박경리 소설 '토지' 속 배경이 눈앞에... 지금 가야 합니다

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

여행

부산경남

25.10.26 14:58최종 업데이트 25.10.26 14:58

[사진] 10월 24일 경남 하동의 풍경

평사리 들판 곁으로 유유히 흐르는 섬진강.
평사리 들판 곁으로 유유히 흐르는 섬진강. ⓒ 김숙귀

경남 하동의 가을은 언제나 넉넉하고 푸근하다.

24일, 가을을 맞은 하동을 둘러보려고 나섰다. 먼저 하동군 악양면 평사리에 있는 한산사를 찾았다. 좁고 가파른 언덕을 잠시 올라 한산사에 도착했다. 중국의 한산사를 그대로 옮겨 놓았다는 절집 앞마당에서 내려다보는 풍경은 그야말로 감탄사가 절로 터져나오는 감동적인 장면이다.

박경리의 소설 <토지> 배경이 된 평사리 들판이 온전히 눈앞에 있다. 바둑처럼 정돈돼 있는 들판은 누렇게 변해있었다. 밀물 때 섬진강이 역류하고 홍수가 나면 무시로 물이 드나들어 무딤이들이라고도 부르는 평사리 들판은 섬진강 오 백리 물길 중 가장 넓어 약 83만여 평에 달한다고 한다.

한참동안 서서 가슴에 한가득 가을을 품고 동정호로 자리를 옮겼다. 동정호 지방정원은 각종 동·식물이 서식하는 생태습지로 다수의 멸종위기종과 두꺼비의 서식처라고 한다. 아담한 호수 주위를 한 바퀴 돌아보고 악양루에 앉아 가을을 느꼈다.

다시 화개장터로 올라갔다. 장터 상인들이 시식해보라고 권하는 것들을 먹으며 여기저기 구경하다가 맛있는 하동 밤도 샀다. 그리고 장터 곁에 있는 옥화주막에 들렀다. 주막은 비어있었다. 몇 년전 하동군에서 전국적으로 운영자를 공모한다는 기사를 본 적이 있는데 아직 적임자를 찾지 못한 듯하다. 주막창문에 낡은 영화 포스터가 붙어있다.

장터에서 재첩국으로 요기하고 하동에 오면 꼭 들르는 매암다원에 갔다. 다원은 온통 녹색이다. 포근한 가을 햇살아래 초록색 차밭을 바라보며 녹차 한잔을 즐겼다. 여유롭고 편안한 시간이었다.

평사리 들판
평사리 들판 ⓒ 김숙귀

평사리 들판에 부부송이 서 있다.
평사리 들판에 부부송이 서 있다. ⓒ 김숙귀

동정호와 악양루
동정호와 악양루 ⓒ 김숙귀

생태습지공원인 동정호의 풍경
생태습지공원인 동정호의 풍경 ⓒ 김숙귀

화개장터 곁에 있는 옥화주막.
화개장터 곁에 있는 옥화주막. ⓒ 김숙귀

귀로에 들른 매암다원.
귀로에 들른 매암다원. ⓒ 김숙귀

아름다운 가을날. 푸른 차밭을 보며 마시는 녹차 한잔. 여유롭고 행복하다.
아름다운 가을날. 푸른 차밭을 보며 마시는 녹차 한잔. 여유롭고 행복하다. ⓒ 김숙귀

화개장터에서 먹은 재첩국. 재첩에는 없는 비타민 A를 보충하기 위해 재첩국에 부추를 넣는다.
화개장터에서 먹은 재첩국. 재첩에는 없는 비타민 A를 보충하기 위해 재첩국에 부추를 넣는다. ⓒ 김숙귀



