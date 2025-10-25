송기섭 진천군수, 민주노총과 손잡고 '노동존중 사회' 만든다

큰사진보기 ▲송기섭(더불어민주당) 진천군수와 노동계가 손을 잡고, 학교급식노동자와 장애인활동지원사 등 취약계층 노동자의 노동환경과 처우 개선에 나선다. (사진=김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲송기섭(더불어민주당) 진천군수와 노동계가 손을 잡고, 학교급식노동자와 장애인활동지원사 등 취약계층 노동자의 노동환경과 처우 개선에 나선다. 사진은 학교급식실에서 23년간 일하다 폐암으로 사망한 고 이영미 씨의 순직인정을 촉구하는 모습 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲장애인활동지원사로 일하는 노동자들이, 충북도를 상대로 조례를 통해 처우개선에 나설것을 촉구하는 모습 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

송기섭(더불어민주당) 진천군수와 노동계가 손을 잡고, 학교급식노동자와 장애인활동지원사 등 취약계층 노동자의 노동환경과 처우 개선에 나선다.학교급식노동자들의 노동강도를 줄이기 위해, 진천군은 충북도내에서 최초로 급식실 식기세척업무를 지원한다. 조례를 제정해 최저임금 조차 보장받지 못하는 장애인활동지원사의 처우를 개선하기로 했다.민주노총충북지역본부(아래 민주노총, 본부장 박옥주)는 "진천군이 충북지역 자치단체로는 최초로 행정을 통해 안전한 일터를 만들고 노동을 존중하는 방향으로 나아가는 모습을 보였다"며 환영의 입장을 밝혔다.24일 진천군과 민주노총은 민주노총 충북본부 대회의실에서 노동 환경 개선과 협력 강화를 위한 업무협약을 맺었다.협약식에는 송기섭 진천군수와 박옥주 민주노총 충북본부장, 학교급식실 노동자와 장애인활동지원사 등 관계자 30여 명이 참석했다.진천군은 "이번 협약은 이재명 대통령 취임 후, '산업 현장의 안전은 타협할 수 없는 국가의 의무이며, 안전은 곧 국민의 생명'이라며 노동자 안전을 강조하고 있는 상황에서 지방정부와 노동계가 함께 적극 동참하기 위해 마련됐다"고 설명했다.진천군과 민주노총은 앞으로 ▲ 공공서비스의 공공성 강화, 질적 향상 ▲ 노동 현장의 과중한 노동 경감 지원 ▲ 노동자의 권익 증진과 안전한 노동 환경 조성 ▲ 노동 취약계층 처우 개선 지원 ▲ 사회적 가치 실현, 지역발전 기여 사업 등을 공동 추진해 나갈 방침이다.양 기관은 상호 전문성을 기반으로 협력 관계를 지속 강화하고, 노동 환경 개선과 관련된 정책 발굴･실행을 통해 노동 환경 개선의 충북 도내 확산을 주도할 계획이다.진천군과 민주노총이 협약을 통해 진행하는 첫 번째 사업은 '학교급식실 조리실무사 노동강도 경감사업'이다.학교급식실 조리실무를 맡고 있는 노동자들의 열악한 작업환경은 그동안 계속 지적돼 왔다.한 여름에도 조리기구에서 나오는 뜨거운 열기와 높은 습도에서 일하는 것은 건장한 남성노동자들 조차 버티기 힘들 정도다.여기에 조리과정에서 나오는 각종 발암물질에 노출돼, 급식노동자들이 폐암에 걸려 사망하는 산업재해까지 줄지어 발생했다.현재 전국에서 폐암으로 사망한 학교 급식노동자는 15명이다.지난 9월 22일 충북지역 학교급식에서 23년간 조리사로 일했던 급식노동자 A씨가 페암으로 사망했다.학교 급식 노동자 A씨는 무려 23년간 하루 세끼를 제공하는 충북지역 학교에서 조리사로 근무했다. 올 6월 엑스레이 촬영 검사에서 이상소견을 발견했고, 8월 폐암(선암) 진단을 받았으며 폐암 진단 한 달여 만에 사망했다. 고인은 항암치료를 받다 갑작스런 병세 악화로 사망한 것으로 전해졌다.충북 음성지역 모 초등학교 급식실에서 23년간 조리실무사로 일했던 고 이명미씨의 경우 지난 해 9월 요양 치료중 사망했다.