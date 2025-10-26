전국에서 안중근 동상과 기념관이 가장 많은 곳

큰사진보기 ▲광주시민공원에 있는 안중근의사 동상.광주 상무대에 전국 최초의 안중근 의사 동상이 있었으나 상무대가 장성으로 이전하자 새로 만든 동상이다. ⓒ 윤현정 관련사진보기

"탕탕탕!" "탕탕탕!" 1909년 10월 26일 오전 9시 30분, 하얼빈역. 안중근 의사는 명성황후를 시해한 죄 등 15가지 항목의 죄를 물어 이토 히로부미를 처단했다. 올해 10월 26일은 어느덧 안중근 의사 의거 116주년이다.올해는 태풍 하나 없이 알맞게 비를 내리며 오곡이 무르익은 풍년이다. 맑은 하늘 아래 황금빛으로 물든 아름다운 가을 풍경을 바라보며 안중근 의사의 유적을 찾아간다.언론 보도에 따르면, 대한민국은 1990년부터 올해 4월까지 전국에 동상 215개를 세운 것으로 나타났다. 가장 많이 세워진 동상은 일제강점기 독립운동가로 활동했던 안중근 의사다. 서울시(2개)·경기도(3개)·광주광역시(1개)·전라북도(1개)·전라남도(1개) 등 전국에 동상 8개가 설치됐다.수도권을 제외하면 전부 호남 지역에 설치된 것이 돋보인다. 그런데 이미 1990년 이전에 광주, 장성, 장흥, 함평 등 호남은 전국에서 이순신 장군과 안중근 의사의 동상과 기념비, 사당 등 기념시설을 가장 많이 세운 곳이다.그냥 많은 게 아니라, 전국 최초이거나, 전국에서 유일한 기념물들이다. 조그만 시골, 외딴섬에 있는 초등학교에도 어김없이 이순신 동상이 서 있는 놀라운 모습을 볼 수 있다. 근래 들어 초등학교가 폐교되는 곳이 많아져서 그곳에 서 있는 이순신 장군 상은 어떻게 보존되고 있는지 심층 취재가 필요한 부분이다.이순신 장군이야 임진왜란 시 호남과 함께 구국의 성전을 벌였다는 인연이라고는 하지만 안중근 의사의 기념시설이 가장 많은 지역이라는 것은 의외가 아닐까? 왜 지역민들은 안중근을 특별하게 추앙한 것일까? 안중근 의사가 다른 지역보다 호남과 유독 특별한 인연을 가지고 있는가?안중근 의사는 고향도 전라도 땅과 멀리 떨어진 데다 생전에 한 번도 호남 땅을 밟은 적이 없다. 그렇다면 왜일까? 임진왜란, 정유재란 이래로 구국의 중심에 서서 치열하게 싸운 호남 민중의 의로운 역사적 사실에서 그 이유를 찾아야 하지 않을까?이제 안중근 의사를 만나러 간다. 전차를 타고 남대문역에서 내려서 가파른 남산길을 오르면 숨이 찼다. 그 시절의 안중근 의사 유적지를 참배하는 때에 비하면 지금 참배하는 곳은 정남진 전망대를 제외하고는 평지에 위치하여 한결 마음이 편하다.광주상무지구에 있는 광주시민공원으로 발길을 옮긴다. 광주상무지구는 상무대를 광주에서 가까운 장성으로 옮기고 시가지를 조성한 곳이다. 옆에 영산강이 흐르고 사방이 평지인 그곳에 자리 잡은 광주시민공원에 안중근 의사 동상이 서 있다.1959년 5월 23일 원래 남산에 세웠던 우리나라 최초의 안중근 의사 동상이 1973년 3월 5일 광주 상무대 입구에 다시 세워졌다. 