대통령실, 장동혁에 "부동산 6채 실거주용? 머리·발 따로 사나"

큰사진보기 ▲대통령실에 붙은 청와대 업무표장6월 22일 용산 대통령실 기자회견장 연단에 청와대 시절 사용하던 업무표장이 붙어 있다. 대통령실은 지난 13일 보도자료를 통해 "과거 청와대에서 사용하던 업무표장을 다시 사용하기로 했다"며, "청와대 복귀가 완료될 때까지는 '청와대' 대신 '대통령실'로 글자를 변경해 사용하기로 했다"고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 설승은 기자 = 대통령실은 25일 국민의힘 장동혁 대표가 아파트와 주택 등 부동산 자산 6채를 보유한 것을 '대부분 실거주용'이라고 설명한 데 대해 "국민을 우습게 보는 해명"이라고 직격했다.대통령실 관계자는 이날 연합뉴스와 통화에서 "부동산 6채가 실거주용이면 머리 따로, 발 따로 사는 것이냐"며 "야당 대표부터 투기 자산을 정리하고 반성하는 모습을 보여야 국민이 그 진정성을 믿어줄 것"이라고 말했다.앞서 장 대표는 이날 기자간담회에서 더불어민주당이 전날 당 부동산특위 위원장을 겸한 자신을 향해 "아파트만 4채에 오피스텔, 단독주택을 보유했다"며 '부동산 싹쓸이 특위위원장'이라고 비판한 것과 관련, 투기성 자산이 아니라고 해명했다.장 대표는 현재 거주 중인 서울 구로구 아파트와 지역구인 충남 보령 아파트, 노모가 거주 중인 보령 단독주택, 국회 앞 오피스텔을 보유하고 있다. 별세한 장인에게 상속받은 경기도 안양 아파트 지분의 10분의 1, 경남 진주 아파트 지분 5분의 1도 각각 갖고 있다.장 대표는 간담회에서 이같이 부동산 6채를 보유하고 있다고 설명하고, 장모의 생활비 충당을 위해 월세를 받을 목적으로 보유한 안양 아파트 한 채를 제외하고 모두 실거주용이라고 설명했다.대통령실 관계자는 또 장 대표가 자신의 주택과 토지 모두를 이재명 대통령이 소유한 분당 아파트와 바꿀 용의가 있다고 한 데 대해서는 "치부를 감추기 위한 아무말 대잔치"라고 일축했다.아울러 장 대표가 현 정부의 부동산 정책을 비판한 것과 관련해선 "투자 다변화 기조 아래 현상을 해석해야 한다"며 "부동산에서 주식 시장으로의 '머니 무브'(자금 이동)에 대한 정부 의지로 투자 시장에 재편 흐름이 실제로 나타나고 있고 주식 시장 등도 호응 중"이라고 언급했다.ses@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>