유족 및 노조는 올 1월 음성교육지원청에 순직 인정 신청서를 제출했고, 마침내 지난 9월 2일 순직 인정서를 받았다.열악한 작업환경 뿐만 아니라 저임금 구조의 임금체계도 지적을 받았다. 이들 급식노동자는 방학기간에는 급여를 받지 못한다.상황이 이렇다 보니, 급식노동자들의 퇴사율은 급격히 늘었다. 일부 학교에서는 급식노동자들을 구하지 못해, 정원조차 채우지 못하는 일이 벌어졌다.결원된 인원 만큼, 급식노동자들의 노동강도는 더 높아졌다.이중 식기세척 업무는 조리실무사들에게 가장 부담이 큰 업무로 평가받았다.2023년 서울시 교육청이 실시한 설문조사에서 학교 조리실에서 가장 힘든 업무로 식기세척업무가 꼽히기도 했다.진천군과 민주노총은 학교 급식실에서 일하는 노동자들의 노동강도를 경감하기 위해, 급식에 사용되고 있는 식기 세척업무를 외부 전문업체에 위탁할 예정이다.외부 위탁업체는 매일 식기와 수저를 수거해 살균세척한 뒤 다시 학교로 배송한다.여기에 소요되는 비용은 진천군이 부담한다. 진천군과 민주노총은 내년 시범사업을 진행한 뒤, 사업을 확장할 계획이다.진천군과 민주노총은 대표적인 취약계층 노동으로 분류되는 '장애인활동지원사'의 처우를 개선하기 위해 조례를 제정하기로 했다.장애인 활동지원사는 장애인들의 일상생활을 지원하는 업무를 하고 있다.공공운수노조충북본부(본부장 윤남용)에 따르면 장애인 활동지원사들의 70% 이상이 월평균 200만 원 이하의 급여를 받고 있는 것으로 조사됐다.활동지원사들의 47%는 가계의 주 수입을 마련하기 위해 노동을 하지만, 사실상 가계를 유지하기에는 부족하다는 지적이다. 특히 활동지원사들의 15%가량은 100만 원 이하의 월 급여를 받고 있는 것으로 나타났다.공공운수노조는 그동안 충북도를 상대로 열악한 환경에 놓여 있는 장애인활동지원사 노동자들의 처우를 개선하는 내용이 담긴 조례제정을 줄기차게 요구해 왔다.이에 대해 진천군은 장애인활동지원사들의 처우를 개선하는 내용을 담아 조례 제정에 나서기로 했다.이 외에도 민주노총은 진천군에 추가 사항을 건의했다.화물차 운전 노동자들을 위한 전용주차장 조성, 혁신도시내 공공기관 소속 노동자들의 정주 여건 개선 등을 요구했다.충북지역은 그동안 '노동인권, 노동존중'의 사각지대로 꼽혀왔다. 서울시의 경우 이미 10여전부터 각 구에 취약계층 노동자들의 인권을 지원하는 '노동인권센터' 등을 운영하고 있지만 충북의 경우 도와 기초단체 어느 한 곳도 없다.충북도와 지자체가 노동인권에 대한 정책에 인색하면서, 노정관계도 좋지 않았다.민주노총충북본부는 충북지역에서 가장 큰 세를 형성하고 있는 노동단체로 소속 조합원은 대략 4만여명이다.민주노총은 충북도를 중심으로 구성된 노사정 대화채널에도 전혀 참석하지 않고 있다.그러면서 충북도를 비롯해 각 지자체와 갈등도 커진상태였다.이런 가운데 진천군과 민주노총이 '안전한 노동환경 업무협약'을 체결한 것은 이례적인 일로 평가받는다.이에 대해 김기연 민주노총충북본부 사무처장은 "충북도를 비롯해 여러 지자체에 취약계층 노동자를 보호하기 위한 사업을 제안해 왔다"면서 "진천군이 우리의 제안에 대해 성의를 담아 진정성 있는 답변을 해줬다"고 말했다.김기연 사무처장은 "큰 비용을 들이지 않고도 진행할 수 있는 사업이 많다"면서 "예를 들면 '작업복 세척센터' 같은 경우 건설노동자나 화학물질을 취급하고 있는 중소영세업체 노동자들에게 도움을 줄수 있다"고 전했다.박옥주 민주노총 충북본부장은 "진천군과의 협약이 노동 환경 개선의 실질적인 변화를 만들어 낼 수 있는 좋은 계기인 만큼 다른 지방정부도 동참할 수 있길 기대한다"고 말했다.송기섭 진천군수는 "이번 협약을 계기로 지역 내 공공기관, 민간기업, 노동단체와의 협업을 확대해 진천군이 공공서비스 질 향상, 노동자 권익 보호에 적극 앞장서겠다"고 말했다.충북 지자체 중 최초로 진천군이 민주노총과 손잡과 펼치는 '노동존중' 사업이 실효성 있는 성과를 거둘지 관심을 끄는 대목이다.