그런데 1994년 상무대가 광주에서 가까운 장성으로 이전하자 안중근 의사 동상도 함께 이전하게 된다. 이때부터 광주시민들은 안중근 의사 동상을 상무지구에 다시 세우자는 운동을 시작해 2017년 3월 25일 안 의사 순국 107주기를 앞두고 민주평화통일자문회의 광주청년회가 중심이 돼 새 동상을 건립했다.이 동상은 청동으로 만들었고 높이는 3.3m 크기다. 안 의사가 오른손에 안 의사 키보다 약간 긴 막대를 바닥에 세워 똑바로 들고 서 있는데 막대 끝부분에 태극기가 펄럭이고 있는 모습이다. 동상은 조각가 김숙빈씨 작품이다. 동상 받침돌에는 '대한의군 참모중장 안중근'이라 크게 쓰고, 그 아래에 안 의사의 유묵인 '見利思義 見危授命'이라 썼다.그 아래에 '이로움을 보거든 정의를 생각하고, 위급함을 보거든 목숨을 바쳐라'는 뜻풀이가 새겨있다. 이 글 아래 '진정한 통일은 독립과 자주적 평화통일이다'라고 써넣었다.중외공원은 서광주IC 부근에 있어 접근성이 특히 좋다. 중외공원 입구를 지나 500미터쯤 산책로를 따라가면 안중근 의사 동상이 우뚝 서 있다. 높이는 약 7m이며 전국에서 유일하게 총을 든 동상으로 1955년 광주시민과 안씨 문중 성금으로 세웠다.1961년 12월 3일 광주공원 중앙광장에 전국 최초로 안중근 의사 숭모비가 세워졌다. 광주시민과 전남도민·유림, 안중근기념사업회가 정성을 모아 건립한 숭모비는 심산김창숙이 비문을 쓰고, 소전 손재형이 전면에 大寒義士安公重根崇慕碑라 새겼다.이후 성거사지 5층 석탑 부근으로, 1987년 다시 중외공원으로 옮겨졌다가 1995년 광복 50주년을 맞아 숭모비 자리에 안중근의사 동상을 세우면서 숭모비는 자취를 감추었다. 2019년 3월 나주에서 극적으로 발견되자, 광주광역시는 안중근의사숭모비 재건립추진위원회를 구성하여 2019년 10월 25일 안중근 의사 동상 부근에 다시 건립한 것이다.장성 상무대 보병학교 입구에 안중근 동상이 서 있다. 대한민국 최초의 안중근 의사 동상이다. 남산에서 광주 상무대로 다시 장성 상무대로 옮겨왔다.일강김철기념관을 찾아 계단을 올라가면 넓은 뜰 한가운데 '一江金澈先生像'이 마주 보이고 그 뒤로 기념관이 서 있다. '一江金澈先生像' 왼쪽으로 여유롭게 떨어져서 '安重根將軍' 동상이 서 있다. 앞으로 넓은 뜰이 펼쳐져 있어 시야가 확 트이고 일강김철기념관에 함께 자리하고 있으니, 국민이 역사 유적을 순례하는 데 더욱 알찬 시간을 갖게 될 것 같다.안중근 장군 순국 100주기를 맞아 대한민국 제18대 국회의원 153명은 '대한의군 참모중장 안중근 장군'의 직위를 '대한의군 대장 안중근 장군'으로 특진시키는 국회청원 추인서에 서명했다.2010년 3월 26일, 장군 순국 100주년 기일에 함평군과 안중근평화제단청년아카데미는 전국 최초로 대한의군 대장 안중근 장군 동상을 여기에 세웠다. 함평 김철기념관에 있는 안중근 의사 동상은 전국에 하나뿐인 '대한의군 대장 안중근 장군' 동상이다.1955년 안중근 의사의 후손이 없어 제사를 지내지 못한 것을 안타깝게 여긴 장흥의 유림과 죽산안씨문중의 발의로 만수사 곁에 1칸으로 된 사당을 건립했다. 