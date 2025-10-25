"2세 유족들이 한국전쟁 민간인 희생자 기립니다"

큰사진보기 ▲25일 오후 경남 진주 초전공원 6.25전쟁진주민간인희생자추모비 앞에서 한국전쟁전후민간인희생자 진주유족회가 연 “한국전쟁 전후 진주민간인 피학살자 75주기 합동추모제” ⓒ 윤성효 관련사진보기

"75년 전 6월 어느날, 깊은 산골짜기마다 총소리는 깨 볶듯 터졌고, 두 손을 뒤로 묶인 채 총탄을 가슴에 안고 앞으로 쓰러졌습니다. 그 검붉은 피는 골짜기를 붉게 물들였습니다. 하루 아침에 부모는 자식을 잃고 아내는 남편을 잃고 철없는 어린 자식은 말없이 잠들었습니다.

이 슬프고 한 맺힌 세월 속에서 남몰래 흘린 눈물은 또 얼마나 많았던가요. 오늘 이 자리에서도 눈시울을 붉히고 콧물을 훌쩍거리는 소리가 제 뒤에서 들려 옵니다. 아버님, 보고 싶습니다."

정연조 회장.

조규일 진주시장.

김주완 작가한테 감사장 전달.

유전자 채취 작업.

25일 오후 경남 진주 초전공원 6.25전쟁진주민간인희생자추모비 앞에서 한국전쟁전후민간인희생자 진주유족회(회장 정연조)가 '한국전쟁 전후 진주민간인 피학살자 75주기 합동추모제'에서 읽은 축문이다. 축관들이 엎드려 축문을 읽자 일부 유족들은 눈시울을 붉히기도 했다.유족들은 "오늘 이 제물과 제수 모든 행사 준비는 손자손녀들이 마련하였습니다. 얼마나 기특합니까"라며 "저 빛나는 태양과 푸름 공기와 함께 음향하시옵소서"라고 빌었다. 진주유족회는 전국 곳곳에 있는 유족회 가운데 유일하게 '2세 유족회'를 구성했고, 이들이 지난해부터 추모제 등 행사를 준비해온 것이다.추모비에는 338명의 희생자 이름이 새겨져 있다. 특히 2002년 8월 태풍 '루사' 때 옛 마산시 진전면 여양리 사태골에서 산사태로 많은 유골이 드러났고, 이후 고 이상길 경남대 교수가 인근 돌무덤과 폐광산에서 유해를 수습했다. 이곳을 비롯해 진주지역 매장지에서 나온 유해는 진주 명석고개 컨테이너 속에 안치되어 있다.진주 문산읍 상문리에서 나온 유해는 현재 세종시 추모관에 안치되어 있다. 진주에서는 유해 매장지(추정) 24곳 가운데 12곳이 발굴 완료됐고 1곳을 제외한 다른 지역은 지형이 바뀌거나 건축물‧개발로 인해 발굴이 어려운 상태로 알려졌다.진주유족회는 2008년 학살 59주기 때 첫 추모제를 열었고, 이날까지 17번째 열었다. 초전공원 추모비는 2022년 3월 세워졌다. 유족들은 "마음의 상처를 하루라도 빨리 치유하기 위해 최선을 다하고, 대를 이어 2세들이 활동할 수 있도록 지도, 협조, 지원할 것"이라고 결의했다.합동추모제는 제례부터 열렸다. 이어 서봉석 가톨릭농민회 사무총장의 사회로 추모식이 진행되었다. 행사에는 김재경 전 국회의원, 조규일 진주시장, 백승흥 진주시의회 의장, 신현국‧오경훈‧전종현 진주시의원, 정복영 전 전국유족회장, 정명호 전국유족회장, 이춘근(함안)‧오치수(창원)‧김창문(하동) 유족회장, 갈상돈 더불어민주당 진주갑지역위원장 등이 함께 했다.정연조 회장은 개회사를 통해 "한국전쟁 전후 진주 민간인 피학살자 유족회 유족 2세에게 유족회의 운영을 물려주는 흐뭇함과 함께 더욱 발전된 유족회가 되기를 축원하며 기쁜 마음으로 인사 올린다"라고 말했다.