사 3주기를 앞두고, '별들과 함께 진실과 정의로'를 슬로건으로 한 시민추모대회가 열렸다.2년 전, 서울시청 본관 옆에 겨우 천막 하나를 세웠던 유가족들의 초라한 추모 공간을 기억하는 이들에게, 오늘의 서울광장은 격세지감이었다.새로 출범한 정부와 유가족협의회, 시민대책회의가 공동 주관으로 행사를 준비했고, 서울광장은 오롯이 '기억'과 '연대'의 장으로 변했다.행사에는 외국인 희생자 가족도 초청돼, 서로 다른 언어로 "잊지 않겠다"는 다짐을 나눴다.서울 마포구에서 온 직장인 김서현(34. 가명)씨는 목이 메인 듯 말했다.광장 한켠에는 '10월, 기억과 애도의 달'을 주제로 한 시민 참여 부스가 마련됐다. 추모 엽서를 쓰는 시민들, 희생자 이름이 적힌 별 모양 카드를 매다는 청소년들, 그리고 그 곁에서 조용히 손을 맞잡은 노년 부부의 모습이 잔잔한 울림을 줬다.행사는 오후 1시 59분, 참사가 발생한 시각에 맞춰 이태원역 1번 출구에서 출발한 4대 종교 기도회와 시민 추모 행진으로 시작됐다.해가 기울 무렵, 광장 중앙 무대에서는 희생자 159명의 이름이 한 명씩 호명됐다. 이름이 불릴 때마다 하늘을 향해 별빛 조명이 켜졌고, 그 빛은 마치 그들의 목소리를 대신하듯 광장을 물들였다.한 시민은 이렇게 말했다.