당시 이승만 대통령은 대한민국을 밝게 비추라는 뜻의 '海東明月' 친필 현판을 내려 海東祠란 이름을 얻게 됐다.1955년 안중근 의사 위패 봉식을 행했고 딸 안현생씨와 5촌조카 안춘생, 조카손녀 라이사씨가 참배했다. 2000년 만수사 인근에 터를 닦아 정면 1칸, 측면 1칸 팔작지붕 형태의 해동사를 건립했다.해동사는 안중근 의사의 숭고한 희생을 추모하고 독립과 평화에 대한 정신을 바르게 계승하고자 매년 3월 26일 추모제를 봉행하고 있다.2024년 3월 26일 안중근의사 순국 114주기를 맞아 안중근의사의 의병활동과 하얼빈의거, 평화와 화합을 위한 염원을 담은 추모역사관이 해동사 인근 2995㎡ 부지 연면적 249㎡ 규모로 건립·개관됐다.역사관 내부의 전시실, 영상실은 안중근 의사의 의병 활동과 하얼빈 의거, 평화와 화합을 위한 염원을 담은 다양한 콘텐츠로 구성돼 있다. 야외에는 메모리얼 파크가 조성돼 있어 시각적 효과를 높이고 있다.2010년 안중근의사 순국 100주년을 맞아 정남진 전망대 공원에 안중근의사 동상을 건립했다. 이 동상은 우리나라 안 의사 동상 중 가장 남쪽에 위치하며 통일의 꿈을 안고 있다. 장흥에서 시작된 동경 126도는 서울의 광화문을 지나 북한의 중강진 그리고 안중근 의사의 의거 장소인 중국의 하얼빈까지 연결된다.126도는 단순한 지리적 좌표의 의미를 넘어 남과 북을 이어주는 통일의 좌표이다. 정남진은 전망대에서 바라보는 남쪽 바다의 아름다운 풍경과 더불어 우리나라 맨 남쪽 끝에 서서 역사의 묘미를 음미하는 최고의 장소가 아닐까 한다.전주시 완산구 한옥마을 입구 쪽 중심가에 있는 풍년제과 본점에 안중근 의사 동상과 기념관이 있다.1층에서 3층에 전시실에는 여순감옥을 재현해놨으며 그의 일대기를 전시하고 있다. 세미나실, 휴게실도 갖춰져 있다. 관람 후에 1층에 있는 제과점의 맛있는 빵을 먹는 재미가 쏠쏠해 특히 자녀들과 함께하면 더욱 인기 코스가 아닐까.김제평야를 지나면서 지평선 끝까지 펼쳐진 황금빛 벼들을 바라본다. 이렇게 아름답고 풍요로운 강산을 사랑하는 조상들이 침략해오는 일본을 그 누가 가만두고 볼 수 있었겠는가. 아리랑문학마을은 일제강점기 민족의 수난과 투쟁을 대변하는 소설 아리랑의 시공간을 재현한 역사 문화공간이다.2만9370㎡의 넓고 평탄한 대지에 일제수탈관, 근대수탈기관, 내촌‧외리 마을, 이민자가옥, 하얼빈역 등 19개 건물과 정원, 쉼터가 조성되어 있다. 이 중 하얼빈역은 안중근 의사가 이토 히로부미를 저격해 식민지 침탈의 부당함을 세계에 알린 장소로 조국 독립을 위한 항쟁의 상징 공간이다.아리랑문학마을을 돌아보고 정원에 있는 정자에 앉아 편히 쉬면서 노란 열매를 주렁주렁 탐스럽게 달고 있는 모과나무를 감상한다. 이제 안중근 의사 기념물 답사를 마칠 때다. 우리 국민도 아름답고 풍요롭고 나들이하기 딱 좋은 때인 가을. 가족, 친지와 안중근 의사 유적지를 참배하면서 역사 공부와 힐링을 함께 즐기는 것은 어떨까?