이 대통령, '갭투자' 논란 이상경 국토차관 면직안 속전속결 재가

이재명 대통령이 25일 이상경 국토교통부 1차관의 면직안을 재가했다. 대통령실은 이날 언론공지를 통해, 최근 갭투자와 실언 논란을 빚고 사의를 표명한 이 차관의 면직안을 이 대통령이 재가했다고 밝혔다.10·15 부동산대책을 총괄했던 이 차관은 배우자의 아파트 갭투자와 유튜브 채널 출연에서 실언 등의 논란을 빚고 지난 24일 밤 사의를 표명했다. 이어 대통령실도 "수용 방침'을 밝혔고, 하루도 지나지 않은 25일 이 차관의 면직안이 처리된 것이다.이는 정부의 부동산 대책을 두고 국민 여론이 곱지 않은 상황에서, 이 차관의 거취 문제로 민심이 악화되는 것을 막기 위한 조치로 여겨진다. 실제 지난 24일 공개된 갤럽 여론조사에서도 국민 44%가 정부의 부동산 대책에 '부적절하다'고 답했다. '적절하다'고 대답한 비율은 37% 였다.특히 이 차관은 이 대통령의 '부동산 책사'로 불리면서, 정부의 부동산 정책을 총괄 지휘해 왔다. 서울 전역과 경기도12 곳을 규제지역과 토지거래허가구역으로 묶고, 강력한 대출 규제까지 추진하면서 폭등 양상을 보이고 있는 부동산 시장의 불을 끄려 했다.그는 이같은 정부 정책을 알리기 위해 부동산 유튜브 채널에 출연해, "지금 (집을) 사려고 하니까 스트레스를 받는 것"이라며 "시장이 안정화돼 집 값이 떨어 지면 그때 사면 된다"고 말했다. 이는 곧장 주택 실수요자들의 감정을 고려하지 않은 발언이라는 지적을 받았다.게다가 이 차관의 배우자가 지난해 7월 갭투자(전세를 끼고 집을 매매하는 방식)와 유사한 방식으로 경기도 성남시 분당구 백현동에 전용면적 117㎡ 아파트를 33억5000만 원에 사들인 사실이 드러났다. 특히 지난해 12월 19일 소유권 이전 등기가 완료되기 전에 같은해 10월 5일 14억8000만 원에 전세 계약을 맺은 것까지 공개 되면서, 갭투자 의혹과 '내로남불'이라는 비판까지 이어졌다.국토부는 지난 21일 뒤늦게 일반적인 갭투자와 다르다면서 해명에 나섰지만, 이 차관의 공식적인 사과나 해명은 이뤄지지 않았다. 여당인 더불어민주당 최고 위원회의에서 사과 표명이 나왔고, 박지원 의원은 라디오방송에 나와 이 차관의 사퇴를 공개적으로 주장하기도 했다.정치권의 사퇴 압박속에 이 차관은 23일 국토부 유튜브 채널을 통해 대국민 사과와 함께 갭투자 해명에 나섰지만 역부족이었다. 결국 그는 지난 24일 밤 10시50분께 사의를 표명 했고, 대통령실도 곧바로 수용 방침을 밝혔다. 이 대통령은 25일 바로 이 차관의 면직안을 재가했다.