정 회장은 "분단과 이념의 대립으로 전쟁이 휩쓸고 간 지 벌써 일흔다섯 해, 우리의 하늘이던 아버지들께서 무참히 학살 당하신 지도 오랜 세월이 흘러 어머니 뱃속에 있던 유복자들도 벌써 여든을 바라보게 되었다"라며 "우리에게 아버지는 낯선 호칭이고, 어머니는 서방 잡아먹은 몹쓸 여자로 설움과 핍박을 안고 살다가 한 많은 저 세상에 계실 아버지를 만나러 가셨다"라고 울먹였다.이어 "우리들의 삶은 어떠 했나. 빨갱이 새끼, 어미애비도 없는 후레자식으로 의무만 짊어지고 권리는 빼앗긴 채 온갖 차별과 멸시를 받으며 가난과 학대 속에서 숨도 제대로 쉬지 못하고 살아왔지 않느냐"라고 덧붙였다.2026년에 발간될 예정인 진주유족회 백서에 대해 정 회장은 "그간의 유족회 활동과 우리들의 주장들을 담았다. 백서를 만들면서 발견된 사실이다. 유족들 중 미군폭격에 의한 피해자들이 빠져 있다. 진실화해위에 진실규명 신청한 유족들도 모두 10명이 채 안되는 것으로 알고 있다"라며 "그 이유는 진실규명이 되지 않을 것 같아서, 또 정부에서 보상하지 않을 것 같아서란다. 이것은 보상을 바라고 해서는 안될 일이다. 오로지 진실을 밝히고 역사적 기록을 남기기 위한 것"이라고 설명했다.2세 유족회와 관련해 정 회장은 "여러가지 중차대한 일들을 이제부터 2세들에게 물려주려고 한다. 우리들이 해결하지 못한 많은 숙제를 넘겨주는 마음 무겁기 그지 없지만, 더욱 열심히 새로운 자세와 태도로 임해 주리라 믿는다"라며 "이제 이념의 시대는 갔다. 그동안의 대립과 갈등을 넘어서 화해를 통한 화합으로 이 땅에 평화가 깃들 수 있도록 활동해 줄 것을 기대한다"라고 당부했다.2세 유족들은 추모사를 통해 "이유도 모른 채 목숨을 잃으셔야 했던 그날 이후 70여년이라는 긴 세월 동안, 아버지 어머니는 말할 수 없는 억울함과 고단함 속에 살아오셨다"라며 "이제는 잠시 짐을 내려놓으시고, 고단했던 그 마음, 억울했던 그 생을 평안으로 씻으시길 바란다. 우리는 잊지 않겠다. 귀하의 눈물이 만든 이 진실의 자리를, 귀하의 사랑이 이끈 이 정의의 발걸음을. 감사하고 깊이 존경한다"라고 인사했다.조규일 진주시장은 추모사에서 "과거 우리 사회의 갈등과 모순에서 비롯된 민간인 희생사건은 오랜 세월이 흐른 현재까지도 치유되지 않은 채 깊은 상처로 남아 있다. 치유되지 않은 아픔과 역사가 남긴 귀중한 교훈을 되새겨 다시는 이같은 비극이 반복되지 않도록 우리 모두의 노력이 절실히 필요하다"라고 말했다.백승흥 의장은 "희생자들의 명복을 빌며, 유가족의 오랜 아픔에 위로의 말씀을 드린다. 다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 평화와 인권, 생명의 가치를 지키는데 지역사회로 충실히 힘쓰겠다고 약속드린다"라며 "부디 희생 영령들께서 영원히 안식하시길 기원드린다"라고 추모사를 했다.진주유족회는 김주완 작가한테 감사장을 전달했다. 행사장에는 "명실상부한 진상규명과 배‧보상법을 즉각 제정하라", "정부는 한국전쟁 전후 국가공권력에 의하여 억울하게 학살된 진실을 역사교과서에 즉각 수록하라"라고 쓴 펼침막을 내걸어 놓았다.한편 다우진유전자연구소는 이날 유족들을 대상으로 유전자 채취 작업을 벌였다. 연구소는 용산고개 임시 유해 안치소에서 채취한 유전자(500여개)와 대조하는 작업을 거치게 된다.